How to withdraw Money from PF Account: कभी-कभी अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है। घर की मरम्मत, शादी, पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी छोड़ने के बाद PF का पैसा ही सहारा बनता है। आप घर बैठे अपने PF अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। यहां देखें पैसे निकालने का सबसे सिंपल तरीका

EPFO ने भी पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि आप घर बैठे, मोबाइल या लैपटॉप से ही अपना पैसा निकाल सकते हैं।

How to withdraw Money from PF Account: हर महीने हम अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा PF फंड में जमा करते हैं। जब भी सैलरी स्लिप हाथ में आती है, हम यह जरूर चेक करते है कि PF में पैसा बराबर जमा हो रहा है या नहीं। नौकरी करने वाले हर आम आदमी के लिए यह सिर्फ सैलरी से कटने वाला एक छोटा हिस्सा नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई की वो बचत है जो बुढ़ापे का सहारा बनती है। लेकिन जिंदगी में हमेशा सबकुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। कभी घर में किसी की शादी आ जाती है, कभी अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो कभी अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे वक्त में अक्सर PF का पैसा ही काम आता है।

EPFO ने भी पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि आप घर बैठे, मोबाइल या लैपटॉप से ही अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब इस काम के लिए आपको PF ऑफिस के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। यह काम आप घर बैठे कर सकते हैं। आज यहां हम आपको PF अकाउंट से पैसा निकालने का सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आप बिना किसी एजेंट या परेशानी के अपना पैसा खुद निकाल सकें।

1. PF का पैसा कब-कब निकाल सकते हैं? PF से पैसे निकालने के दो तरीके होते हैं: पूरा पैसा निकालना (Final Settlement) और कुछ हिस्सा (Advance/Partial Withdrawal)।

पूरा पैसा कब निकलता है: रिटायरमेंट के बाद। * अगर आपकी नौकरी छूट गई है और आप लगातार 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं। (नोट: नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद आप कुल जमा राशि का 75% निकाल सकते हैं, और 2 महीने पूरे होने पर बाकी 25% भी निकाल सकते हैं)।

नौकरी करते हुए (Advance) कब निकलता है: आप बिना नौकरी छोड़े भी कुछ खास जरूरतों के लिए पैसे निकाल सकते हैं, जैसे: * खुद की, बच्चों की या भाई-बहन की शादी के लिए।

* बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए।

* परिवार या खुद की गंभीर बीमारी (मेडिकल इमरजेंसी) के लिए।

* घर या प्लॉट खरीदने, घर बनवाने या होम लोन चुकाने के लिए।

* घर की मरम्मत के लिए।

2. कितना पैसा और कितनी बार निकाल सकते हैं? यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसा किस वजह से निकाल रहे हैं और आपकी नौकरी को कितने साल हुए हैं:

मेडिकल इमरजेंसी: इसके लिए नौकरी के समय की कोई सीमा नहीं है। आप कभी भी अपनी 6 महीने की बेसिक सैलरी + DA या कुल जमा शेयर (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं। इसे जरूरत पड़ने पर कई बार निकाला जा सकता है।

शादी और बच्चों की पढ़ाई: इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी पूरी होनी जरूरी है। आप अपने हिस्से (Employee Share) के कुल योगदान का 50% तक ब्याज सहित निकाल सकते हैं।

घर या प्लॉट खरीदने के लिए: इसके लिए 5 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए। प्लॉट के लिए 24 महीने की बेसिक सैलरी + DA और बने-बनाए घर के लिए 36 महीने की बेसिक सैलरी + DA (या कुल जमा राशि, जो कम हो) निकाल सकते हैं।

होम लोन चुकाने के लिए: 10 साल की नौकरी के बाद कुल जमा राशि का 90% तक निकाला जा सकता है।

रिटायरमेंट से 1 साल पहले: रिटायरमेंट से 1 साल पहले आप कुल जमा राशि का 90% तक निकाल सकते हैं। इसके के लिए आपकी उम्र 54 साल पूरी होनी चाहिए। 3. पैसा निकालने से पहले किन बातों का ध्यान रखें? ऑनलाइन क्लेम करने से पहले ये 4 चीजें सही होना बेहद जरूरी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है:

UAN एक्टिव होना चाहिए: आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) चालू होना चाहिए और उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसे फिर से रीसेट कर लीजिए।

KYC अपडेट हो: आपके UAN पोर्टल पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक और वेरिफाई (Approved) होना चाहिए।

मोबाइल नंबर लिंक हो: आपके आधार कार्ड से आपका चालू मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्लेम सबमिट करते वक्त OTP उसी पर आता है।

सही नाम और जन्मतिथि: आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और PF रिकॉर्ड में आपका नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। साथ ही, यदि आप पूरा पैसा निकाल रहे हैं तो कंपनी द्वारा Date of Exit अपडेट होना जरूरी है।

4. घर बैठे PF निकालने का आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस इसके लिए आपको ऑफिस के चक्कर काटने या फिर अधिकारी के दस्तखत कराने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल या लैपटॉप से यह काम खुद घर बैठे कर सकते हैं:

पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले EPFO के मेंबर सेवा पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं। अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।

KYC चेक करें: लॉगिन करने के बाद ऊपर मेन्यू में 'Manage' पर क्लिक करें और 'KYC' चुनें। यहां देख लें कि आपका आधार, पैन और बैंक खाते के आगे 'Verified' लिखा है या नहीं।

ऑनलाइन क्लेम चुनें: अब मेन्यू बार में 'Online Services' पर जाएं और पहले ऑप्शन 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें।

बैंक अकाउंट वेरिफाई करें: स्क्रीन पर आपकी डिटेल्स दिखेंगी। वहां अपने बैंक अकाउंट नंबर के आखिरी 4 अंक या पूरा नंबर (जैसा पूछा जाए) दर्ज करें और 'Verify' पर क्लिक करें। एक पॉप-अप आएगा, उस पर 'Yes' करें।

क्लेम फॉर्म चुनें: नीचे 'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करें। अब 'I Want To Apply For' के ड्रॉप-डाउन मेन्यू से सही फॉर्म चुनें: – नौकरी करते हुए पैसा निकालना है तो PF Advance (Form 31) चुनें।

– नौकरी छोड़ने के बाद पूरा PF निकालना है तो Only PF Withdrawal (Form 19) और पेंशन का पैसा निकालने के लिए Only Pension Withdrawal (Form 10C) चुनें।