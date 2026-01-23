आते ही छा जाएगा यह गेमिंग लैपटॉप, मिलेंगे ₹35,000 से ज्यादा के बेनिफिट्स, देखें स्पेशल लॉन्च प्राइस

संक्षेप: HP भारत में HyperX OMEN 15 को अनाउंस करने वाला है। यह लैपटॉप 26 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने खुलासा कर दिया है कि लैपटॉप पर 35 हजार रुपये से ज्यादा के बेनिफिट्स मिलेंगे।

एचपी अपने नए लैपटॉप के तौर पर भारत में HyperX OMEN को लॉन्च करने के लिए तैयार है। दरअसल, HyperX OMEN, जो 2026 की शुरुआत में एचपी के OMEN गेमिंग पीसी लाइनअप को HyperX पेरिफेरल्स ब्रांड के साथ मर्ज करने के बाद बना एक यूनिफाइड गेमिंग ब्रांड है, भारत में HyperX OMEN 15 को अनाउंस करने वाला है। यह लैपटॉप 26 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस लैपटॉप के साथ ग्राहकों को 35,000 रुपये से ज्यादा के बेनिफिट्स मिलेंगे।

HyperX OMEN 15 लैपटॉप की खासियत फिलहाल फ्लिपकार्ट की माइक्रोसाइट पर डिवाइस के बारे में सिर्फ कुछ डिटेल्स बताई गई हैं। हाइलाइट किए गए फीचर्स में से एक 8000Hz पोलिंग रेट वाला कीबोर्ड है। ब्रांड का दावा है कि यह स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन से 34% ज्यादा तेज है और की-प्रेस और ऑन-स्क्रीन एक्शन के बीच 0.125ms का रिस्पॉन्स टाइम बताता है।

लिस्टिंग से OMEN टेम्पेस्ट कूलिंग की मौजूदगी का पता चलता है, जिसे इस्तेमाल के दौरान गर्मी को मैनेज करने और ओवरहीटिंग की संभावना को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम के बारे में और कोई टेक्निकल जानकारी नहीं दी गई है।

एक और फीचर OMEN AI है, जो एक वन-प्रेस गेम ऑप्टिमाइजेशन टूल है जो सपोर्टेड गेम्स के लिए परफॉर्मेंस सेटिंग्स को एडजस्ट करता है। माइक्रोसाइट पर लिस्टेड गेम्स में Counter-Strike 2, League of Legends, Apex Legends, PUBG: Battlegrounds, Valorant, Overwatch 2, Fortnite, Dota 2, Rainbow Six Siege, और Delta Force शामिल हैं।

लैपटॉप पर 35,000 से ज्यादा के बेनिफिट्स ऑफर्स की बात करें तो, फ्लिपकार्ट ने 35,000 रुपये से ज्यादा के बेनिफिट्स बताए हैं, जिसमें 35,000 रुपये तक का एक्सचेंज बेनिफिट और एक फ्री HyperX बैकपैक या HyperX हेडसेट शामिल है। सेल से पहले "Notify Me" ऑप्शन पर क्लिक करने वाले यूजर्स के लिए 3,000 रुपये का डिस्काउंट भी बताया गया है।