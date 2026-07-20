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एक ही फोन में चलाएं दो WhatsApp नंबर! अलग फोन रखने की टेंशन खत्म, जानें सबसे आसान तरीका

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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अब Android और iPhone यूजर्स एक ही WhatsApp ऐप में दो अलग-अलग मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। जानिए दूसरा अकाउंट ऐड करने का आसान तरीका क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा।

एक ही फोन में चलाएं दो WhatsApp नंबर! अलग फोन रखने की टेंशन खत्म, जानें सबसे आसान तरीका

अगर आपके पास दो मोबाइल नंबर हैं और आप एक नंबर का इस्तेमाल पर्सनल कामों के लिए जबकि दूसरे का ऑफिस या बिजनेस के लिए करते हैं, तो अब आपको दो अलग-अलग फोन रखने या WhatsApp Business डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। WhatsApp अब Android और iPhone दोनों यूजर्स को एक ही ऐप में दो अलग-अलग अकाउंट जोड़ने की सुविधा देता है। इस फीचर की मदद से दोनों नंबरों के मैसेज, कॉल और नोटिफिकेशन को आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

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इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बार-बार लॉगआउट या अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों अकाउंट एक ही WhatsApp ऐप में मौजूद रहते हैं और आप कुछ सेकंड में उनके बीच स्विच कर सकते हैं। दोनों अकाउंट की चैट, बैकअप, प्राइवेसी सेटिंग्स और नोटिफिकेशंस भी अलग-अलग रहती हैं।

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ध्यान रहे, दो WhatsApp अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर होना जरूरी है। यह नंबर फिजिकल SIM या eSIM किसी भी तौर पर हो सकता है। साथ ही, उस नंबर पर OTP पाने की सुविधा भी होनी चाहिए जिससे अकाउंट का वेरिफिकेशन किया जा सके। इसके अलावा, आपके फोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए।

Android पर ऐसे जोड़ें दूसरा WhatsApp अकाउंट

अगर आपके Android फोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन है, तो ये स्टेप्स फॉलो करें।

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  • WhatsApp ओपेन करें।
  • Settings में जाएं।
  • सबसे ऊपर अपने प्रोफाइल नाम के पास बने डाउन एरो पर टैप करें।
  • Add account विकल्प चुनें।
  • दूसरा मोबाइल नंबर एंटर करें।
  • OTP से नंबर वेरिफाइ करें।
  • प्रोफाइल फोटो और नाम सेट करें।

अब आप दोनों अकाउंट के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। दोनों की चैट, प्राइवेसी और नोटिफिकेशन सेटिंग्स अलग-अलग रहेंगी।

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iPhone पर भी प्रोसेस लगभग सेम

iPhone यूजर्स के लिए भी प्रोसेस लगभग समान है।

  • WhatsApp ओपेन करें।
  • Settings में जाएं।
  • प्रोफाइल के पास दिखाई देने वाले Arrow पर टैप करें।
  • Add Account चुनें।
  • दूसरा नंबर डालकर OTP से वेरिफाइ करें।
  • सेटअप कंप्लीट करें।

इसके बाद दोनों अकाउंट एक ही ऐप में मिलने लगेंगे और जरूरत पड़ने पर आप तुरंत उनके बीच स्विच कर सकेंगे।

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हर अकाउंट की सेटिंग रहेगी अलग

अच्छी बात यह है कि WhatsApp दोनों अकाउंट्स को पूरी तरह अलग रखता है। इसका मतलब यह है कि दोनों के प्रोफाइल फोटो, नाम, चैट हिस्ट्री, प्राइवेसी सेटिंग्स और नोटिफिकेशन अलग-अलग होंगे। इससे पर्सनल और प्रोफेशनल बातचीत को अलग रखना काफी आसान हो जाता है और किसी तरह का कनफ्यूजन भी नहीं रहता।

बता दें, अगर आपके फोन में Add Account का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से WhatsApp को अपडेट करें। ऐप अपडेट रखने के बाद कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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