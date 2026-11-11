केवल 1000-2000 रुपये में घर बैठे बना सकते हैं Air Purifier! जानिए पूरा तरीका
मार्केट से महंगा एयर प्यूरीफायर खरीदने के बजाय घर पर Box Fan और MERV 13 फिल्टर की मदद से DIY एयर क्लीनर बनाया जा सकता है। चार फिल्टर वाला Corsi-Rosenthal Box ज्यादा हवा को फिल्टर करने में मदद कर सकता है।
दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच घर के अंदर की हवा को साफ रखना भी जरूरी हो गया है। बाजार में एयर प्यूरीफायर कई कीमतों में मिलते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो घर पर भी एक DIY एयर प्यूरीफायर बनाया जा सकता है। इसके लिए Box Fan और अच्छे क्वालिटी वाले एयर फिल्टर की जरूरत होगी। यह सेटअप हवा में मौजूद धूल, PM2.5 और दूसरे airborne particles को कम करने में मदद कर सकता है।
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घर पर बेसिक एयर प्यूरीफायर बनाने के लिए 20×20 इंच का बॉक्स फैन, इसी आकार का MERV 13 एयर फिल्टर, मजबूत कार्डबोर्ड और Duct Tape या मजबूत क्लैंप की जरूरत होगी। MERV 13 फिल्टर को प्राथमिकता देना बेहतर है, क्योंकि यह छोटे airborne पार्टिकल्स को फिल्टर करने में मदद करता है। अगर उपलब्ध हो तो 2 से 4 इंच मोटा फिल्टर इस्तेमाल किया जा सकता है।
कैसे बनाएं DIY एयर प्यूरीफायर?
सबसे पहले एयर फिल्टर को Box Fan के पीछे लगाएं। फिल्टर पर हवा के बहने की दिशा बताने वाला Arrow बना होता है। इसे देखकर फिल्टर को सही दिशा में लगाना जरूरी है। Fan जब हवा खींचेगा तो कमरे की हवा पहले फिल्टर से होकर गुजरेगी और फिर साफ हुई हवा कमरे में वापस जाएगी।
अब फिल्टर और Fan के बीच मौजूद गैप को Duct Tape या किसी दूसरे मजबूत तरीके से बंद कर दें। इसका मकसद यह है कि हवा फिल्टर के किनारे से निकलने के बजाय फिल्टर के अंदर से होकर गुजरे। इसके बाद Fan के सामने कार्डबोर्ड का Shroud लगाया जा सकता है। इसमें Fan के बीच वाले हिस्से के सामने गोल कटआउट बनाया जाता है। इससे एयर फ्लो को बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
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और ज्यादा असरदार विकल्प है Corsi-Rosenthal Box
अगर आपके पास ज्यादा फिल्टर हैं तो चार MERV 13 फिल्टर का इस्तेमाल करके Corsi-Rosenthal Box बनाया जा सकता है। इसमें चारों फिल्टर को आपस में जोड़कर एक बॉक्स जैसा ढांचा बनाया जाता है और उसके ऊपर Fan लगाया जाता है। इससे एक फिल्टर वाले साधारण सेटअप की तुलना में ज्यादा हवा फिल्टर की जा सकती है।
EPA के रिसर्च के मुताबिक चार 1-inch MERV 13 फिल्टर वाले DIY डिजाइन ने लगभग 401 CADR हासिल किया, जबकि एक फिल्टर वाले बेसिक डिजाइन का CADR करीब 111 था।
सुरक्षा का रखें ध्यान
DIY एयर प्यूरीफायर बनाते समय सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। बहुत पुराने, खराब या टूटे Fan का इस्तेमाल ना करें। फैन में जरूरी वेंटिलेशन होना चाहिए और उसे मैन्युफैक्चरर के डायरेक्शंस के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। फिल्टर को समय-समय पर चेक करें और बहुत गंदा होने पर बदल दें।
ध्यान रखें कि DIY एयर प्यूरीफायर हवा में मौजूद particles को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह हर तरह के प्रदूषक को खत्म नहीं करता। गैसों और कुछ chemical pollutants को हटाने के लिए अलग तरह की फिल्टरेशन की जरूरत पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।