WhatsApp का ये सीक्रेट फीचर नहीं जानते होंगे आप! GIF को ऐसे बनाएं Animated Sticker
WhatsApp पर अब किसी GIF को आसानी से Animated Sticker में बदला जा सकता है और इसके लिए अलग ऐप की जरूरत नहीं है। यूजर्स कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके GIF को सीधे WhatsApp Sticker की तरह पर भेज सकते हैं।
WhatsApp पर चैटिंग के दौरान लोग अक्सर GIF और स्टिकर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई GIF पसंद आता है और आप उसे सीधे animated sticker के तौर पर भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी अलग ऐप की जरूरत नहीं है। Android और iPhone दोनों पर WhatsApp में GIF को animated sticker में बदलने का आसान तरीका मौजूद है। यह काम कुछ ही सेकेंड में किया जा सकता है। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं।
Android यूजर्स के पास दो विकल्प
Android फोन में GIF को WhatsApp sticker में बदलने के दो आसान तरीके हैं।
- पहला तरीका Gboard के जरिए है। इसके लिए सबसे पहले WhatsApp पर कोई भी चैट खोलें और Gboard में emoji icon पर टैप करें।
- इसके बाद GIF सेक्शन में जाएं और अपनी पसंद का GIF चुनें। GIF चुनने के बाद Gboard में ‘Send as sticker’, ‘Send as GIF’, ‘Edit as GIF’ और ‘Edit as sticker’ जैसे विकल्प दिखाई दे सकते हैं।
- यहां ‘Send as sticker’ पर टैप करते ही GIF animated sticker के रूप में चैट में भेजा जा सकता है।
अगर आप sticker को भेजने से पहले उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो ‘Edit as sticker’ विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए sticker को crop या resize किया जा सकता है। GIF को sticker के रूप में भेजने के बाद उस sticker को लंबे समय तक दबाकर Favorites में भी सेव किया जा सकता है, जिससे बाद में उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके।
अगर आपके Android फोन में Gboard नहीं है, तो WhatsApp के built-in sticker editor की मदद से भी GIF को animated sticker बनाया जा सकता है।
- इसके लिए WhatsApp चैट में पहले वह GIF भेजें जिसे आप sticker में बदलना चाहते हैं।
- इसके बाद GIF पर टैप करके उसे खोलें और ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट वाले मेन्यू पर जाएं।
- यहां ‘Create Sticker’ का विकल्प दिखाई देगा।
- इसे चुनने के बाद sticker तैयार करें और ‘Done’ पर टैप करके Send बटन दबा दें।
iPhone यूजर्स के पास है यह तरीका
iPhone यूजर्स के लिए भी GIF को sticker में बदलने का तरीका काफी आसान है।
- WhatsApp में पहले अपनी पसंद का GIF किसी चैट में भेजें। इसके बाद उस GIF को दबाकर रखें और ‘Copy’ विकल्प चुनें।
- अगर सीधे Copy का विकल्प दिखाई नहीं देता है तो ‘More’ पर टैप करके Copy चुन सकते हैं।
- इसके बाद कॉपी किए गए GIF को उसी चैट के message box में paste करें और Send पर टैप करें। GIF sticker के तौर पर भेज दिया जाएगा।
iPhone पर sticker भेजने से पहले उसे customize करने का विकल्प भी मिल सकता है। इसके लिए 'Edit Sticker' पर टैप करके sticker में जरूरी बदलाव करें और फिर Send दबाएं। इस तरह किसी GIF को अलग से sticker बनाने वाले ऐप में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती और WhatsApp के अंदर ही animated sticker तैयार किया जा सकता है।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको GIF को डाउनलोड करके किसी third-party ऐप में convert करने की जरूरत नहीं है। अगर WhatsApp या Gboard में ये विकल्प आपके फोन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना पड़ सकता है, क्योंकि WhatsApp के फीचर्स डिवाइस और ऐप वर्जन के हिसाब से अलग-अलग दिखाई दे सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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