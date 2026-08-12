हर पासवर्ड याद रखने की झंझट खत्म! Google Password Manager ऐसे आसान करेगा आपका काम
हर वेबसाइट का अलग पासवर्ड याद रखना मुश्किल है, लेकिन Google Password Manager इस काम को आसान बना देता है। जानिए Android फोन और Chrome में इसे कैसे सेटअप करें।
आज के समय में लगभग हर ऑनलाइन सर्विस के लिए अलग पासवर्ड रखना पड़ता है। सोशल मीडिया, ईमेल, शॉपिंग, बैंकिंग और दूसरी वेबसाइट्स के पासवर्ड याद रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में Google Password Manager काफी काम का फीचर है। यह आपके पासवर्ड को सेव करने के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें ऑटोफिल करने में भी मदद करता है। Google Password Manager की मदद से आप मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड बना सकते हैं, उन्हें अपने Google Account में सेव कर सकते हैं और अपने दूसरे डिवाइस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
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Google Password Manager क्या है?
Google Password Manager, Chrome और Google Account में मिलने वाला पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आप वेबसाइट और ऐप्स के लॉगिन पासवर्ड सेव कर सकते हैं। इसके बाद जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो Chrome सेव किए गए पासवर्ड को अपने आप भरने का विकल्प दे सकता है। अगर आप Chrome में अपने Google Account से साइन इन हैं, तो सेव किए गए पासवर्ड को दूसरे डिवाइस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां उसी Google Account से साइन इन किया गया है।
Android फोन में Google Password Manager कैसे यूज करें?
- सबसे पहले अपने Android फोन में Google Chrome खोलें। इसके बाद ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट पर टैप करें और Settings में जाएं।
- अब Google Password Manager पर टैप करें। यहां आपको पहले से सेव किए गए पासवर्ड दिखाई देंगे। यहीं से आप नए पासवर्ड को जोड़, एडिट, देख या डिलीट भी कर सकते हैं।
- अगर किसी वेबसाइट का पासवर्ड सेव नहीं है, तो Google Password Manager में Add password विकल्प पर जाकर वेबसाइट, यूजरनेम और पासवर्ड डालकर उसे सेव किया जा सकता है।
वेबसाइट पर पासवर्ड सेव कैसे करें?
जब आप Chrome में किसी वेबसाइट पर नया अकाउंट बनाते हैं या लॉगिन करते हैं, तो Chrome आमतौर पर पासवर्ड सेव करने का विकल्प दिखाता है। आपको सिर्फ Save पर टैप करना होगा।इसके बाद अगली बार उसी वेबसाइट पर लॉगिन करते समय Google Password Manager आपके सेव किए गए लॉगिन की जानकारी दिखा सकता है। जरूरत पड़ने पर फोन का स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट या अन्य डिवाइस ऑथेंटिकेशन मांगा जा सकता है।
अगर Chrome पासवर्ड सेव करने का विकल्प नहीं दिखाता है, तो Chrome > Settings > Google Password Manager > Settings में जाकर Offer to save passwords विकल्प को ऑन कर सकते हैं।
मजबूत पासवर्ड भी बना सकता है Google
अगर आप नया अकाउंट बना रहे हैं तो हर बार खुद पासवर्ड सोचने की जरूरत नहीं है। Chrome मजबूत पासवर्ड सजेस्ट कर सकता है। साइन-अप के दौरान पासवर्ड बॉक्स पर टैप करके Suggest strong password ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। Google के अनुसार, जेनरेट किया गया पासवर्ड आपके Google Account में सेव किया जा सकता है। अलग-अलग अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड इस्तेमाल करना सुरक्षा के लिहाज से बेहतर है।
सेव किए गए पासवर्ड कहां देखें?
आप अपने सेव किए गए पासवर्ड को Chrome के Google Password Manager में देख सकते हैं। इसके अलावा Google Account में सेव किए गए पासवर्ड को passwords.google.com के जरिए भी मैनेज किया जा सकता है। किसी पासवर्ड को देखने या बदलने से पहले डिवाइस पर पहचान कन्फर्म करने को कहा जा सकता है। Password Manager में आप किसी सेव किए गए पासवर्ड को एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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