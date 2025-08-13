आपके पास ‘हर घर तिरंगा’ का वॉलेंटियर बनने का मौका, खास अंदाज में मनाएं स्वतंत्रता दिवस

टैगबिन और संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तिरंगा 4.0 के साथ वॉलंटियर प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कोई भी नागरिक वॉलेंटियर बन सकता है। वॉलंटियर्स को जागरूकता फैलाने, झंडा बांटने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने का काम सौंपा जाएगा।

एक्सपीरियेंशियल AI सॉल्यूशंस प्रोवाइडर टैगबिन ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर हर घर तिरंगा 4.0 अभियान के चलते हर घर तिरंगा वॉलंटियर प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह प्रोग्राम बिना सभी नागरिकों के लिए ओपेन है और हर वर्ग के लोगों को देशभक्ति वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ने का मौका देता है। वॉलंटियर घर-घर, स्कूलों और समुदायों को प्रेरित करेंगे कि वे भारतीय तिरंगा फहराएं और राष्ट्रीय एकता का उत्सव मनाएं।

अगर आप इस ऐतिहासिक अभियान में वॉलंटियर के रूप में जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल पर जाएं सबसे पहले आपको हर घर तिरंगा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट harghartiranga.com या आजादी का अमृत महोत्सव पोर्टल पर जाना होगा। यहां आपको वॉलंटियर बनने का विकल्प मिलेगा।

2. रजिस्ट्रेशन करें ‘Volunteer’ या ‘Join the Campaign’ सेक्शन में जाएं।

अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पता लिखें।

पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) की डीटेल्स भी अपलोड करनी पड़ सकती हैं। 3. अपनी भूमिका चुनें रजिस्ट्रेशन के दौरान आप अपनी भूमिका चुन सकते हैं- जैसे तिरंगा बांटना, लोगों को जागरूक करना, सोशल मीडिया कैंपेन में हिस्सा लेना या किसी इवेंट के आयोजन में मदद करना।

4. ट्रेनिंग और दिशा-निर्देश कई बार स्थानीय प्रशासन या संगठन की तरफ से वॉलंटियर्स को एक छोटी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको अभियान के उद्देश्य, आचार संहिता और सुरक्षा नियमों के बारे में बताया जाएगा।

5. स्थानीय टीम के साथ जुड़ें एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर, आपको अपने शहर या इलाके की वॉलंटियर टीम में शामिल किया जाएगा। यहां से आपको अपनी ड्यूटी और टाइमलाइन की जानकारी मिलेगी।