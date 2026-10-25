14 इंच का टचस्क्रीन का लैपटॉप लाया ब्रांड, दावा - 42.5 घंटे तक चलेगी की बैटरी, 180 डिग्री खुलने वाला डिजाइन

एचपी ने चीन में अपने नए लैपटॉप HP Star Book Air 14 को लॉन्च कर दिया है। इसमें 14 इंच का OLED टचस्क्रीन पैनल के साथ आता है और कंपनी दावा कर रही है कि इसमें 42.5 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल सकती है। कितनी है कीमत और इसमें और क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं

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HP Star Book Air 14 launch: लैपटॉप के लिए पॉपुलर ब्रांड एचपी अब एक नया लैपटॉप मॉडल लेकर आया है, जिसका नाम HP Star Book Air 14 है। कंपनी ने इसे चीन में लॉन्च किया है और वैश्विक बाजार में यह अलग नाम से बिकता है। जैसा की नाम से पता चलता है, इसमें 14 इंच की स्क्रीन मिलेगी। लैपटॉप की बैटरी लाइफ इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कंपनी दावा कर रही है कि फुल चार्ज में यह 42.5 घंटे तक चल सकती है। इसके अलावा, यह नया मॉडल इंटेल कोर 5 320 प्रोसेसर और OLED टचस्क्रीन के साथ आता है।

HP Star Book Air 14 में इंटेल कोर 5 320 प्रोसेसर, 16GB मेमोरी और 512GB एसएसडी मिलती है।

HP Star Book Air 14 की इतनी है कीमत कंपनी का कहना है कि चीन में इसे 5,299 युआन (लगभग 75,000 रुपये) में रिज़र्व कर सकते हैं। इसे चार कलर्स - स्टारी ब्लू, ऐश सिल्वर, पियोनी पिंक और कैंटालूप ग्रीन में खरीदा जा सकता है। चीन के बाहर, एचपी इसी मॉडल को OmniBook 5 14 के नाम से 699.99 डॉलर (लगभग 66,000 रुपये) में बेचता है।

HP Star Book Air 14 की खासियत एचपी स्टार बुक एयर 14 में एल्युमिनियम अलॉय की बॉडी है, जिसरी मोटाई 11.77 एमएम है और इसका वजन 1.16 किलोग्राम है। इसके ढक्कन पर एचपी का स्लैश लोगो दिया गया है। इसका हिंज पूरे 180 डिग्री तक खुलता है, जिससे जरूरत पड़ने पर आप स्क्रीन को टेबल पर एकदम सीधा (फ्लैट) रख सकते हैं।

14-इंच का OLED पैनल 1920×1200 रिजॉल्यूशन पर काम करता है और 10-पॉइंट टच को सपोर्ट करता है। एचपी का कहना है कि आंखों के लिए सेफ है और इसमें TÜV हार्डवेयर 'लो ब्लू लाइट' और 'एचपी आई ईज' सर्टिफिकेशन दिए गए हैं। अगर आप स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करते हैं, तो ये दोनों ही आपकी आंखों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने में मदद करते हैं।

इसमें आपको इंटेल कोर 5 320 प्रोसेसर , 16GB मेमोरी और 512GB एसएसडी मिलती है। यह चिप इंटेल की नई 'वाइल्डकैट लेक' फैमिली का हिस्सा है और अब कई और लैपटॉप्स में भी देखने को मिल रही है। लेनोवो अपने 'IdeaPad Slim 5i' में इसका एक वर्जन देता है।

एचपी स्टार बुक एयर 14 में 60Wh की बैटरी है जो एक बार फुल चार्ज करने पर 42.5 घंटे तक चलती है। हालांकि, यह आंकड़ा रिलय वर्ल्ड में लोगों के यूज करने की तरीके पर कम-ज्यादा हो सकता है।

कनेक्टिविटी के लिए, इसमें एक HDMI 2.1 पोर्ट और दो फुल-फीचर्ड USB-C पोर्ट मिलते हैं। वीडियो कॉल के लिए, लैपटॉप में डुअल माइक्रोफोन वाला FHD IR कैमरा है और यह विंडोज हैलो फेस रिकग्निशन को सपोर्ट करता है। इसके स्पीकर को पॉली ने ट्यून किया है, और ऑडियो सिस्टम को DTS:X अल्ट्रा सर्टिफिकेशन मिला हुआ है।

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