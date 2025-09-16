क्या AI ट्रेंड वाले फोटो बनाने में है खतरा? Gemini ने खुद दिया जवाब; ये है अंदर की बात How to Safely Join AI Photo Trends Protecting Your Privacy with Gemini Nano Banana, Gadgets Hindi News - Hindustan
क्या AI ट्रेंड वाले फोटो बनाने में है खतरा? Gemini ने खुद दिया जवाब; ये है अंदर की बात

अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े AI ट्रेंड से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन इसके सुरक्षित होने को लेकर परेशान हैं तो हम आपके सवालों का जवाब लाए हैं। आइए समझते हैं कि AI से फोटो जेनरेट करना कितना सेफ है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 06:22 PM
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया 'Gemini Nano Banana' ट्रेंड छाया हुआ है और लोग AI की मदद से अपनी बेहद यूनीक और सुंदर फोटोज जेनरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह ट्रेंड मजेदार है तो वहीं कुछ इसमें छुपे खतरे को लेकर चिंता जता रहे हैं। ऐसे ढेरों दावे किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि Gemini AI टूल की मदद से फोटो बनाने वालों को प्राइवेसी से जुड़ा खतरा है और इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए आपको पूरा मामला और अंदर की बात बताते हैं।

Gemini Nano Banana गूगल के एक AI मॉडल का नाम है, जो फोटोज और टेक्स्ट को आसानी से प्रोसेस कर सकता है। सोशल मीडिया पर इसका इस्तेमाल हाल ही में तेजी से बढ़ा है क्योंकि यह लोगों के चेहरे और फोटोज का इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग तरह की फोटोज क्रिएट कर देता है। यह मॉडल Google Gemini में ऐक्सेस किया जा सकता है। हमने सीधे Gemini से पूछा कि इसकी मदद से फोटोज जेनरेट करना कितना सुरक्षित या खतरनाक है।

जरा सी गलती से डाटा लीक का खतरा

गूगल के AI प्लेटफॉर्म Gemini ने बताया है कि यूजर्स को नए ट्रेंड के चक्कर में लापरवाही भारी पड़ सकता है। उन्हें प्राइवेसी का खतरा Gemini Nano Banana या Google के ऑफीशियल Gemini टूल से नहीं है बल्कि चुनिंदा नकली ऐप्स और वेबसाइट्स से है, जो इस ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं। साइबर अटैकर्स ऐसे थर्ड-पार्टी ऐप्स और वेबसाइट बना देते हैं, जो इन ट्रेंड्स की तरह AI फोटोज जेनरेट करने का दावा करते हैं लेकिन वहां यूजर्स का डाटा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है।

एक बार आपका डाटा किसी गलत हाथों में चला गया तो आपकी पहचान चोरी की जा सकती है और फेक प्रोफाइल बनाकर आपके नाम से गलत काम किए जा सकते हैं। इसी तरह डाटा बेचकर फाइनेंशियल फ्रॉड किए जा सकते हैं और आपके चेहरे के साथ अश्लील फोटो या वीडियो तक जेनरेट हो सकते हैं। ऐसे में ब्लैकमेलिंग का खतरा भी हो सकता है।

सेफ रहने के लिए करना होगा ये काम

जब भी आप किसी AI प्लेटफॉर्म पर अपनी फोटो अपलोड करते हैं तो आपका डाटा उसके सर्वर पर जाता है। ऐसे में जरूरी है कि केवल सुरक्षित सर्वर वाली वेबसाइट्स पर ही भरोसा किया जाए। मजेदार ट्रेंड के चक्कर में बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसके लिए नीचे दी गईं बातों पर ध्यान दें।

- केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म Google Gemini का ही यूज करें। इसके अलावा किसी भी ऐप या वेबसाइट से दूरी बनाकर रखें।

- रिव्यूज और रेटिंग जरूर देंखें। अगर आपने कोई थर्ड-पार्टी ऐप AI इमेज जेनरेशन के लिए यूज किया है तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उसके रिव्यू पढ़ें और देखें कि उसे बाकी यूजर्स से कैसी प्रतिक्रिया मिली है।

- किसी भी वेबसाइट पर जाने के बाद एक बार URL जरूर चेक करें। कई बार असली वेबसाइट जैसे URL पर ही फेक वेबसाइट बना दी जाती है। कन्फर्म करें कि आप सही और ऑथेंटिक वेबसाइट पर हैं।

- कभी भी अपनी सेंसिटिव फोटोज अपलोड ना करें। ऐसी फोटो जो पर्सनल हैं या शेयर नहीं होनी चाहिए, उनका इस्तेमाल इन ट्रेंड्स के लिए बिल्कुल ना करें।

कुल मिलाकर, कोई भी सोशल मीडिया ट्रेंड आंखें बंद करके फॉलो करने में बड़ा नुकसान हो सकता है। सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखें और फिर समझदारी से टूल्स यूज करें। याद रहे, भेड़चाल में भागने और जल्दबाजी की गलती आपको हमेशा के लिए भारी पड़ सकती है।

