दिवाली पर सस्ते हो गए लैपटॉप: इन HP मॉडल्स पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट

संक्षेप: ग्राहकों को कम कीमत पर HP के प्रीमियम लैपटॉप खरीदने का मौका दिवाली से पहले मिल रहा है। हम चुनिंदा मॉडल्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो हाई-एंड परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं।

दीपावली और धनतेरस के मौके पर ग्राहकों को बेहद कम कीमत पर HP लैपटॉप खरीदने का मौका मिल रहा है। धाकड़ छूट पर पावरफुल लैपटॉप ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर केवल 20 अक्टूबर तक खरीद सकते हैं। अगर आप अगले कुछ दिनों में धांसू लैपटॉप घर लाना चाहते हैं तो कुछ डील्स आपको जरूर इंप्रेस करेंगी। हम आपके लिए इनकी लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं।

HP 15, AMD Ryzen 5 7520U Laptop HP का यह लैपटॉप 16GB रैम के साथ आता है और इसमें 512GB सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज दिया गया है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड और 15.6 इंच का एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। यह लैपटॉप 1080p फुल HD कैमरा ऑफर करता है और 40,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।

HP 15, AMD Ryzen 3 7320U Laptop ग्राहकों को 30 प्रतिशत से ज्यादा छूट के बाद AMD Ryzen 3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप 30,990 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। यह डिवाइस कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है और इसका वजन 1.5Kg के करीब है। इसमें प्राइवेसी शटर मिलता है और 15.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है।

HP 15, 13th Gen Intel Core i3-1315U Laptop इंटेल Core i3-1315U प्रोसेसर वाले इस मॉडल में 12GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज दिया गया है और 15.6 इंच का एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस बेसिक ऐक्सेस 1 साल के लिए दिया जा रहा है। खास ऑफर्स के चलते इसे 35,490 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है और इसे HP Fast Charging सपोर्ट मिला है।