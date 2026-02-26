Hindustan Hindi News
AI एरा में कंटेंट की बदलती अर्थव्यवस्था पर बोले HT Digital CEO पुनीत जैन, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

Feb 26, 2026 02:06 pm IST
AI ने डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री की अर्थव्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया है। DNPA Conclave में इसपर चर्चा करते हुए HT Digital CEO पुनीत जैन ने AI एरा में कंटेंट की वैल्यू, ओनरशिप और मॉनिटाइजेशन से जुड़े पहलुओं पर बात की।

DNPA Conclave 2026: राजधानी नई दिल्ली में आयोजित DNPA Conclave 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री के बदलते आर्थिक मॉडल पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान HT Digital के CEO पुनीत जैन ने ‘The New Economics of Content in the AI Age’ विषय पर आयोजित अहम पैनल चर्चा को मॉडरेट किया। उनके साथ अन्य इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी इस डिस्कशन का हिस्सा बने।

सेशन की शुरुआत करते हुए Puneet Jain ने कहा कि AI केवल कंटेंट इंडस्ट्री को प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि यह पूरे मीडिया इकोसिस्टम को कई स्तरों पर बदल रहा है। उन्होंने कहा कि आज चर्चा केवल किसी भी कंटेंट की नहीं, बल्कि विश्वसनीय और सामाजिक रूप से उपयोगी कंटेंट की है, जिसकी अहमियत AI के दौर में और बढ़ गई है।

तय करनी होगी क्वॉलिटी कंटेंट की वैल्यू

HT Digital CEO ने कहा कि मौजूदा समय में कंटेंट इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव से गुजर रही है, जहां AI एक ओर ट्रेडिशनल मीडिया मॉडल को चुनौती दे रहा है, वहीं दूसरी ओर नए अवसर भी पैदा कर रहा है। उनके मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके तेजी से बदल रहे हैं, कंज्यूमर्स का बिहेवियर बदल रहा है और कंटेंट की पहचान तथा एट्रिब्यूशन को लेकर भी नए सवाल खड़े हो रहे हैं।

पुनीत जैन ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि AI के इस दौर में क्वॉलिटी कंटेंट की असली वैल्यू कौन और कैसे तय करेगा। उन्होंने इसे रियल-टाइम में डिवेलप हो रहा प्रोसेस बताते हुए कहा कि मीडिया इंडस्ट्री को नए आर्थिक मॉडल अपनाने होंगे।

कंटेंट की बाढ़ के बीच घट रहा है भरोसा

पैनल में शामिल एक्सपर्ट्स ने माना कि AI और सिंथेटिक कंटेंट के बढ़ते इस्तेमाल के कारण इंटरनेट पर कंटेंट की बाढ़ सी चुकी है। जागरण न्यू मीडिया के पूर्व CEO, भरत गुप्ता ने कहा कि आज कंटेंट तेजी से ‘कमोडिटी’ बनता जा रहा है, जिससे यूजर्स के लिए भरोसेमंद जानकारी की पहचान कर पाना मुश्किल होता जा रहा है।

उन्होंने चेतावनी दी कि डिजिटल इकोसिस्टम धीरे-धीरे ‘Trust Deficit Economy’ की ओर बढ़ रहा है, जहां सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। उनके मुताबिक भविष्य में मीडिया ऑर्गनाइजेशंस को केवल कंटेंट प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि ट्रस्ट के कस्टोडियन (संरक्षक) बनना होगा। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन एलिजिबल कंटेंट और मजबूत क्रेडिबिलिटी फ्रेमवर्क ही बेहतर मॉनिटाइजेशन का बेस बनेंगे।

AI एरा में बदल रहे एडवर्टाइजिंग मॉडल

पैनल में प्रोग्रामैटिक एडवर्टाइजिंग के फ्यूचर पर चर्चा करते हुए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा कि AI-फर्स्ट न्यूज मार्केट में कॉन्टेक्स्ट और कोलैबोरेशन सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। बेहतर ऑडियंस सिग्नल, डाटा क्यूरेशन और शेयर्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पब्लिशर्स एडवर्टाइजिंग मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं।

एक्सपर्ट्स ने यह भी सुझाव दिया कि न्यूज पब्लिशर्स को टेलिकॉम सेक्टर की तरह शेयर्ड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अकेले एडवांस्ड प्रोग्रामैटिक टेक्नोलॉजी अपनाना बेहद महंगा साबित हो सकता है।

AI बनेगा ऑडियंस, मिलेंगे कमाई के मौके

पैनल डिस्कशन में AI प्लेटफॉर्म्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) के साथ कंटेंट लाइसेंसिंग पर भी चर्चा हुई। एक्सपर्ट्स ने कहा कि पब्लिशर्स को AI को केवल कॉपीराइट चैलेंज के तौर पर नहीं, बल्कि एक नई डिजिटल ऑडियंस के तौर पर देखना चाहिए।

कहा गया है कि भविष्य में इंटरनेट पर कंटेंट रीडरशिप का बड़ा हिस्सा AI बॉट्स की ओर से होगा, जो इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा कंटेंट एक्सेस करेंगे। ऐसे में AI यूजेस के आधार पर CPM मॉडल पर कंटेंट लाइसेंसिंग नए रेवन्यू सोर्स के तौर पर उभर सकती है, हालांकि कई एक्सपर्ट्स ने माना कि इस मार्केट को तैयार होने में अभी वक्त लगेगा।

Pranesh Tiwari

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

