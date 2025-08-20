30 मिनट में 50 परसेंट चार्ज! HP Omen 16 (2025) गेमिंग लैपटॉप भारत में लॉन्च, जानिए खूबियां

HP ने भारत में अपना नया Omen 16 (2025) गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया है। इसमें 240Hz QHD डिस्प्ले, Intel Core Ultra/AMD Ryzen AI प्रोसेसर और Nvidia RTX 5070 Ti GPU के साथ दमदार परफॉर्मेंस मिलती है। 1,29,999 रुपये कीमत वाला यह लैपटॉप फास्ट चार्जिंग और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम के साथ आता है।

Wed, 20 Aug 2025 06:45 PM

भारत में गेमिंग लैपटॉप्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी बीच HP ने अपने नए HP Omen 16 (2025) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिन्हें स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस और हाई-परफॉर्मेंस हार्डवेयर की तलाश रहती है। नई Omen सीरीज के इस मॉडल में दमदार प्रोसेसर, एडवांस ग्राफिक्स और बेहतरीन कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे लंबे वक्त तक भी गेमिंग बिना रुकावट के हो सकती है।

कंपनी ने HP Omen 16 (2025) को प्रीमियम लुक के साथ पेश किया है। इसमें 16 इंच का QHD डिस्प्ले मौजूद है, जो 240Hz रिफ्रेश रेट और 500 निट्स ब्राइटनेस ऑफर करता है। इसका मतलब है कि चाहे आप हाई-फ्रेमरेट गेम्स खेल रहे हों या मल्टीटास्किंग कर रहे हों, डिस्प्ले का विजुअल एक्सपीरियंस हमेशा शार्प और फ्लूइड रहेगा। प्रोसेसिंग पावर के लिए इसमें Intel Core Ultra और AMD Ryzen AI प्रोसेसर का विकल्प मिल रहा है। ग्राफिक्स हैंडल करने के लिए इसमें Nvidia GeForce RTX 5070 Ti GPU और 12GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी मिलती है।

लैपटॉप में दिया गया है खास कूलिंग सिस्टम कंपनी ने इस लैपटॉप में नया Tempest Cooling सिस्टम जोड़ा है, जो लंबे गेमिंग सेशंस में भी डिवाइस को ओवरहीट होने से बचाता है। इसके साथ ही इसमें फैन क्लीनिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो डस्ट को हटाकर सिस्टम की परफॉर्मेंस को लंबे समय तक बनाए रखती है। वीडियो कॉल्स और स्ट्रीमिंग के लिए इसमें फुल-HD वेबकैम और नॉइस कैंसिलेशन फीचर है, जिससे बैकग्राउंड नॉइस काफी हद तक खत्म हो जाती है।

बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें six-cell 83Wh बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। HP का दावा है कि यह लैपटॉप सिर्फ 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है।