दिमाग चकरा देगा Amazon का ये ऑफर, रिकॉर्ड लो-प्राइस पर बिक रहे हैं HP के शानदार लैपटॉप्स

संक्षेप: अमेज़न पर HP लैपटॉप्स की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए 31,990 से शुरू होने वाली बेहतरीन डील्स उपलब्ध हैं। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का लाभ उठाकर आप HP Victus और 15s जैसे प्रीमियम मॉडल्स पर हजारों की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं।

Feb 12, 2026 03:19 pm IST

अमेजन इंडिया पर इस समय HP लैपटॉप्स पर विशेष Price Drop चल रहा है, जो छात्रों और कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस सेल में HP के सबसे लोकप्रिय मॉडल्स जैसे HP 15s और HP Victus सीरीज की कीमतों में उल्लेखनीय कमी की गई है। ऑफिस वर्क, कोडिंग और गेमिंग के लिए मशहूर ये लैपटॉप्स अब अपने सबसे किफायती दाम पर उपलब्ध हैं, जिससे यह खरीदारी करने का सबसे सही समय बन गया है।

इसकी मुख्य खासियत सिर्फ कम कीमतें ही नहीं, बल्कि मिलने वाले अतिरिक्त ऑफर्स भी हैं। ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स का उपयोग करके शानदार इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके साथ ही, पुराने लैपटॉप को एक्सचेंज करने पर भारी एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है, जो आपके नए लैपटॉप की प्रभावी लागत को काफी कम कर देता है।

अमेजन ने इन मॉडल्स को Smartchoice टैग के साथ पेश किया है, जिसमें बेहतरीन बैटरी लाइफ, लेटेस्ट प्रोसेसर्स और पोर्टेबिलिटी का खास ध्यान रखा गया है। अगर आप पढ़ाई या ऑफिस के काम के लिए एक भरोसेमंद और स्टाइलिश लैपटॉप की तलाश में हैं, तो अमेजन पर चल रहा यह HP Price Drop Alert आपके लिए एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है।

HP Smartchoice Victus एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है जिसे विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बजट में हाई-एंड गेमिंग और प्रोफेशनल काम (जैसे वीडियो एडिटिंग) करना चाहते हैं। अमेजन पर 74,990 रुपये में उपलब्ध यह लैपटॉप AMD Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर और 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स के साथ आता है, जो इसे इस प्राइस रेंज में सबसे संतुलित गेमिंग मशीनों में से एक बनाता है।

Specifications ग्राफिक्स NVIDIA GeForce RTX 3050 मेमोरी 16GB DDR5-5600 MHz स्टोरेज 512GB PCIe Gen4 NVMe SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD, 144Hz रिफ्रेश रेट, 300 nits ब्राइटनेस बैटरी 52.5 Wh, 45 मिनट में 50% फास्ट चार्जिंग क्यों खरीदें दमदार ग्राफिक्स हाई-स्पीड डिस्प्ले लेटेस्ट DDR5 RAM थर्मल मैनेजमेंट क्यों खोजें विकल्प हिंज थोड़े नाजुक बिना चार्जर के भारी काम करने पर बैटरी केवल 2-3 घंटे थोड़ा भारी

यह एक प्रीमियम और स्लिम लैपटॉप है, जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्टाइल के साथ दमदार परफॉरमेंस चाहते हैं। अमेज़न पर 33% की छूट के बाद यह 61,990 रुपये में मिल रहा है। इसका वजन मात्र 1.38kg है, जो इसे ट्रैवल करने या कैफे/ऑफिस ले जाने के लिए सबसे हल्का और पोर्टेबल विकल्पों में से एक बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 14-इंच मेमोरी 16GB LPDDR5x-5200 स्टोरेज 512GB PCIe NVMe M.2 SSD कनेक्टिविटी Thunderbolt 4 (Type-C), HDMI 2.1, Wi-Fi 6 क्यों खरीदें प्रीमियम 2K डिस्प्ले बेहतरीन वेबकैम थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट अल्ट्रा-लाइटवेट क्यों खोजें विकल्प नॉन-अपग्रेडेबल रैम गेमिंग के लिए नहीं

यह भविष्य की तकनीक पर आधारित लैपटॉप है। इसमें Snapdragon X Plus प्रोसेसर दिया गया है, जो पारंपरिक लैपटॉप के मुकाबले मोबाइल की तरह शानदार बैटरी बैकअप और AI फीचर्स प्रदान करता है। अमेज़न पर यह 61,990 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे OLED स्क्रीन और AI क्षमताओं के साथ एक प्रीमियम डील बनाता है।

Specifications बैटरी लाइफ 34 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक मेमोरी व स्टोरेज 16GB LPDDR5x RAM और 512GB PCIe Gen4 SSD AI फीचर्स डेडीकेटेड NPU और HP AI Companion सॉफ्टवेयर Windows 11 Home और MS Office Home 2024 प्री-इंस्टॉल्ड क्यों खरीदें बेमिसाल डिस्प्ले पूरे दो दिन का बैकअप AI पावर्ड थंडरबोल्ट और पोर्टेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प ऐप कम्पैटिबिलिटी हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं

HP OmniBook 5 (ag1037au) उन यूजर्स के लिए है जिन्हें बड़ी स्क्रीन और लेटेस्ट AI तकनीक का मेल चाहिए। अमेज़न पर यह 68,990 रुपये में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका AMD Ryzen AI 5 340 प्रोसेसर है, जो 50 TOPS की NPU पावर के साथ आता है, जिससे यह विंडोज के लेटेस्ट AI फीचर्स (Copilot+) को चलाने में पूरी तरह सक्षम है।

Specifications डिस्प्ले 16-इंच ग्राफिक्स AMD Radeon 840M मेमोरी व स्टोरेज 16GB LPDDR5x RAM और 512GB PCIe Gen4 SSD बैटरी 3-सेल कनेक्टिविटी Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 क्यों खरीदें बड़ी और स्पष्ट स्क्रीन भविष्य के लिए तैयार प्रीमियम बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्स क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद 43 Wh की बैटरी औसत नॉन-टच मॉडल

यह अमेजन पर उपलब्ध सबसे किफायती विंडोज लैपटॉप्स में से एक है। 28,490 रुपये की कीमत वाला यह लैपटॉप उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी ज़रूरतें केवल इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस, और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स तक सीमित हैं। यह एक Thin & Light लैपटॉप है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 14-इंच मेमोरी 8GB DDR4-2933 MHz स्टोरेज 512GB PCIe NVMe M.2 SSD कैमरा HP True Vision 720p HD कैमरा वजन 1.46 kg क्यों खरीदें किफायती दाम तेज स्टोरेज बेहतरीन वेबकैम पोर्टेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प भारी मल्टी-टास्किंग, वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं हैवी सॉफ्टवेयर पर यह थोड़ा धीमा

यह एक ऑल-राउंडर लैपटॉप है जो लेटेस्ट 13th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर के साथ आता है। अमेजन पर 20% की छूट के बाद यह 56,990 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने 500 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे जाने के कारण यह मिड-रेंज बजट में एक भरोसेमंद विकल्प साबित हुआ है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें ऑफिस वर्क, कोडिंग और मल्टी-टास्किंग के लिए एक तेज़ और बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप चाहिए।

Specifications मेमोरी 16GB DDR4-3200 MHz स्टोरेज 512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD डिस्प्ले 15.6-इंच कैमरा 1080p FHD कैमरा वजन 1.59 kg क्यों खरीदें बेहतरीन मल्टी-टास्किंग FHD वेबकैम न्यूमेरिक कीपैड फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प डिस्प्ले ब्राइटनेस बॉडी पूरी तरह प्लास्टिक

HP 15s (fy5006tu) उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिन्हें पढ़ाई, सामान्य ऑफिस वर्क और डेली ब्राउजिंग के लिए एक संतुलित लैपटॉप चाहिए। अमेज़न पर ₹38,990 की कीमत वाला यह लैपटॉप Intel Core i3-1215U प्रोसेसर के साथ आता है, जो अपने बजट में बहुत अच्छी स्पीड और परफॉरमेंस देता है। पिछले महीने 500 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे जाने के कारण यह इस सेगमेंट का हॉट-सेलर बना हुआ है।

Specifications मेमोरी 8GB DDR4-3200 MHz स्टोरेज 512GB PCIe NVMe M.2 SSD बैटरी लाइफ 3-सेल, 41 Wh वजन 1.69 kg सॉफ्टवेयर Windows 11 Home और MS Office 2021 प्री-इंस्टॉल्ड क्यों खरीदें पावरफुल एंट्री-लेवल प्रोसेसर बड़ी स्क्रीन और FHD डिस्प्ले न्यूमेरिक कीपैड बजट फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प 8GB रैम कम टाइप-सी पोर्ट की सीमा

