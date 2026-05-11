12 इंच डिस्प्ले और 18 घंटे बैटरी लाइफ, धूम मचाने आया एचपी का पहला टैब, साथ डिटैचेबल कीबोर्ड भी
HP ने अपना पहला टैबलेट HP OmniPad 12 भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 48,999 रुपये से शुरू होती है। इसे केवल सिंगल डेनिम ब्लू कलर में लॉन्च किया गया है। इसमें 12 इंच डिस्प्ले के साथ 18 घंटे चलने वाली तगड़ी बैटरी है।
HP OmniPad 12 Launched in India: एचपी ने भारत में अपना लेटेस्ट HP OmniPad 12 Tablet लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ एचपी ने टैबलेट सेगमेंट में भी एंट्री कर ली है। कंपनी का कहना है कि इस डिवाइस को खासतौर से पहली बार PC इस्तेमाल करने वाले यूजर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह टैब एक डिटैचेबल कीबोर्ड के साथ आता है, जिसे यूजर अपनी सुविधा के अनुसार अलग कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। यानी यूजर्स जब चाहे टैबलेट और लैपटॉप मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। यह टैबलेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पर चलता है और एंड्रॉयड ओएस पर काम करता है। इसमें 12-इंच का टच डिस्प्ले दिया गया है। यह टैब लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है और कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है। कितनी है कीमतल और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ..
सम्बंधित सुझाव
20% OFF
HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x, 512GB SSD) 2K, 14''/35.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.35kg, he0014QU, Light-Weight, Next-Gen AI Laptop
- HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion)
- Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x
- 512GB SSD) 2K
₹66990₹83704
खरीदिये
22% OFF
HP OmniBook 5 Metallic(Previously Pavilion) 13th Gen Intel Core i5 1334U (16GB LPDDR5X, 512GB SSD) WUXGA, 2K, IPS, 16''/40.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)*Office24, Blue,1.79kg, ba1123TU,FHD camera Laptop
- HP OmniBook 5 Metallic(Previously Pavilion) 13th Gen Intel Core i5 1334U (16GB LPDDR5X
- 512GB SSD) WUXGA
- 2K
₹62990₹81202
खरीदिये
43% OFF
HP Omnibook 3, Snapdragon X Processor, 45 TOPS (16GB LPDDR5x, 512GB SSD) 2K, WUXGA, IPS, 14''/35.6cm, Win 11, Office 24, Silver, 1.4kg, hz0026QU, FHD IR Camera, 42% Lighter mini GaN Charger, AI Laptop
- HP Omnibook 3
- Snapdragon X Processor
- 45 TOPS (16GB LPDDR5x
₹61990₹108510
खरीदिये
10% OFF
HP OmniBook 5 (Previously Pavilion),13th Gen Intel Core i5 1334U (16GB LPDDR5X,512GB SSD) 2K, WUXGA,IPS,300 nits,16''/40.6cm Touchscreen, Win11, M365, Office24, Silver,1.79kg,ba1789TU,IR Camera Laptop
- HP OmniBook 5 (Previously Pavilion)
- 13th Gen Intel Core i5 1334U (16GB LPDDR5X
- 512GB SSD) 2K
₹69900₹77644
खरीदिये
इतनी है HP OmniPad 12 की कीमत
भारत में HP OmniPad 12 की कीमत 48,999 रुपये से शुरू होती है। यह जून से देशभर में एचपी के ऑनलाइन स्टोर, अमेजन, रिलायंस और एचपी वर्ल्ड स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
HP OmniPad 12 की खासियत
एचपी का एचपी ओमनीपैड 12 टैबलेट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, हालांकि कंपनी ने ओएस के वर्जन की जानकारी नहीं दी है। इसमें 12-इंच का 2K (1,200x2,000 पिक्सेल) मल्टी-टच डिस्प्ले है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है और रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज तक है। इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस 400 निट्स तक होने का दावा किया गया है। इस टैबलेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SM6475Q प्रोसेसर लगा है, जिसमें छह कोर हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी 2.40 गीगाहर्ट्ज तक है। इस चिपसेट के साथ क्वालकॉम एड्रेनो जीपीयू, 8GB LPDDR5 रैम और 128GB यूएफएस इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है।
पीछे की तरफ, एचपी ओमनीपैड 12 में पीछे की तरफ 13-मेगापिक्सेल का कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल करने के लिए इसमें 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है। यह टैबलेट एक फुल साइज के डिटैचेबल 'मिका सिल्वर' कलर के सॉफ्ट कवर कीबोर्ड के साथ आता है, जो पोगो पिन के जरिए जुड़ता है। इसमें नेविगेशन के लिए एक HP Imagepad भी है।
एचपी ओमनीपैड 12 में 2-सेल 31Wh लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी है, जिसे साथ में दिए गए 33W पावर एडॉप्टर से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि यह टैबलेट एक बार फुल चार्ज करने पर 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है। टैबलेट का साइज 283x178.1x7.3mm है, जबकि कीबोर्ड सेटअप का साइज 286.8x184.2x18.45mm है। टैबलेट का वजन 600 ग्राम है, जबकि डिटैचेबल कीबोर्ड का वजन 650 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए, टैबलेट में ब्लू
टूथ 5.2, वाई-फाई 6E, यूएसबी 2.0 Type-C पोर्ट और 3.5 एमएम जैक शामिल हैं। दमदार साउंड के लिए, इसमें चार स्पीकर, दो माइक्रोफोन और DTS:X Ultra सपोर्ट है।
सम्बंधित सुझाव
11% OFF
HP OmniBook Ultra Flip (Previously Spectre) Intel Core Ultra 7 258V 47 TOPS (32GB LPDDR5X, 1TB SSD) OLED, 500 nits,14''/35.6cm, Touch 2-in-1, Win11, Office21, Blue, 1.34kg, fh0046TU Next Gen AI Laptop
- HP OmniBook Ultra Flip (Previously Spectre) Intel Core Ultra 7 258V 47 TOPS (32GB LPDDR5X
- 1TB SSD) OLED
- 500 nits
₹189900₹213582
खरीदिये
15% OFF
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue
- OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
- 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
- 6GB RAM 128GB Storage
₹16999₹19999
खरीदिये
23% OFF
XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2") Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage Green
- XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2") Tablet| 12GB
- 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage Green
₹30999₹39999
खरीदिये
4% OFF
Lenovo Tab P11 5G FHD |11 Inch (27.94 cm)| 6 GB RAM, 128 GB ROM Expandable| Wi-Fi+5G| 2K Display| Qualcomm Snapdragon 750G Processor| JBL Quad Speakers with Dolby Atmos (Storm Grey, ZA8Y0082IN)
- Lenovo Tab P11 5G FHD |11 Inch (27.94 cm)| 6 GB RAM
- 128 GB ROM Expandable| Wi-Fi+5G| 2K Display| Qualcomm Snapdragon 750G Processor| JBL Quad Speakers with Dolby Atmos (Storm Grey
- ZA8Y0082IN)
₹38990₹40500
खरीदिये
33% OFF
OnePlus Pad 29.49Cm LCD Display, 12Gb Ram,256Gb Storage, Mediatek Dimensity 9000, Android 13.1, 144Hz Refresh Rate, Dolby Vision Atmos, Wi-Fi with Cellular Data Sharing Tablet, Green
- OnePlus Pad 29.49Cm LCD Display
- 12Gb Ram
- 256Gb Storage
₹26840₹39999
खरीदिये
72% OFF
HUION Kamvas Slate 10 Standalone Drawing Tablet | 10.1 Inch FHD Display | 1920x1200 Android Tablet with HS200 Stylus | 4096 Pressure Levels | 8GB RAM 128GB Storage | WiFi Bluetooth Full Lamination
- HUION Kamvas Slate 10 Standalone Drawing Tablet | 10.1 Inch FHD Display | 1920x1200 Android Tablet with HS200 Stylus | 4096 Pressure Levels | 8GB RAM 128GB Storage | WiFi Bluetooth Full Lamination
₹11173₹39990
खरीदिये
50% OFF
Acer Iconia 5G Tablet|11.45" 2.2k”90Hz IPS Display, MediaTek 8791 Processor, 8GB RAM + 128GB Storage, 16MP Rear+8MP Front Camera,Wi-Fi + 5G Volte, Android 15,BT 5.2, Slim Metal Body,Silver
- Acer Iconia 5G Tablet|11.45" 2.2k”90Hz IPS Display
- MediaTek 8791 Processor
- 8GB RAM + 128GB Storage
₹21999₹44333
खरीदिये
57% OFF
ECOPAD Android 13 Tablet 2023 - 10 Inch With 6GB RAM, 64GB ROM, 1TB Expanded, Quad-Core, 2 in 1 With Keyboard Mouse, Wi-Fi 6, Bluetooth, GMS Certified IPS Touch Screen - Black Set
- ECOPAD Android 13 Tablet 2023 - 10 Inch With 6GB RAM
- 64GB ROM
- 1TB Expanded
₹9766₹22591
खरीदिये
32% OFF
Lenovo Tab| 10.1 Inch Display| Wi-Fi Only| 4GB RAM + 128GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue
- Lenovo Tab| 10.1 Inch Display| Wi-Fi Only| 4GB RAM + 128GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue
₹12999₹19000
खरीदिये
Android 13 Tablet with Keyboard, 2024 Newest 10 Inch 2-in-1 Tablet, 8GB RAM+128GB ROM/1TB Expandable Tablet PC, Quad-Core 2.0GHz CPU 10 Inch HD Screen, 2.4G/5G WiFi 6 BT 5.0 Tablet with Case
- Android 13 Tablet with Keyboard
- 2024 Newest 10 Inch 2-in-1 Tablet
- 8GB RAM+128GB ROM/1TB Expandable Tablet PC
₹14730
खरीदिये
65% OFF
acer Iconia Tab iM11-12M with Stylus Pen| 11.45” IPS Display, G99-8781 Processor, 8GB RAM + 256GB Storage, 16MP Rear+8MP Front Camera,Wi-Fi + 4G LTE(Calling), Android 14,BT 5.2, Slim Metal Body,Blue
- acer Iconia Tab iM11-12M with Stylus Pen| 11.45” IPS Display
- G99-8781 Processor
- 8GB RAM + 256GB Storage
₹19990₹56999
खरीदिये
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।