दिमाग चकरा देगा Amazon का ये ऑफर, रिकॉर्ड लो-प्राइस पर बिक रहे हैं HP के शानदार लैपटॉप्स
अमेज़न पर HP लैपटॉप्स की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए 31,990 से शुरू होने वाली बेहतरीन डील्स उपलब्ध हैं। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का लाभ उठाकर आप HP Victus और 15s जैसे प्रीमियम मॉडल्स पर हजारों की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं।
अमेजन इंडिया पर इस समय HP लैपटॉप्स पर विशेष Price Drop चल रहा है, जो छात्रों और कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस सेल में HP के सबसे लोकप्रिय मॉडल्स जैसे HP 15s और HP Victus सीरीज की कीमतों में उल्लेखनीय कमी की गई है। ऑफिस वर्क, कोडिंग और गेमिंग के लिए मशहूर ये लैपटॉप्स अब अपने सबसे किफायती दाम पर उपलब्ध हैं, जिससे यह खरीदारी करने का सबसे सही समय बन गया है।
इसकी मुख्य खासियत सिर्फ कम कीमतें ही नहीं, बल्कि मिलने वाले अतिरिक्त ऑफर्स भी हैं। ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स का उपयोग करके शानदार इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके साथ ही, पुराने लैपटॉप को एक्सचेंज करने पर भारी एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है, जो आपके नए लैपटॉप की प्रभावी लागत को काफी कम कर देता है।
अमेजन ने इन मॉडल्स को Smartchoice टैग के साथ पेश किया है, जिसमें बेहतरीन बैटरी लाइफ, लेटेस्ट प्रोसेसर्स और पोर्टेबिलिटी का खास ध्यान रखा गया है। अगर आप पढ़ाई या ऑफिस के काम के लिए एक भरोसेमंद और स्टाइलिश लैपटॉप की तलाश में हैं, तो अमेजन पर चल रहा यह HP Price Drop Alert आपके लिए एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है।
1. HP Smartchoice Victus, AMD Ryzen 7 7445HS, 6GB RTX 3050, 16GB DDR5(Upgradeable) 512GB SSD, FHD, 144Hz, 300 nits, 15.6''/39.6cm, Win 11, M365* Office24, Blue, 2.29kg, fb3134AX/3120ax, Gaming Laptop
HP Smartchoice Victus एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है जिसे विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बजट में हाई-एंड गेमिंग और प्रोफेशनल काम (जैसे वीडियो एडिटिंग) करना चाहते हैं। अमेजन पर 74,990 रुपये में उपलब्ध यह लैपटॉप AMD Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर और 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स के साथ आता है, जो इसे इस प्राइस रेंज में सबसे संतुलित गेमिंग मशीनों में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार ग्राफिक्स
हाई-स्पीड डिस्प्ले
लेटेस्ट DDR5 RAM
थर्मल मैनेजमेंट
क्यों खोजें विकल्प
हिंज थोड़े नाजुक
बिना चार्जर के भारी काम करने पर बैटरी केवल 2-3 घंटे
थोड़ा भारी
2. HP Pavilion Plus, Intel Core i5-1335U-13th Gen Laptop, (16GB LPDDR5x,512GB SSD),IPS, 300 nits, 14''(35.6cm) 2K,Win 11, M365 Basic(1yr), Office Home 24, Silver,1.38kg, 5MP Camera w/Shutter, ew0107TU
यह एक प्रीमियम और स्लिम लैपटॉप है, जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्टाइल के साथ दमदार परफॉरमेंस चाहते हैं। अमेज़न पर 33% की छूट के बाद यह 61,990 रुपये में मिल रहा है। इसका वजन मात्र 1.38kg है, जो इसे ट्रैवल करने या कैफे/ऑफिस ले जाने के लिए सबसे हल्का और पोर्टेबल विकल्पों में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम 2K डिस्प्ले
बेहतरीन वेबकैम
थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट
अल्ट्रा-लाइटवेट
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-अपग्रेडेबल रैम
गेमिंग के लिए नहीं
3. HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x, 512GB SSD) 2K, 14''/35.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.35kg, he0014QU, Light-Weight, Next-Gen AI Laptop
यह भविष्य की तकनीक पर आधारित लैपटॉप है। इसमें Snapdragon X Plus प्रोसेसर दिया गया है, जो पारंपरिक लैपटॉप के मुकाबले मोबाइल की तरह शानदार बैटरी बैकअप और AI फीचर्स प्रदान करता है। अमेज़न पर यह 61,990 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे OLED स्क्रीन और AI क्षमताओं के साथ एक प्रीमियम डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेमिसाल डिस्प्ले
पूरे दो दिन का बैकअप
AI पावर्ड
थंडरबोल्ट और पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
ऐप कम्पैटिबिलिटी
हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं
4. HP Smartchoice OmniBook 5 (Previously Pavilion) 50 Tops, AMD Ryzen AI 5 340 (16GB LPDDR5X, 512GB SSD) WUXGA 2K, 16''/40.6cm, Win11, Office24, Silver, 1.79kg, ag1037au, Next Gen AI Copilot+ Laptop
HP OmniBook 5 (ag1037au) उन यूजर्स के लिए है जिन्हें बड़ी स्क्रीन और लेटेस्ट AI तकनीक का मेल चाहिए। अमेज़न पर यह 68,990 रुपये में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका AMD Ryzen AI 5 340 प्रोसेसर है, जो 50 TOPS की NPU पावर के साथ आता है, जिससे यह विंडोज के लेटेस्ट AI फीचर्स (Copilot+) को चलाने में पूरी तरह सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और स्पष्ट स्क्रीन
भविष्य के लिए तैयार
प्रीमियम बिल्ड
फास्ट रिस्पॉन्स
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद 43 Wh की बैटरी औसत
नॉन-टच मॉडल
5. HP 14s Intel Celeron Dual Core N4500 Laptop (8GB/512GB SSD/Win 11) 14.0" HD Display, MSO 24, Black, 1.46kg, DQ3149TU Thin and Light Business Laptop
यह अमेजन पर उपलब्ध सबसे किफायती विंडोज लैपटॉप्स में से एक है। 28,490 रुपये की कीमत वाला यह लैपटॉप उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी ज़रूरतें केवल इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस, और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स तक सीमित हैं। यह एक Thin & Light लैपटॉप है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती दाम
तेज स्टोरेज
बेहतरीन वेबकैम
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
भारी मल्टी-टास्किंग, वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं
हैवी सॉफ्टवेयर पर यह थोड़ा धीमा
6. HP 15, 13th Gen Intel Core i5-1334U, (16GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, FHD, 15.6''/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fd0577TU, Iris Xe, FHD Camera w/Shutter Laptop
यह एक ऑल-राउंडर लैपटॉप है जो लेटेस्ट 13th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर के साथ आता है। अमेजन पर 20% की छूट के बाद यह 56,990 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने 500 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे जाने के कारण यह मिड-रेंज बजट में एक भरोसेमंद विकल्प साबित हुआ है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें ऑफिस वर्क, कोडिंग और मल्टी-टास्किंग के लिए एक तेज़ और बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप चाहिए।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन मल्टी-टास्किंग
FHD वेबकैम
न्यूमेरिक कीपैड
फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले ब्राइटनेस
बॉडी पूरी तरह प्लास्टिक
7. HP 15s, 12th Gen Intel Core i3-1215U (8GB DDR4, 512GB SSD) Anti-Glare, 15.6"/39.6cm,FHD, Win 11, MS Office 21, Silver, 1.69kg, fy5006tu/fd0751tu/fd0752tu, UHD Graphics, HD Camera, Dual Speakers Laptop
HP 15s (fy5006tu) उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिन्हें पढ़ाई, सामान्य ऑफिस वर्क और डेली ब्राउजिंग के लिए एक संतुलित लैपटॉप चाहिए। अमेज़न पर ₹38,990 की कीमत वाला यह लैपटॉप Intel Core i3-1215U प्रोसेसर के साथ आता है, जो अपने बजट में बहुत अच्छी स्पीड और परफॉरमेंस देता है। पिछले महीने 500 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे जाने के कारण यह इस सेगमेंट का हॉट-सेलर बना हुआ है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल एंट्री-लेवल प्रोसेसर
बड़ी स्क्रीन और FHD डिस्प्ले
न्यूमेरिक कीपैड
बजट फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
8GB रैम कम
टाइप-सी पोर्ट की सीमा
