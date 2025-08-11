HTC लाया 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाला नया फोन, कीमत 10 हजार रुपये से कम htc wildfire e4 plus featuring 50mp camera and 5000mah battery launched, Gadgets Hindi News - Hindustan
htc wildfire e4 plus featuring 50mp camera and 5000mah battery launched

एचटीसी ने अपना नया फोन लॉन्च किया है। कंपनी के इस लेटेस्ट फोन का नाम E4 Plus है। फोन 5000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। फोन को थाइलैंड में लॉन्च किया गया है। आइए डीटेल में जानके हैं इस फोन के बारे में।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:42 AM
HTC ने काफी समय बाद मार्केट में अपना एक नया फोन लॉन्च किया है। कंपनी के इस लेटेस्ट डिवाइस का नाम HTC Wildfire E4 Plus है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में वियतनाम में वाइल्डफायर E7 प्लस को लॉन्च किया था। वहीं, एचटीसी का नया डिवाइस थाइलैंड में लॉन्च हुआ है। थाइलैंड में इस फोन की कीमत THB 3599 (करीब 9,770 रुपये) है। फोन ब्लैक और लाइट ब्लू कलर ऑप्शन में आता है। फोन में 5000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ कई जबर्दस्त फीचर दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

एचटीसी वाइल्डफायर के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.74 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 का है। फोन 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन की मेमरी को आप माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ा भी सकते हैं। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T606 चिपसेट दिया गया है।

Photo: Gizmochina

फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।

यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी फेस अनलॉक के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस फोन में LTE, वाई-फाई 802.11, ब्लूटूथ और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन मिलेंगे। एचटीसी के इस फोन का वजन 200 ग्राम और इसके डाइमेंशन 168.5 x 77.9 x 9.4 mm है।

(Main Image: diginoy)

Gadgets Hindi News

