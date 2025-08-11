आपका पुराना फोन हो गया स्लो? ये जबरदस्त ट्रिक्स अपनाते ही मिलेगी बिजली जैसी स्पीड

फोन पुराना होने के साथ-साथ अपने आप स्लो होने लगता है। अगर आप कुछ आसान बदलाव करें तो एक बार फिर फोन से मक्खन जैसी स्मूद परफॉर्मेंस मिलने लगेगी। आइए आपको इन बदलावों के बारे में बताते हैं।

ज्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि उनका फोन पहले ही तरह स्मूद नहीं रहा और स्लो हो गया है। अगर आपका भी फोन स्लो हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ आसान से बदलावों के बाद आप उसे फिर से फास्ट और स्मूद बना सकते हैं। नीचे दिए गए तरीकों को आजमाकर आप फोन की परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं और आपको तुरंत फर्क दिखने लगेगा।

स्टोरेज क्लीन करना जरूरी सबसे पहले अपने फोन के स्टोरेज की सफाई करें क्योंकि जब इंटरनल मेमोरी भर जाती है तो सिस्टम स्लो हो जाता है। फालतू फोटोज, वीडियो और बड़े फाइल्स हटाएं या क्लाउड में शिफ्ट कर दें। इसके अलावा डाउनलोड फोल्डर, वॉट्सऐप मीडिया और डुप्लीकेट फाइल्स पर नजर रखें। ऐप्स की सेटिंग्स में जाकर कैश क्लीयर करें। ध्यान रखें कि ऐप का डाटा डिलीट करने से वह लॉगआउट भी हो सकता है, इसलिए जरूरी जानकारी पहले सेव कर लें।

ऐप्स अनइंस्टॉल और डिसेबल करें लंबे समय से ना यूज किए जा रहे ऐप्स को हटाएं। इसके अलावा कई फोन्स में पहले से इंस्टॉल्ड bloatware होते हैं जिन्हें आप डिसेबल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं ऐसे ऐप्स जो बैकग्राउंड में लगातार चलकर RAM और बैटरी यूज कर रहे हों, उन्हें अनइंस्टॉल करना सबसे असरदार होता है। थर्ड-पार्टी टास्क किलर इंस्टॉल करने की बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्ट-इन बैकग्राउंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें। यह आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा।

बैकग्राउंड सिंक और ऑटो-अपडेट ईमेल, सोशल मीडिया और क्लाउड ऐप्स की ऑटो-सिंक (Auto Sync) लिमिट करें या बंद कर दें। ऐप ऑटो-अपडेट को केवल Wi-Fi पर सेट करें, जिससे फालतू नेटवर्क और प्रोसेसिंग ना हो। इसके अलावा लो-प्रायरिटी नॉटिफिकेशन बंद रखें क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन भी फोन को स्लो कर देते हैं।

सॉफ्टवेयर अपडेट और ऐप अपडेट मैन्युफैक्चरर्स अक्सर ऐसे परफॉर्मेंस पैच और बग फिक्स रिलीज करते हैं जो डिवाइस को फास्ट बनाते हैं। हालांकि बहुत पुराने हार्डवेयर वाले फोन में नए अपडेट थोड़े हैवी हो सकते हैं, फिर भी सुरक्षा और स्टेबल सॉफ्टवेयर के लिए अपडेट जरूरी हैं। भारी लॉन्चर्स और विजेट्स हटाकर स्टॉक या लाइट लॉन्चर यूज करें। ध्यान रहे, लाइव वॉलपेपर और फालतू विजेट RAM और GPU पर एक्सट्रा लोड डालते हैं।

फोन की तापमान पर ध्यान दें ओवरहीटिंग से प्रोसेसर थ्रॉटल हो जाता है और परफॉर्मेंस घटती है। गेम खेलते समय या हैवी टास्क करने पर फोन को ठंडा रखें, मोटा केस हटा दें और जरूरी होने पर कुछ समय के लिए फोन ऑफ कर दें। बैटरी हेल्थ भी ऐसे ही मैटर करती है क्योंकि बहुत पुरानी खराब बैटरी से कुछ डिवाइस थ्रॉटल कर देते हैं। ऐसे में बैटरी बदलवाना मददगार हो सकता है।

रेग्युलर रीबूट और फैक्ट्री रीसेट फोन को समय-समय पर रीस्टार्ट करना छोटी-छोटी प्रोसेसिंग और मेमोरी लीक्स को क्लीन करता है। अगर सब कुछ करने के बाद भी फोन स्लो बना रहता है, तो फैक्ट्री रीसेट आखिरी ऑप्शन हो सकता है। ऐसा करने से पहले अपने सारे डाटा का बैकअप जरूर लें।