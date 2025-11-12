Hindustan Hindi News
Aadhaar कार्ड में एड्रेस ऑनलाइन कैसे करें अपडेट, जानिए सबसे आसान तरीका

संक्षेप: UIDAI की नई सुविधा से अब देशभर के यूजर्स अपने घर बैठे ही आसानी से आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। आइए आपको इसके लिए जरूरी स्टेप्स की जानकारी दें। 

Wed, 12 Nov 2025 03:37 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से जारी किया गया आधार कार्ड आज के समय में पहचान और एड्रेस का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसका इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन से लेकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने, बैंक अकाउंट खुलवाने, नई सिम खरीदने और कई अन्य कामों में किया जाता है।

अगर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। UIDAI ने आधार एड्रेस अपडेट की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली बना दिया है। अब यूजर्स 14 जुलाई, 2026 तक UIDAI की वेबसाइट पर जाकर फ्री में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इस सुविधा से अब लाखों लोगों को आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि नाम, जन्मतिथि या बायोमेट्रिक्स से जुड़ी जानकारी को अपडेट करने के लिए अभी भी आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना जरूरी रहेगा।

आधार में एड्रेस ऑनलाइन कैसे करें अपडेट

आधार कार्ड में एड्रेस ऑनलाइन अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

- सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in

पर जाएं।

- Document Update सेक्शन पर क्लिक करें।

- अपना आधार नंबर दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉग इन करें।

- अब Update Address विकल्प चुनें।

- यहां आपको यह चुनना होगा कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के जरिए पता बदलना चाहते हैं या हेड ऑफ फैमिली (HoF) विकल्प का इस्तेमाल करना चाहते हैं।

- नई जानकारी दर्ज करें, वैध पते का प्रमाण (Address Proof) अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।

- सबमिट करने के बाद आपको 14 अंकों का अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) मिलेगा, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

- आप इसी URN की मदद से अपने आधार अपडेट की स्थिति (Status) ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

- UIDAI आमतौर पर दस्तावेज़ वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद 30 दिनों के भीतर एड्रेस अपडेट कर देता है।

आधार अपडेट स्टेटस कैसे ट्रैक करें

UIDAI के अनुसार, आधार में एड्रेस अपडेट की पूरी प्रक्रिया में 90 दिनों तक का समय लग सकता है। आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर Check Aadhaar Update Status विकल्प चुनकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। यह वेरिफिकेशन आपके URN या आधार नंबर और OTP की मदद से किया जाता है। अगर आपका अपडेट 90 दिनों की अवधि के बाद भी पूरा नहीं होता है, तो आप UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर कॉल कर सकते हैं या help@uidai.gov.in पर ईमेल भेजकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

