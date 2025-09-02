बारिश में ट्रैफिक जाम से मिल जाएगी छुट्टी! जानिए Google Maps के सीक्रेट ट्रिक्स How to Use Google Maps Smart Tricks to Avoid Heavy Traffic Jams in the Rainy Season and Reach Faster, Gadgets Hindi News - Hindustan
बारिश में ट्रैफिक जाम से मिल जाएगी छुट्टी! जानिए Google Maps के सीक्रेट ट्रिक्स

बरसात के मौसम में ट्रैफिक से बचना मुश्किल जरूर है, लेकिन Google Maps के स्मार्ट फीचर्स का सही इस्तेमाल करना आए तो यह मुश्किल नहीं है। हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बता रहे हैं, जो आपके काम आएंगी।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 07:46 PM
बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर ट्रैफिक जाम आम हो जाता है। हाल ही में गुरुग्राम में अब तक के सबसे लंबे जाम में से एक देखने को मिला और लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर जाता है, जिससे गाड़ियां धीरे चलती हैं और लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। हालांकि, अगर आप Google Maps के कुछ आसान ट्रिक्स यूज करें, तो ट्रैफिक की दिक्कत से काफी हद तक बच सकते हैं। हम इनकी लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

लाइव ट्रैफिक अपडेट का इस्तेमाल करें

Google Maps आपको रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट दिखाता है। इसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर से सड़क पर ट्रैफिक की स्थिति पता चलती है। रेड का मतलब ज्यादा ट्रैफिक, ऑरेंज का मतलब मीडियम ट्रैफिक और ग्रीन का मतलब खाली रास्ता होता है। सफर शुरू करने से पहले ऐप ओपेन कर अपने रूट पर ट्रैफिक की स्थिति चेक करना ना भूलें।

‘Avoid Highways’ और ‘Avoid Tolls’ ऑप्शन चुनें

कई बार हाईवे और टोल रोड्स पर बारिश के दौरान ज्यादा जाम लगता है। Google Maps में रास्ता चुनते समय सेटिंग्स में जाकर ‘Avoid Highways’ और ‘Avoid Tolls’ का ऑप्शन ऑन करें। इससे आपको वैकल्पिक और कम भीड़ वाले रास्ते मिल जाएंगे।

‘Alternate Routes’ जरूर देखें

Google Maps हर डेस्टिनेशन के लिए कई रूट्स दिखाता है। बारिश के समय हमेशा Alternate Routes यानी वैकल्पिक रास्तों पर ध्यान दें। ऐप आपको ट्रैफिक और समय के हिसाब से सबसे बेहतर रास्ता बताता है।

Voice Navigation का सहारा लें

बारिश में गाड़ी चलाते समय मोबाइल स्क्रीन बार-बार देखना खतरनाक हो सकता है। Google Maps का Voice Navigation ऑन रखें, ताकि ऐप आपको आवाज के जरिए रूट की जानकारी देता रहे और आप आसानी से बिना स्क्रीन देखे ड्राइव कर सकें।

साथ ही, आप देख सकते हैं कि किस इलाके में आमतौर पर कितना ट्रैफिक रहता है। इसी तरह ‘Popular Times’ फीचर की मदद से यह पता चलता है कि किस समय किस जगह भीड़ होती है। इस जानकारी के आधार पर अपनी यात्रा का वक्त तय करें। वहीं, अगर आप रोज ऑफिस या किसी खास जगह जाते हैं, तो उसे Maps में सेव कर लें।

