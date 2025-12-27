Hindustan Hindi News
एचपी लाया पावरफुल गेमिंग डेस्कटॉप, इसमें 32GB तक रैम और i7 प्रोसेसर; इतनी है कीमत

एचपी लाया पावरफुल गेमिंग डेस्कटॉप, इसमें 32GB तक रैम और i7 प्रोसेसर; इतनी है कीमत

संक्षेप:

एचपी ने चीन में अपनी HP Omen 16L सीरीज के तहत Shadow Elf 2026 गेमिंग डेस्कटॉप लॉन्च किया है। यह सिस्टम को खासतौर से ऐसे गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो छोटे साइज में हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं। देखें कीमत और खासियत

Dec 27, 2025 04:45 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
एचपी ने चीन में अपनी HP Omen 16L सीरीज के तहत Shadow Elf 2026 गेमिंग डेस्कटॉप लॉन्च किया है। इस नए सिस्टम में एक कॉम्पैक्ट 16-लीटर चेसिस है और इसमें एनवीडिया के लेटेस्ट आरटीएक्स 40 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड के साथ मोबाइल-क्लास इंटेल कोर i7-14650HX प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। यह सिस्टम को खासतौर से ऐसे गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो छोटे साइज में हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं।

HP Omen 16L 2026 की खासियत

यह डेस्कटॉप इंटेल के 14th जेनरेशन के कोर i7-14650HX प्रोसेसर से चलता है। इसमें हाइब्रिड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है जिसमें आठ परफॉर्मेंस कोर और आठ एफिशिएंसी कोर हैं, कुल मिलाकर 16 कोर और 24 थ्रेड्स हैं। यह चिप 5.2 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट हो सकती है और इसमें 30MB का L3 कैश शामिल है।

ग्राफिक्स ऑप्शन में एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 3050 8GB, आरटीएक्स 5060 8GB, आरटीएक्स 5060 Ti 8GB, और आरटीएक्स 5060 Ti 16GB शामिल हैं। ये जीपीयू एनवीडिया के ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं और रे ट्रेसिंग, DLSS 4 मल्टी-फ्रेम जेनरेशन, Reflex 2, और Frame Warp को सपोर्ट करते हैं। ये कार्ड एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर्स और 9th जैनरेशन के वीडियो एनकोडर को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे AI-असिस्टेड एडिटिंग और रेंडरिंग वर्कफ्लो संभव होता है।

HP Omen 16L 2026

इसमें 32GB तक की DDR5 मेमोरी है

शैडो एल्फ 2026 में 32GB तक की DDR5 मेमोरी है जो 5600MT/s पर चलती है। स्टोरेज ऑप्शन में 1TB PCIe 4.0 एसएसडी शामिल है, और एचपी ने भविष्य में अपग्रेड के लिए दूसरा एसएसडी स्लॉट भी दिया है। वायरलेस फीचर्स में वाई-फाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट शामिल हैं।

इस सिस्टम में एक टावर-स्टाइल एयर कूलर के साथ 120 एमएम का फ्रंट फैन और 90 एमएम का रियर फैन लगा है। यह कूलिंग सेटअप 110W तक के सीपीयू थर्मल आउटपुट को सपोर्ट करता है। एचडी का दावा है कि पिछली जेनरेशन की तुलना में एयरफ्लो बेहतर हुआ है और शोर कम हुआ है। कॉन्फिगरेशन के आधार पर, पावर सप्लाई 400W या 500W 80 PLUS प्लेटिनम-रेटेड PSU से होती है।

फ्रंट I/O में तीन यूएसबी-ए 5Gbps पोर्ट, एक यूएसबी-सी 10Gbps पोर्ट और एक 3.5 एमएम कॉम्बो ऑडियो जैक शामिल है। रियर I/O में चार यूएसबी-सी 480Mbps पोर्ट, एक RJ45 ईथरनेट पोर्ट और तीन ऑडियो जैक हैं। जीपीयू में एक एचडीएमआई और तीन डिस्प्लेपोर्ट आउटपुट हैं।

कीमत और उपलब्धता

एचपी शैडो एल्फ 2026 गेमिंग डेस्कटॉप की बिक्री 29 दिसंबर को जेडी डॉट कॉम पर शुरू करेगी। आरटीएक्स 3050 8GB, 16GB रैम और 512GB एसएसडी वाले बेस कॉन्फिगरेशन की कीमत 5,699 युआन (लगभग 72,000 रुपये) है।

आरटीएक्स 5060 8GB वर्जन जिसमें 16GB रैम और 1TB एसएसडी है, उसकी कीमत 6,799 युआन (लगभग 86,000 रुपये) है, जबकि उसी जीपीयू के साथ 32GB रैम वाले वर्जन की कीमत 7,299 युआन (लगभग 93,000 रुपये) है।

आरटीएक्स 5060 Ti 8GB मॉडल 32GB रैम और 1TB एसएसडी के साथ 8,299 युआन (लगभग 1.06 लाख रुपये) में आता है। टॉप-एंड वेरिएंट आरटीएक्स 5060 Ti 16GB, 32GB रैम और 1TB एसएसडी के साथ 8,799 युआन (लगभग 1.12 लाख रुपये) में उपलब्ध है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

