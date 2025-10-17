Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़HP laptops get cheaper this Diwali Here are the top models that you can buy from amazon
दिवाली पर सस्ते हो गए लैपटॉप: इन HP मॉडल्स पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट

दिवाली पर सस्ते हो गए लैपटॉप: इन HP मॉडल्स पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट

संक्षेप: ग्राहकों को कम कीमत पर HP के प्रीमियम लैपटॉप खरीदने का मौका दिवाली से पहले मिल रहा है। हम चुनिंदा मॉडल्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो हाई-एंड परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। 

Fri, 17 Oct 2025 10:46 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दीपावली और धनतेरस के मौके पर ग्राहकों को बेहद कम कीमत पर HP लैपटॉप खरीदने का मौका मिल रहा है। धाकड़ छूट पर पावरफुल लैपटॉप ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर केवल 20 अक्टूबर तक खरीद सकते हैं। अगर आप अगले कुछ दिनों में धांसू लैपटॉप घर लाना चाहते हैं तो कुछ डील्स आपको जरूर इंप्रेस करेंगी। हम आपके लिए इनकी लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं।

HP 15, AMD Ryzen 5 7520U Laptop

HP का यह लैपटॉप 16GB रैम के साथ आता है और इसमें 512GB सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज दिया गया है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड और 15.6 इंच का एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। यह लैपटॉप 1080p फुल HD कैमरा ऑफर करता है और 40,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:वाह! केवल 7725 रुपये में 43 इंच का Smart TV, ये रहीं सबसे धमाकेदार डील्स

HP 15, AMD Ryzen 3 7320U Laptop

ग्राहकों को 30 प्रतिशत से ज्यादा छूट के बाद AMD Ryzen 3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप 30,990 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। यह डिवाइस कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है और इसका वजन 1.5Kg के करीब है। इसमें प्राइवेसी शटर मिलता है और 15.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है।

HP 15, 13th Gen Intel Core i3-1315U Laptop

इंटेल Core i3-1315U प्रोसेसर वाले इस मॉडल में 12GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज दिया गया है और 15.6 इंच का एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस बेसिक ऐक्सेस 1 साल के लिए दिया जा रहा है। खास ऑफर्स के चलते इसे 35,490 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है और इसे HP Fast Charging सपोर्ट मिला है।

ये भी पढ़ें:Samsung अब नहीं लॉन्च करेगा ये वाला फोन, मार्केट में ग्राहक ना मिलना बना वजह

HP 15, Ryzen 5 7530U Laptop

खास डिस्काउंट के बाद इस टीवी की कीमत 36,990 रुपये रह गई है। इसके अलावा अन्य बैंक ऑफर्स का फायदा भी इसपर दिया गया है। 8GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले इस डिवाइस का वजन 1.59 किग्रा है और इसमें Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें प्राइवेसी शटर भी दिया गया है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Laptops Gadgets Hindi News Amazon अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।