HP का धांसू गेमिंग लैपटॉप भारत में लॉन्च: Intel Core i7 और RTX 5060 की पावर

संक्षेप: टेक कंपनी HP ने भारत में नया HyperX Omen 15 गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसमें Intel Core i7 प्रोसेसर और Nvidia RTX 5060 GPU दिया गया है। यह लैपटॉप हाई-एंड गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए डिजाइन किया गया है।

टेक कंपनी HP ने भारत में अपना नया HyperX Omen 15 Gaming Laptop लॉन्च कर दिया है। यह भारत में पहला HyperX-ब्रांडेड लैपटॉप है, जिसे कंपनी ने CES 2026 में पेश किए गए अपने नए गेमिंग लाइनअप के अंदर उतारा है। लैपटॉप खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो हाई-एंड गेमिंग और हैवी कंटेंट क्रिएशन के लिए लगातार और स्टेबल परफॉर्मेंस चाहते हैं। आइए आपको इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताते हैं।

लैपटॉप में 15.3-इंच का WQXGA IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजॉल्यूशन 2560×1600 पिक्सल है। यह स्क्रीन 180Hz रिफ्रेश रेट, 3ms रिस्पॉन्स टाइम और 500nits तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। 16:10 आस्पेक्ट रेशियो और 100 प्रतिशत sRGB कलर कवरेज के साथ यह डिस्प्ले गेमिंग के साथ-साथ प्रोफेशनल काम के लिए भी बेहतरीन एक्सपीरियंस देती है।

परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बेजोड़ नए HP HyperX Omen 15 में 14वीं जेनरेशन का Intel Core i7-14650HX प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें 16 कोर और 24 थ्रेड्स मिलते हैं। ग्राफिक्स के लिए इसमें Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop GPU दिया गया है, जो 8GB GDDR7 मेमोरी के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप 170W तक का टोटल प्रोसेसर पावर सपोर्ट करता है। लंबे गेमिंग सेशन्स के दौरान हीट को कंट्रोल करने के लिए, इसमें OMEN Tempest Cooling टेक्नोलॉजी दी गई है।

कूलिंग सिस्टम रिवर्स एयरफ्लो डिजाइन पर काम करती है, जिससे डस्ट बिल्डअप कम होता है और लैपटॉप ज्यादा देर तक ठंडा बना रहता है। इसके साथ ही OMEN AI Unleashed Mode परफॉर्मेंस और थर्मल मैनेजमेंट को अपने आप एडजस्ट करता है। लैपटॉप में 24GB DDR5-5600 RAM और 1TB PCIe Gen4 NVMe SSD दी गई है। इसके अलावा इसमें डुअल M.2 स्लॉट के जरिए स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प भी मिलता है। यह लैपटॉप Windows 11 Home पर काम करता है।

इन फीचर्स के चलते है एकदम खास कीबोर्ड और इनपुट फीचर्स गेमर्स को खास तौर पर पसंद आ सकते हैं। इसमें फुल-साइज कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड, 4-जोन RGB बैकलाइट, 26-की रोलओवर एंटी-घोस्टिंग और 8K पोलिंग रेट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बेहद फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है। वीडियो कॉलिंग और स्ट्रीमिंग के लिए इसमें 1080p फुल HD HDR वेबकैम और डुअल माइक्रोफोन दिए गए हैं।

कनेक्टिविटी के लिए, HP HyperX Omen 15 में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-A और Type-C पोर्ट, HDMI 2.1, RJ-45 Ethernet और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे सभी जरूरी विकल्प मिलते हैं। इसमें दी गई 70Wh बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और करीब 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। लैपटॉप का वजन करीब 2.21 किलोग्राम है और डिजाइन प्रीमियम गेमिंग लुक के साथ आता है।