कहीं पहुंचने में अब नहीं होंगे लेट! सबको नहीं पता है Google Maps का सीक्रेट फीचर

संक्षेप: Google Maps का ‘Set Arrival Time’ फीचर उन लोगों के लिए कमाल है, जो समय बचाना चाहते हैं। अगर आप भी देर से पहुंचने की टेंशन से बचना चाहते हैं, तो इस फीचर को यूज कर सकते हैं।

Google Maps अब केवल एक सिंपल नेविगेशन ऐप नहीं है बल्कि यह ट्रैवल प्लानिंग का हिस्सा बन चुका है। ऑफिस जाने से लेकर ट्रेन पकड़ने तक और किसी इवेंट में पहुंचने तक के लिए इसका इस्तेमाल कई लोग रोजाना करते हैं। क्या आपको पता है कि Google Maps में एक सीक्रेट फीचर मिलता है, जो तय करता है कि आप किसी जगह पर सही वक्त पर पहुंचें। इस फीचर का नाम 'Set Arrival Time' है और इसे यूज करना आसान है।

गूगल फैमिली के लोकप्रिय ऐप में मिलने वाले Set Arrival Time फीचर के साथ आप तय कर सकते हैं कि आपको किसी जगह, किस वक्त पर पहुंचना है। इसके बाद ऐप आपको बताएगा कि आपको कितने बजे निकलना चाहिए। यह जानकारी ट्रैफिक की मौजूदा स्थिति, दूरी और रास्ते को आधार बनाकर दी जाएगी, जिससे आपके लेट होने का डर ना रहे। आइए बताएं कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं।

ऐसे यूज करें Set Arrival Time फीचर Set Arrival Time आपकी चुनी गई जगह तक पहुंचने के लिए रियल-टाइम ट्रैफिक, रास्तों की हालत और अनुमानित समय के आधार पर योजना बनाता है। इसमें आप अपना Arrival Time (पहुंचने का समय) सेट करते हैं, और Google Maps खुद हिसाब लगाकर आपको सही Departure Time (निकलने का समय) सुझाता है। आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

1. Google Maps ऐप ओपेन करें अपने Android या iPhone में Google Maps ओपेन करें।

2. जगह (Destination) सर्च करें उस जगह का नाम या पता डालें जहां आपको जाना है।

3. Directions पर टैप करें अब ‘Directions’ बटन पर क्लिक करें।

4. सफर का माध्यम चुनें कार, बाइक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पैदल, जो भी आपके लिए सही हो।

5. तीन डॉट्स पर टैप करें स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन डॉट्स पर क्लिक करें।

6. ‘Set depart or arrive time’ चुनें यहां आपको ‘Set Arrival Time’ का ऑप्शन मिलेगा।

7. Arrival Time सेट करें वह समय चुनें जिस समय तक आपको पहुंचना है।

8. Best Time दिखाएगा Google Maps अब Google Maps आपको बताएगा कि कब निकलना सही रहेगा और कौन-सा रूट सबसे बेहतर है।