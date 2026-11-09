काम की बात: एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए महंगे गैजेट की जरूरत नहीं, घर और बाहर बस इन बातों का रखें ध्यान
एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए महंगे एयर प्यूरीफायर या गैजेट खरीदना जरूरी नहीं है। सही मास्क पहनने, घर में धूल-धुएं को कंट्रोल करने और AQI देखकर दिनचर्या बदलने जैसे उपाय काफी मददगार हो सकते हैं।
प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी नहीं कि आप हजारों रुपये का एयर प्यूरीफायर या महंगे गैजेट खरीदें। कुछ छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके भी प्रदूषित हवा के संपर्क को कम किया जा सकता है। सही मास्क पहनने से लेकर घर में धूल और धुएं को नियंत्रित करने तक, ऐसे कई उपाय हैं जिन पर बहुत कम खर्च आता है। खासकर दिल्ली-NCR जैसे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये सावधानियां काफी काम आ सकती हैं।
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बाहर निकलते समय पहनें N95 मास्क
प्रदूषण से बचाव के लिए सबसे जरूरी चीज सही मास्क है। बाजार में मिलने वाले सामान्य कपड़े या ढीले सर्जिकल मास्क PM2.5 जैसे बेहद छोटे प्रदूषण कणों से पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते। इसके बजाय अच्छी क्वालिटी का प्रमाणित N95 या FFP2 मास्क इस्तेमाल करना बेहतर है। ध्यान रखें कि मास्क चेहरे पर ठीक से फिट होना चाहिए और नाक तथा मुंह को पूरी तरह ढकना चाहिए। अगर मास्क ढीला है या किनारों से हवा अंदर जा रही है तो इसका फायदा कम हो सकता है।
घर के अंदर भी प्रदूषण से बचना जरूरी
कई बार घर के अंदर मौजूद धुआं और धूल भी परेशानी बढ़ा सकते हैं। अगर आप किचन में खाना बनाते हैं तो एग्जॉस्ट फैन या चिमनी का इस्तेमाल करें। घर में अगरबत्ती, धूप, मोमबत्ती और मच्छर भगाने वाली कॉइल जलाने से बचें। ये चीजें हवा में धुआं और बारीक कण बढ़ा सकती हैं। फर्श की सफाई के लिए सूखी झाड़ू के बजाय गीले पोछे का इस्तेमाल करें, ताकि धूल हवा में ना फैले। एयर कंडीशनर के फिल्टर की नियमित सफाई करना भी जरूरी है।
प्रदूषण में बाहर एक्सरसाइज करने से बचें
प्रदूषण बढ़ने पर सुबह-सुबह सड़क किनारे दौड़ना या जॉगिंग करना नुकसानदायक हो सकता है। भारी एक्सरसाइज के दौरान सांस लेने की गति बढ़ती है और शरीर ज्यादा प्रदूषित हवा अंदर खींचता है। ऐसे दिनों में घर के अंदर ही एक्सरसाइज करना बेहतर है। अगर बाहर जाना जरूरी है तो ट्रैफिक वाली सड़कों के बजाय पार्क या कम भीड़भाड़ वाले रास्तों को चुनें।
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AQI देखकर बनाएं अपना रूटीन
प्रदूषण से बचने के लिए रोजाना एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI चेक करना भी जरूरी है। इसके लिए किसी महंगे मॉनिटर की जरूरत नहीं है। CPCB की वेबसाइट या फ्री ऐप के जरिए अपने इलाके का AQI देखा जा सकता है। भारत में AQI को छह कैटेगरी में बांटा गया है। 0-50 को अच्छा, 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मध्यम, 201-300 को खराब, 301-400 को बेहद खराब और 401-500 को गंभीर माना जाता है। AQI 200 से ऊपर जाने पर बाहर की गतिविधियां कम करना बेहतर है। बेहद खराब और गंभीर स्तर पर बाहर एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए।
पानी पिएं, लेकिन डिटॉक्स ड्रिंक्स के झांसे में ना आएं
प्रदूषण के दौरान पर्याप्त पानी पीना और संतुलित खानपान रखना अच्छी आदत है। फल और हरी सब्जियां डाइट में शामिल करें और पर्याप्त नींद लें। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि कोई खास जूस, डिटॉक्स ड्रिंक या सप्लीमेंट शरीर से प्रदूषण के कणों को बाहर निकालने या प्रदूषण के नुकसान को खत्म करने का प्रमाणित तरीका नहीं है।
सांस लेने में परेशानी हो तो लापरवाही ना करें
बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को प्रदूषण के दौरान ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। लगातार खांसी, सांस फूलना, सीने में जकड़न या घरघराहट जैसी परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। गंभीर सांस की तकलीफ या सीने में दर्द होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के मुताबिक, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर की बताई दवाएं अपने पास रखनी चाहिए और लक्षण बिगड़ने पर तुरंत मेडिकल सलाह लेनी चाहिए।
कुछ सामान्य सावधानियां अपनाकर बिना ज्यादा पैसे खर्च किए प्रदूषण के संपर्क को कम किया जा सकता है। ध्यान रहे, ये उपाय प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं करते। लंबे समय में साफ हवा के लिए प्रदूषण के सोर्स पर कंट्रोल और बड़े कदम उठाना भी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।