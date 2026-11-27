साइबर फ्रॉड में पैसे गंवा दिए हैं और ठगी की रकम फ्रीज हो गई है? गृह मंत्रालय के I4C Money Restoration Module की मदद से घर बैठे Refund की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से फ्रॉड के मामले में फ्रीज हुई रकम वापस पाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है।

साइबर ठगी में डूबे पैसे वापस मिलने की उम्मीद, घर बैठे ऐसे करें Refund के लिए अप्लाई

अब मोबाइल से कुछ ही सेकंड में किसी को भी पैसे भेजे जा सकते हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन ठगी का खतरा भी बढ़ा है। साइबर अपराधी कभी फर्जी लिंक, कभी नकली कस्टमर केयर नंबर तो कभी डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि बैंक अकाउंट से निकले पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। इसी परेशानी को कम करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने Money Restoration Module यानी MRM की सुविधा शुरू की है।

इस ऑनलाइन टूल की मदद से साइबर फ्रॉड पीड़ित अपनी फ्रीज हुई रकम वापस पाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यहां एक बात समझना जरूरी है कि Money Restoration Module हर साइबर फ्रॉड पीड़ित के लिए पैसे वापस पाने का सीधा रास्ता नहीं है। इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनकी शिकायत पर ठगी की रकम को किसी संदिग्ध या आरोपी के बैंक अकाउंट में ट्रेस करके होल्ड या फ्रीज किया गया है।

घर बैठे ऐसे करें Fraud के पैसे वापस पाने के लिए अप्लाई अगर आपकी साइबर फ्रॉड की शिकायत पर रकम फ्रीज हुई है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको I4C के आधिकारिक Money Restoration Portal पर जाना होगा।

स्टेप 1: पोर्टल पर जाएं सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में MRM की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। यहां आपको 'Raise Refund Request' का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

स्टेप 2: 14 अंकों का Complaint Number डालें अब आपको साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करते समय मिला 14 अंकों का NCRP Acknowledgement Number डालना होगा। यह नंबर शिकायत दर्ज होने के बाद मिलता है। नंबर डालने के बाद OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा।

स्टेप 3: बैंक अकाउंट की जानकारी चेक करें OTP वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पोर्टल पर 'Refund Account Details' का विकल्प मिलेगा। यहां आपको उस बैंक अकाउंट की जानकारी देखनी होगी जिसमें आप वापस मिलने वाली रकम चाहते हैं। बैंक अकाउंट नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी ध्यान से भरें। गलत जानकारी देने पर आवेदन में देरी हो सकती है या रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है।

स्टेप 4: PAN कार्ड अपलोड करें इसके बाद आपको अपने PAN कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास इस मामले से जुड़ा कोई कोर्ट ऑर्डर है तो उसे भी 'Select Court Order' विकल्प के जरिए अपलोड कर सकते हैं।

स्टेप 5: आवेदन सबमिट करें सभी जानकारी भरने और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कैप्चा भरें और आवेदन सबमिट कर दें।

स्टेप 6: Request ID संभालकर रखें आवेदन जमा होने के बाद आपको 14 अंकों का Request ID मिलेगा। इसे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी भेजा जाएगा। इसे संभालकर रखना जरूरी है, क्योंकि आगे आवेदन की जानकारी लेने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है।

साइबर फ्रॉड होने पर सबसे पहले करें ये काम अगर आपके साथ ऑनलाइन ठगी हुई है तो पैसे वापस पाने की कोशिश करने से पहले तुरंत शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने 1930 हेल्पलाइन नंबर की सुविधा दी है।

- 1930 पर कॉल करें: साइबर फ्रॉड का पता चलते ही इस हेल्पलाइन पर शिकायत करें।

- ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: National Cyber Crime Reporting Portal पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं।

- ट्रांजैक्शन की जानकारी रखें: जिस UPI ID, बैंक अकाउंट या ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे गए हैं, उसकी जानकारी संभालकर रखें।

- शिकायत नंबर सुरक्षित रखें: शिकायत दर्ज होने के बाद मिलने वाला 14 अंकों का Acknowledgement Number संभालकर रखें।