Google आपकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी पर रख रहा है नजर? अभी बंद करें ये 4 सेटिंग्स, वरना Track होता रहेगा डाटा
Google आपकी Search, YouTube और Location जैसी एक्टिविटी को सेव कर सकता है, लेकिन आप अपनी Privacy Settings बदलकर इसे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आइए इसे डिलीट करने का तरीका बताते हैं।
अगर आपको लगता है कि Google आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखता है, तो यह पूरी तरह गलत नहीं है। Google Search, YouTube, Google Maps और दूसरी Google सेवाओं का इस्तेमाल करते समय आपकी कई ऐक्टिविटीज आपके Google Account में सेव की जाती हैं। इनका इस्तेमाल Google आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस और ऐड दिखाने के लिए कर सकता है।
हालांकि, यूजर्स के पास अपनी प्राइवेसी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। आप Google Account की सेटिंग्स में जाकर अपनी वेब और ऐप एक्टिविटी, YouTube हिस्ट्री और लोकेशन हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि Google की ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैकिंग को कैसे कम किया जा सकता है।
Google Web & App Activity को बंद करें
Google आपकी Search और कुछ दूसरी Google सेवाओं पर की गई ऐक्टिविटीज को Web & App Activity के साथ सेव कर सकता है। इसे बंद करने के लिए सबसे पहले अपने Google Account में लॉगिन करें। इसके बाद Data & Privacy सेक्शन में जाएं। यहां आपको History settings का विकल्प दिखाई देगा। इसमें Web & App Activity पर क्लिक करें और इसे Turn off कर दें। Google आपको यह चुनने का विकल्प भी दे सकता है कि पुरानी एक्टिविटी को डिलीट करना है या नहीं।
अगर आप पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते, तो यहां ऑटो-डिलीट का ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं। इससे आपका पुराना एक्टिविटी डाटा तय वक्त के बाद अपने आप डिलीट हो सकता है।
YouTube की Tracking बंद करें
अगर आप YouTube पर देखे गए वीडियो और की गई सर्च को Google की ओर से सेव होने से रोकना चाहते हैं, तो YouTube History की सेटिंग बदल सकते हैं। Google Account के Data & Privacy सेक्शन में जाकर History settings के अंदर YouTube History चुनें। यहां से आप YouTube की हिस्ट्री को बंद कर सकते हैं या ऑटो-डिलीट सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ध्यान रहे, YouTube History को मैनेज करने से आपके देखे गए वीडियो और सर्च हिस्ट्री के बेस पर मिलने वाले पर्सनलाइज्ड सजेशंस पर भी असर पड़ सकता है।
Location History को बंद करें
Google Maps और दूसरी सेवाओं के इस्तेमाल के दौरान आपकी लोकेशन से जुड़ी जानकारी भी सेव हो सकती है। अगर आप Google को अपनी लोकेशन हिस्ट्री सेव करने से रोकना चाहते हैं, तो Google Account की Location History सेटिंग में जाएं। यहां से आप Location History को बंद कर सकते हैं। Google के अनुसार, इस सेटिंग को बंद करने के बाद भी आपकी लोकेशन का इस्तेमाल कुछ सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इसलिए अगर आप ज्यादा प्राइवेसी चाहते हैं, तो अपने फोन की Location Permission सेटिंग को भी जरूर चेक करें।
पुराना Google Activity Data डिलीट करें
सिर्फ Tracking बंद करना ही काफी नहीं है। अगर आपका पुराना डटा पहले से Google Account में सेव है, तो उसे भी डिलीट किया जा सकता है। इसके लिए Google Account के My Activity सेक्शन में जाएं। यहां आपको अपनी अलग-अलग ऐक्टिविटीज की जानकारी मिल सकती है। आप किसी खास एक्टिविटी को डिलीट कर सकते हैं या तारीख के आधार पर पुराना डाटा हटाने का विकल्प चुन सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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