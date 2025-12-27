एचपी लाया पावरफुल गेमिंग डेस्कटॉप, इसमें 32GB तक रैम और i7 प्रोसेसर; इतनी है कीमत
एचपी ने चीन में अपनी HP Omen 16L सीरीज के तहत Shadow Elf 2026 गेमिंग डेस्कटॉप लॉन्च किया है। इस नए सिस्टम में एक कॉम्पैक्ट 16-लीटर चेसिस है और इसमें एनवीडिया के लेटेस्ट आरटीएक्स 40 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड के साथ मोबाइल-क्लास इंटेल कोर i7-14650HX प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। यह सिस्टम को खासतौर से ऐसे गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो छोटे साइज में हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं।
HP Omen 16L 2026 की खासियत
यह डेस्कटॉप इंटेल के 14th जेनरेशन के कोर i7-14650HX प्रोसेसर से चलता है। इसमें हाइब्रिड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है जिसमें आठ परफॉर्मेंस कोर और आठ एफिशिएंसी कोर हैं, कुल मिलाकर 16 कोर और 24 थ्रेड्स हैं। यह चिप 5.2 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट हो सकती है और इसमें 30MB का L3 कैश शामिल है।
ग्राफिक्स ऑप्शन में एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 3050 8GB, आरटीएक्स 5060 8GB, आरटीएक्स 5060 Ti 8GB, और आरटीएक्स 5060 Ti 16GB शामिल हैं। ये जीपीयू एनवीडिया के ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं और रे ट्रेसिंग, DLSS 4 मल्टी-फ्रेम जेनरेशन, Reflex 2, और Frame Warp को सपोर्ट करते हैं। ये कार्ड एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर्स और 9th जैनरेशन के वीडियो एनकोडर को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे AI-असिस्टेड एडिटिंग और रेंडरिंग वर्कफ्लो संभव होता है।
इसमें 32GB तक की DDR5 मेमोरी है
शैडो एल्फ 2026 में 32GB तक की DDR5 मेमोरी है जो 5600MT/s पर चलती है। स्टोरेज ऑप्शन में 1TB PCIe 4.0 एसएसडी शामिल है, और एचपी ने भविष्य में अपग्रेड के लिए दूसरा एसएसडी स्लॉट भी दिया है। वायरलेस फीचर्स में वाई-फाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट शामिल हैं।
सम्बंधित सुझाव
10% OFF
HP Omen, AMD Ryzen AI 7 350, 8GB RTX 5060, 24GB DDR5(Upgradeable) 1TB SSD, 165Hz, 2k WUXGA, 3ms, 400 nits, 16''/40.6cm, Win11, M365* Office24, Black, 2.44kg, ap0183AX, RGB, AI Gaming Laptop
- HP Omen
- AMD Ryzen AI 7 350
- 8GB RTX 5060
₹145990₹162996
खरीदिये
24% OFF
HP OMEN Gaming Laptop, 13th Gen Intel Core i5-13420H, 6GB NVIDIA RTX 4050 GPU(120W), 16.1" (40.9 cm) IPS 144Hz,16GB DDR5,512GB SSD, RGB Backlit KB, (Win 11 Home, MSO, Black, 2.32 kg),wd0880TX/wd0990TX
- HP OMEN Gaming Laptop
- 13th Gen Intel Core i5-13420H
- 6GB NVIDIA RTX 4050 GPU(120W)
₹90000₹118000
खरीदिये
42% OFF
OMEN 16 Gaming Laptop PU 16.1 inches Leather Case Cover for HP, Black (VXK192ABL)
- OMEN 16 Gaming Laptop PU 16.1 inches Leather Case Cover for HP
- Black (VXK192ABL)
₹990₹1699
खरीदिये
20% OFF
HP Omen, AMD Ryzen AI 7 350, 8GB RTX 5050, 24GB DDR5(Upgradeable) 1TB SSD, 165Hz, 2k WUXGA, 3ms, 400 nits, 16'(40.6cm) Win11, M365* Office24, Black, 2.44kg, ap0165AX, RGB, AI Gaming Laptop
- HP Omen
- AMD Ryzen AI 7 350
- 8GB RTX 5050
₹129990₹162996
खरीदिये
इस सिस्टम में एक टावर-स्टाइल एयर कूलर के साथ 120 एमएम का फ्रंट फैन और 90 एमएम का रियर फैन लगा है। यह कूलिंग सेटअप 110W तक के सीपीयू थर्मल आउटपुट को सपोर्ट करता है। एचडी का दावा है कि पिछली जेनरेशन की तुलना में एयरफ्लो बेहतर हुआ है और शोर कम हुआ है। कॉन्फिगरेशन के आधार पर, पावर सप्लाई 400W या 500W 80 PLUS प्लेटिनम-रेटेड PSU से होती है।
फ्रंट I/O में तीन यूएसबी-ए 5Gbps पोर्ट, एक यूएसबी-सी 10Gbps पोर्ट और एक 3.5 एमएम कॉम्बो ऑडियो जैक शामिल है। रियर I/O में चार यूएसबी-सी 480Mbps पोर्ट, एक RJ45 ईथरनेट पोर्ट और तीन ऑडियो जैक हैं। जीपीयू में एक एचडीएमआई और तीन डिस्प्लेपोर्ट आउटपुट हैं।
कीमत और उपलब्धता
एचपी शैडो एल्फ 2026 गेमिंग डेस्कटॉप की बिक्री 29 दिसंबर को जेडी डॉट कॉम पर शुरू करेगी। आरटीएक्स 3050 8GB, 16GB रैम और 512GB एसएसडी वाले बेस कॉन्फिगरेशन की कीमत 5,699 युआन (लगभग 72,000 रुपये) है।
आरटीएक्स 5060 8GB वर्जन जिसमें 16GB रैम और 1TB एसएसडी है, उसकी कीमत 6,799 युआन (लगभग 86,000 रुपये) है, जबकि उसी जीपीयू के साथ 32GB रैम वाले वर्जन की कीमत 7,299 युआन (लगभग 93,000 रुपये) है।
आरटीएक्स 5060 Ti 8GB मॉडल 32GB रैम और 1TB एसएसडी के साथ 8,299 युआन (लगभग 1.06 लाख रुपये) में आता है। टॉप-एंड वेरिएंट आरटीएक्स 5060 Ti 16GB, 32GB रैम और 1TB एसएसडी के साथ 8,799 युआन (लगभग 1.12 लाख रुपये) में उपलब्ध है।
