काम की बात: चोरी होने पर भी सेफ रहेगा आपका डेटा, फोन में तुरंत ऑन करें ये 4 जरूरी फीचर्स
एंड्रॉयड फोन में मौजूद Theft Protection फीचर्स की मदद से फोन छिनने या चोरी होने पर पर्सनल डेटा को सेफ रखने में मदद मिल सकती है। जानें Theft Detection Lock, Offline Device Lock, Remote Lock और Identity Check को ऑन करने का तरीका क्या है।
स्मार्टफोन चोरी होने पर सबसे बड़ा खतरा सिर्फ फोन खोने का नहीं, बल्कि उसमें मौजूद पर्सनल फोटो, बैंकिंग ऐप्स, UPI अकाउंट और दूसरी सेंसिटिव जानकारियों के गलत इस्तेमाल का भी होता है। इसी खतरे को कम करने के लिए गूगल एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कई Theft Protection फीचर्स देता है। इनकी मदद से फोन छिनने की स्थिति में स्क्रीन अपने आप लॉक हो सकती है, इंटरनेट बंद होने पर भी फोन लॉक हो सकता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे डिवाइस से फोन को लॉक किया जा सकता है। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
Android Phone में Theft Protection कैसे ऑन करें?
सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की Settings खोलें। इसके बाद Google में जाएं और All services के विकल्प पर टैप करें। यहां Personal and device safety सेक्शन में Theft protection का विकल्प मिलेगा। इसे ओपेन करने के बाद स्क्रीन पर दिख रहे सिक्योरिटी फीचर्स को एक-एक करके ऑन कर सकते हैं।
कुछ स्मार्टफोन में ये विकल्प Settings के Security and privacy या Lost device protection सेक्शन में भी मिल सकते हैं। ध्यान रहे, फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए फोन में स्क्रीन लॉक सेट होना जरूरी है।
Theft Detection Lock करें ऑन
यह फीचर उस स्थिति में काम आता है, जब कोई व्यक्ति हाथ से फोन छीनकर भागने की कोशिश करता है। गूगल के मुताबिक, यह फोन के मोशन सेंसर, वाई-फाई और ब्लूटूथ से मिलने वाले संकेतों की मदद से चोरी जैसी एक्टिविटी का पता लगाने की कोशिश करता है। ऐसी गतिविधि का पता चलने पर फोन की स्क्रीन अपने आप लॉक हो सकती है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
इसे एक्टिव करने के लिए Settings में Google, फिर All services और Theft protection पर जाएं। यहां Theft Detection Lock को ऑन कर दें।
Offline Device Lock करें एक्टिव
कई बार फोन चोरी करने वाला व्यक्ति उसे ट्रैक होने से बचाने के लिए इंटरनेट बंद कर देता है। ऐसे में Offline Device Lock मददगार हो सकता है। यह फीचर फोन के इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होने के बाद कुछ समय तक ऑफलाइन रहने पर उसकी स्क्रीन लॉक कर सकता है।
इसे ऑन करने के लिए Settings में Google, All services और Theft protection पर जाएं। इसके बाद Offline Device Lock को एक्टिव कर दें। गूगल के मुताबिक, इसके काम करने के लिए फोन का इंटरनेट कनेक्शन उसके खोने के समय ऑन होना जरूरी है।
Remote Lock से दूर बैठे लॉक करें फोन
अगर आपका फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो Remote Lock की मदद से दूसरे फोन या कंप्यूटर से उसकी स्क्रीन लॉक करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके लिए पहले Theft protection की सेटिंग में जाकर Remote Lock को ऑन करें और अपना फोन नंबर वेरिफाई करें।
फोन चोरी होने पर दूसरे डिवाइस के ब्राउजर में android.com/lock खोलें। यहां अपना फोन नंबर एंटर करें, मांगा गया वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करें और फोन लॉक करने की रिक्वेस्ट भेजें। इसके लिए फोन में स्क्रीन लॉक, एक्टिव सिम, वेरिफाइड फोन नंबर और Find Hub की सुविधा जरूरी है। अगर फोन उस समय ऑफलाइन है, तो इंटरनेट से दोबारा जुड़ने पर लॉक हो सकता है।
Identity Check भी करें ऑन
Identity Check एक एक्सट्रा सिक्योरिटी फीचर है, जो भरोसेमंद जगहों से बाहर कुछ संवेदनशील सेटिंग्स और अकाउंट से जुड़े कामों के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मांगता है। इससे किसी अनजान व्यक्ति के लिए फोन की सिक्योरिटी सेटिंग्स बदलना या अकाउंट से जुड़ी कुछ अहम एक्टिविटीज करना मुश्किल हो सकता है।
इसे ऑन करने के लिए Settings में Google, All services और Theft protection खोलें। इसके बाद Identity Check चुनें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। इस फीचर के लिए फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक जैसे बायोमेट्रिक विकल्प और स्क्रीन लॉक की जरूरत पड़ सकती है।
यही नहीं, इन फीचर्स के साथ Find Hub को भी ऑन रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर फोन की लोकेशन देखने, उसे सुरक्षित करने या उसका डेटा मिटाने के विकल्प मिल सकें। फोन में कम से कम छह अंकों का मजबूत पिन या पासवर्ड इस्तेमाल करें और बैंकिंग ऐप्स के लिए एक्सट्रा सुरक्षा रखें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।