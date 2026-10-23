मोबाइल नेटवर्क की खराब क्वालिटी, स्लो इंटरनेट या महंगे रिचार्ज से परेशान हैं, तो बिना मोबाइल नंबर बदलें टेलीकॉम कंपनी बदलना एक अच्छा ऑप्शन है। यहां जानें SIM पोर्ट करने का आसान फास्ट तरीका और इससे जुड़े उन सवालों के जवाब, जो नेटवर्क बदलने से पहले आपके काम आएंगे।

SIM कंपनी बदलने का आसान तरीका, नंबर नहीं बदलेगा; जानें फीस से लेकर एक्टिवेशन तक की जानकारी

अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क बार-बार गायब हो जाता है, इंटरनेट की स्पीड कम मिलती है या मौजूदा कंपनी के रिचार्ज प्लान आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं हैं, तो आप अपना नंबर बिना बदलें SIM पोर्ट करा सकते हैं। मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने मौजूदा नंबर से 1900 पर एक SMS भेजकर यूनिक पोर्टिंग कोड यानी UPC हासिल करना होता है। इसके बाद जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, उसके स्टोर या अधिकृत रिटेलर के पास जाकर जरूरी जानकारी और KYC प्रोसेस पूरा करना होता है। जानिए पोर्ट करने का फास्ट तरीका:

SIM पोर्ट करने का तरीका क्या है? SIM पोर्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले UPC यानी Unique Porting Code लेना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1: सबसे पहले अपने मौजूदा मोबाइल नंबर से SMS भेजकर यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) हासिल करें। इसके लिए मैसेज में PORT लिखें, स्पेस दें और अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें। इसे 1900 पर भेज दें।

स्टेप 2: SMS भेजने के बाद आपको 1901 नंबर से UPC कोड मिलेगा। इस कोड को संभालकर रखें, क्योंकि नई टेलीकॉम कंपनी में पोर्टिंग रिक्वेस्ट के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी।

स्टेप 3: अब जिस कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके अधिकृत स्टोर या पॉइंट ऑफ सेल (PoS) पर जाएं। वहां कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म (CAF) और मोबाइल नंबर पोर्टिंग फॉर्म भरें।

स्टेप 4: पोर्टिंग फॉर्म जमा करने के साथ UPC कोड दें और जरूरी KYC प्रोसेस पूरी करें। अगर कंपनी पोर्टिंग चार्ज लेती है, तो उसका पेमेंट करें। रिक्वेस्ट जमा होने के बाद आपको SMS के जरिए इसकी पुष्टि मिल जाएगी।

स्टेप 5: अगर आप अपना फैसला बदल लेते हैं, तो निर्धारित नियमों के मुताबिक पोर्टिंग रिक्वेस्ट जमा करने के 24 घंटे के भीतर इसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए अपने नंबर से CANCEL लिखकर स्पेस दें और अपना मोबाइल नंबर लिखें। इस SMS को 1900 पर भेजें।

स्टेप 6: आमतौर पर एक ही टेलीकॉम सर्किल में नंबर पोर्ट होने में 3 वर्किंग डे लगते हैं। दूसरे सर्किल में पोर्टिंग के लिए 5 वर्किंग डे लग सकते हैं। आपको SMS के जरिए पोर्टिंग की तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी।

स्टेप 7: पोर्टिंग पूरी होने पर पुराना नेटवर्क बंद हो जाएगा। अब नई कंपनी का SIM अपने फोन में लगाएं और जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करें। इसके बाद आपका वही पुराना मोबाइल नंबर नए नेटवर्क पर चालू हो जाएगा।

SIM पोर्ट कराने की फीस कितनी है? TRAI के FAQ के मुताबिक, मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए नया ऑपरेटर चाहे तो हर पोर्टिंग रिक्वेस्ट पर 6.46 रुपये तक का चार्ज ले सकता है। यह पोर्टिंग की फीस है; नए ऑपरेटर का रिचार्ज प्लान या दूसरी सेवाओं का खर्च अलग हो सकता है। इसलिए SIM पोर्ट कराने से पहले संबंधित कंपनी के स्टोर या अधिकृत रिटेलर से पूछ लें कि पोर्टिंग के लिए कोई चार्ज लिया जा रहा है या नहीं। अगर नया ऑपरेटर कोई शुरुआती रिचार्ज या अन्य पैकेज लेने के लिए कहता है, तो उसकी कीमत और शर्तों को भी चेक कर लें।

क्या SIM पोर्टिंग रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हैं? हां, अगर आपने पोर्टिंग रिक्वेस्ट जमा कर दी है और बाद में फैसला बदल लेते हैं, तो उसे वापस लेने का ऑप्शन उपलब्ध है। TRAI के मुताबिक, रिक्वेस्ट जमा करने के 24 घंटे के भीतर इसे कैंसिल किया जा सकता है। इसके लिए अपने मौजूदा नंबर से CANCEL लिखकर स्पेस दें और अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखें। इस मैसेज को 1900 पर भेजें। रिक्वेस्ट वापस लेने पर पोर्टिंग चार्ज, अगर पेमेंट किया गया है, तो उसका रिफंड नहीं मिलता।