कहीं डिले या कैंसल तो नहीं हुई आपकी फ्लाइट? इन तरीकों से पता करके जाना एयरपोर्ट

संक्षेप: फ्लाइट लेट या कैंसल होने पर परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन सही तरीके से ट्रैकिंग करके आप स्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं। एयरलाइन ऐप, एयरपोर्ट वेबसाइट और फ्लाइट ट्रैकर टूल्स की मदद से आप रियल-टाइम अपडेट पा सकते हैं।

बीते दिनों भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के अलावा लखनऊ जैसे कई एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री परेशान हुए। ऐसे में यात्रियों में डर है कि कहीं उनकी फ्लाइट भी डिले या कैंसल ना हो जाए। आइए आपको बताते हैं कि आप अपनी फ्लाइट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और आपको रियल-टाइम अपडेट कैसे मिलेंगे।

सबसे पहले अपनी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप चेक करना सबसे भरोसेमंद तरीका है। यहां आप अपनी बुकिंग आईडी या PNR नंबर डालकर रियल-टाइम अपडेट पा सकते हैं। कई एयरलाइंस ऐप के जरिए आपको push notifications भी देती हैं, जिससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि फ्लाइट में कोई बदलाव हुआ है या नहीं।

एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट भी एक भरोसेमंद सोर्स है। हर एयरपोर्ट के साइट पर Arrivals और Departures का एक अलग सेक्शन होता है, जहां आप फ्लाइट नंबर डालकर उसका लाइव स्टेटस देख सकते हैं। यहां देरी, गेट चेंज या कैंसिलेशन जैसी जानकारी लगातार अपडेट होती रहती है।

थर्ड-पार्टी ऐप्स की ले सकते हैं मदद आप चाहें तो FlightRadar24, FlightAware, MakeMyTrip, Cleartrip और Google Flights जैसी फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स या ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ स्टेटस बताते हैं बल्कि फ्लाइट की लाइव लोकेशन, अनुमानित समय (ETA) और देरी की वजह जैसी अतिरिक्त जानकारी भी दिखाते हैं।

आपके फोन पर भेजे जाते हैं अलर्ट्स अगर आपने बुकिंग करते समय अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल दिया है, तो एयरलाइन आपको SMS और ईमेल के जरिए भी लगातार अपडेट भेजती रहती है। फ्लाइट में देरी, गेट बदलना, कैंसलेशन या रीबुकिंग जैसे जरूरी अलर्ट्स सीधे आपके फोन पर आते हैं, जिससे आप हर समय अपडेटेड रहते हैं।

सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रखें नजर कई बार एयरलाइंस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर Twitter/X और Facebook पर भी नई जानकारी शेयर करती हैं। किसी तकनीकी दिक्कत या मौसम से जुड़े मुद्दे के चलते फ्लाइट प्रभावित होती है, तो यहां इसकी जानकारी जल्दी मिल जाती है। यदि जरूरत हो तो आप एयरलाइन को DM करके भी मदद मांग सकते हैं।