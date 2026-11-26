HP भारतीय बाजार में OmniBook Ultra 16 नाम का एक नया लैपटॉप लेकर आया है। इसमें 128GB तक रैम मिलेगी। कंपनी ने इसे खासतौर से गेमर्स और क्रिएटर्स के लिए बनाया है। इसकी शुरुआती कीमत 5,49,999 रुपये है। चलिए बताते हैं इसमें क्या-क्या खास मिलेगा…

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

HP OmniBook Ultra 16 Laptop: एचपी ने भारत में अपना पावरफुल लैपटॉप OmniBook Ultra 16 लॉन्च कर दिया है। यह लैपटॉप एनवीडिया के RTX Spark N1X प्लेटफॉर्म पर चलता है और कंपनी का कहना है कि इसमें 128GB तक की LPDDR5x यूनिफाइड मेमोरी का सपोर्ट है। कंपनी का कहना है कि एचपी का लक्ष्य उन डेवलपर्स तक पहुंचना है जो लैपटॉप पर AI एप्लिकेशन बनाना और टेस्ट करना चाहते हैं, साथ ही उन क्रिएटर्स तक भी, जो वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग और अन्य ग्राफिक्स-इंटेंसिव टूल्स के साथ काम करते हैं। यह सिस्टम AI मॉडल, असिस्टेंट और एजेंट को सीधे डिवाइस पर ही चला सकता है, जिससे यूजर्स इन टूल्स का इस्तेमाल सीधे अपने डिवाइस पर कर सकते हैं।

HP OmniBook Ultra 16 Laptop की शुरुआती कीमत 5,49,999 रुपये है, जबकि 128GB वाले वेरिएंट की कीमत 6,99,999 रुपये है।

ओमनीबुक अल्ट्रा 16 में 16-इंच की 3K OLED टचस्क्रीन, मेटल चेसिस और हैप्टिक टचपैड है। यह 'एक्लिप्स ग्रे' कलर में आता है और इसमें रे ट्रेसिंग और DLSS जैसे एनवीडिया गेमिंग फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी इसके खरीदारों को 40 हजार रुपये का कैशबैक भी दे रही है। भारत में कितनी है इस नए लैपटॉप की कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...

चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं HP OmniBook Ultra 16 की खासियत पर एनवीडिया प्लेटफॉर्म में एक मल्टी-कोर सीपीयू के साथ इंटीग्रेटेड Blackwell RTX ग्राफिक्स शामिल हैं। सीपीयू और ग्राफिक्स हार्डवेयर एक ही यूनिफाइड मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी का दावा है कि यह FP4 प्रिसिजन पर 1 पेटाफ्लॉप तक की AI परफॉर्मेंस दे सकता है। यह लैपटॉप कम्पैटिबल ऐप्लिकेशन्स के लिए एनवीडिया CUDA और क्रिएटिव सॉफ्टवेयर के लिए एनवीडिया Studio टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। गेमिंग के लिए, यह रे ट्रेसिंग, DLSS, एनवीडिया Reflex और G-Sync को सपोर्ट करता है।

इसके OLED डिस्प्ले का रिजॉल्यूशन 2880×1800 पिक्सेल है और इसमें 120 हर्ट्ज तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। कंपनी के अनुसार, यह DCI-P3 कलर गैमट को 100 प्रतिशत कवर करता है और इसे VESA डिस्प्लेएचडीआर ट्रू ब्लैक 1000 सर्टिफिकेशन मिला है। इस लैपटॉप में चार स्पीकर हैं, और इसका हैप्टिक टचपैड वॉल्यूम तथा स्क्रीन ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए जेस्चर को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले के ऊपर 5MP का इन्फ्रारेड कैमरा दिया गया है।

पीछे की ओर चेसिस का डाइमेंशन लगभग 15.7 एमएम है। कंपनी का कहना है कि हिंज और इंटरनल लेआउट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि भारी काम के दौरान एयरफ्लो बेहतर हो सके और गर्मी बाहर निकल सके। इसमें 99Wh बैटरी है और यह 140W GaN चार्जर के साथ आता है। फिलहाल कंपनी ने यह नहीं बताया कि इसमें कितनी बैटरी लाइफ मिलती है।

कनेक्टिविटी के लिए, लैपटॉप में वाई-फाई 7 का सपोर्ट मिलता है। इसमें दो यूएसबी टाइप-C पोर्ट, दो यूएसबी टाइप-A पोर्ट, एक एचडीएमआई 2.1 पोर्ट और एक माइक्रोएसडी कार्ड रीडर दिया गया है। एचडीएमआई पोर्ट के जरिए इसे किसी बाहरी डिस्प्ले से जोड़ा जा सकता है, जबकि कार्ड रीडर की मदद से यूजर सीधे कम्पैटिबल स्टोरेज कार्ड से फाइलें ट्रांसफर कर सकते हैं।

इतनी है HP OmniBook Ultra 16 की कीमत एचपी ओमनीबुक अल्ट्रा 16 की शुरुआती कीमत 5,49,999 रुपये है, जबकि 128GB वाले वेरिएंट की कीमत 6,99,999 रुपये है। इस लैपटॉप को HP ऑनलाइन स्टोर के जरिए ऑर्डर किया जा सकता है और इसकी शिपिंग 1 दिसंबर से शुरू होगी। HP दोनों वेरिएंट्स पर चुनिंदा बैंकों के जरिए 40,000 रुपये तक का कैशबैक दे रहा है।

Amazon पर मिल रहे इन लैपटॉप पर भी विचार किया जा सकता है