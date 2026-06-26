अब चोरों की खैर नहीं! चोरी का मोबाइल कुछ ही सेकेंड में हो जाएगा बंद, नया फीचर बना देगा फोन को पूरी तरह बेकार
मोबाइल चोरी होने पर अब नहीं होगी ज्यादा टेंशन। Kill Switch टेक्नोलॉजी चोरी के फोन को बेकार बना सकती है। जानिए यह नया सिस्टम कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं।
मोबाइल फोन में बैंकिंग, फोटो, चैट, ऑफिस का काम और कई जरूरी दस्तावेज मौजूद रहते हैं। ऐसे में अगर फोन चोरी हो जाए तो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, बल्कि पर्सनल डिटेल के गलत हाथों में जाने का भी खतरा रहता है। इसी समस्या से निपटने के लिए अब एक नई टेक्नोलॉजी चर्चा में है, जिसका नाम Kill Switch है।इसका मकसद बेहद साफ है अगर कोई स्मार्टफोन चोरी हो जाए तो उसे हमेशा के लिए बेकार बना दिया जाए ताकि चोर उसे बेचकर कमाई न कर सके। माना जा रहा है कि अगर चोरी के फोन की कोई कीमत ही नहीं बचेगी तो मोबाइल चोरी की घटनाएं भी काफी कम हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर Kill Switch क्या है, यह कैसे काम करता है।
Kill Switch टेक्नोलॉजी क्या है?
Kill Switch एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जिसकी मदद से किसी चोरी हुए स्मार्टफोन को दूर बैठे पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसके एक्टिव होने के बाद फोन सामान्य तरीके से काम नहीं करेगा। न तो उसे इस्तेमाल किया जा सकेगा और न ही आसानी से दोबारा बेचकर पैसा कमाया जा सकेगा। इस तकनीक का सबसे बड़ा उद्देश्य मोबाइल चोरी के पीछे मौजूद ब्लैक मार्केट को खत्म करना है। अगर चोरी का फोन कुछ काम ही नहीं करेगा तो चोरों के लिए उसे चुराने का फायदा भी खत्म हो जाएगा।
ऐसे काम करता है यह सिस्टम
Kill Switch का पूरा सिस्टम एक सुरक्षित डेटाबेस पर बेस्ड होता है। जब किसी रिटेल स्टोर से नया स्मार्टफोन चोरी होने की जानकारी मिलती है, तो उसका रिकॉर्ड तुरंत ही सिस्टम में दर्ज कर दिया जाता है। अगर बाद में कोई फोन को ऑन करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसे पहचान लेता है, इसके बाद से एक कमांड भेजी जाती है और फोन पूरी तरह से लॉक हो जाता है। इसके बाद उस फोन का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है।
क्या इससे मोबाइल चोरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी
एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ Kill Switch आने से मोबाइल चोरी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। अपराधी नए तरीके तलाश करेंगे या फिर ऐसे डिवाइस को निशाना बना सकते हैं जिनमें यह सुविधा मौजूद नहीं होगी। इसके बावजूद यह तकनीक चोरी को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अगर चोरी के बाद फोन बेचना मुश्किल हो जाएगा तो अपराधियों का मुनाफा घट जाएगा और इसका सीधा असर मोबाइल चोरी के मामलों पर पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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