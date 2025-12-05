Hindustan Hindi News
कहीं डिले या कैंसल तो नहीं हुई आपकी फ्लाइट? इन तरीकों से पता करके जाना एयरपोर्ट

संक्षेप:

फ्लाइट लेट या कैंसल होने पर परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन सही तरीके से ट्रैकिंग करके आप स्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं। एयरलाइन ऐप, एयरपोर्ट वेबसाइट और फ्लाइट ट्रैकर टूल्स की मदद से आप रियल-टाइम अपडेट पा सकते हैं।

Dec 05, 2025 10:41 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
बीते दिनों भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के अलावा लखनऊ जैसे कई एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री परेशान हुए। ऐसे में यात्रियों में डर है कि कहीं उनकी फ्लाइट भी डिले या कैंसल ना हो जाए। आइए आपको बताते हैं कि आप अपनी फ्लाइट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और आपको रियल-टाइम अपडेट कैसे मिलेंगे।

सबसे पहले अपनी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप चेक करना सबसे भरोसेमंद तरीका है। यहां आप अपनी बुकिंग आईडी या PNR नंबर डालकर रियल-टाइम अपडेट पा सकते हैं। कई एयरलाइंस ऐप के जरिए आपको push notifications भी देती हैं, जिससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि फ्लाइट में कोई बदलाव हुआ है या नहीं।

एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट भी एक भरोसेमंद सोर्स है। हर एयरपोर्ट के साइट पर Arrivals और Departures का एक अलग सेक्शन होता है, जहां आप फ्लाइट नंबर डालकर उसका लाइव स्टेटस देख सकते हैं। यहां देरी, गेट चेंज या कैंसिलेशन जैसी जानकारी लगातार अपडेट होती रहती है।

थर्ड-पार्टी ऐप्स की ले सकते हैं मदद

आप चाहें तो FlightRadar24, FlightAware, MakeMyTrip, Cleartrip और Google Flights जैसी फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स या ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ स्टेटस बताते हैं बल्कि फ्लाइट की लाइव लोकेशन, अनुमानित समय (ETA) और देरी की वजह जैसी अतिरिक्त जानकारी भी दिखाते हैं।

आपके फोन पर भेजे जाते हैं अलर्ट्स

अगर आपने बुकिंग करते समय अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल दिया है, तो एयरलाइन आपको SMS और ईमेल के जरिए भी लगातार अपडेट भेजती रहती है। फ्लाइट में देरी, गेट बदलना, कैंसलेशन या रीबुकिंग जैसे जरूरी अलर्ट्स सीधे आपके फोन पर आते हैं, जिससे आप हर समय अपडेटेड रहते हैं।

सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रखें नजर

कई बार एयरलाइंस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर Twitter/X और Facebook पर भी नई जानकारी शेयर करती हैं। किसी तकनीकी दिक्कत या मौसम से जुड़े मुद्दे के चलते फ्लाइट प्रभावित होती है, तो यहां इसकी जानकारी जल्दी मिल जाती है। यदि जरूरत हो तो आप एयरलाइन को DM करके भी मदद मांग सकते हैं।

अगर ऑनलाइन कोई स्पष्ट जानकारी ना मिले, तो एयरलाइन के कस्टमर केयर पर कॉल करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जरूरत पड़ने पर ऑप्शनल फ्लाइट या रिफंड के विकल्प भी समझाते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
