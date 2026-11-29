सिम खरीदना हो या फिर प्रॉपर्टी, हर जगह आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। यह भारतीयों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। लेकिन कई लोग इसके Aadhaar biometric की सुरक्षा का नजअंदाज कर देते हैं। यहां हम आपको इसे लॉक करने का सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं।

Aadhaar biometric लॉक करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

Aadhaar Card भारतीयों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इसके कार्ड पर तो केवल 12 अंकों का यूनिक नंबर दिखता है लेकिन इसमें लोगों के बायोमैट्रिक (यानी फिंगरप्रिंट और आईरिस) भी छिपी होते हैं। जरा सोचिए, जिस 'अंगूठे के निशान' और 'आंखों की पुतलियों' को हम अपनी सबसे सुरक्षित पहचान मानते हैं, अगर कोई साइबर ठग उसी का क्लोन बनाकर हमारे बैंक खाते में सेंध लगा दे तो?

आजकल आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) के जरिए होने वाले फ्रॉड आम हो गए हैं। आपकी मेहनत की कमाई और पहचान को इस खतरे से बचाने के लिए UIDAI एक बेहद कारगर सुरक्षा कवच दिया है और वो है आधार बायोमैट्रिक को लॉक/अनलॉक करने की सुविधा।

यहां हम बता रहे हैं कि क्यों लोगों को आधार बायोमैट्रिक लॉक करके रखना चाहिए और घर बैठे लॉक-अनलॉक कैसे किया जा सकता है।

आधार बायोमैट्रिक लॉक करना क्यों जरूरी है? जब आप किसी सरकारी दफ्तर या बैंक में अपना आधार देते हैं, तो वहां आपकी बायोमैट्रिक जानकारी (फिंगरप्रिंट और आईरिस) स्कैन होती है। कई बार डेटा लीक होने या फिंगरप्रिंट का क्लोन बनने का खतरा रहता है। अगर आपका बायोमैट्रिक अनलॉक है, तो कोई भी जालसाज आपके फिंगरप्रिंट का गलत इस्तेमाल करके आपके बैंक खाते से पैसे निकाल सकता है या आपके नाम पर फर्जी सिम जारी करवा सकता है। इसे लॉक कर देने के बाद, कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि खुद आप भी, बिना आपकी अनुमति के आपके फिंगरप्रिंट या आईरिस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

बायोमैट्रिक लॉक करने के फायदे - बैंक अकाउंट की सुरक्षा: AEPS के जरिए अंगूठा लगाकर पैसे निकालने वाले फ्रॉड पर पूरी तरह लगाम लग जाती है।

- पहचान की चोरी से बचाव: कोई भी आपकी बायोमैट्रिक डिटेल्स का इस्तेमाल करके आपकी निजी जानकारी तक नहीं पहुंच सकता।

- पूरा कंट्रोल आपके हाथ में: जब आपको कहीं अंगूठा लगाने या आंख स्कैन करने की जरूरत हो, तभी आप इसे कुछ मिनटों के लिए अनलॉक कर सकते हैं। काम होते ही यह अपने आप फिर से लॉक हो जाता है।

- OTP पर बेस्ड काम जारी रहेंगे: बायोमैट्रिक लॉक होने के बावजूद, आप मोबाइल OTP के जरिए अपने आधार से जुड़े बाकी सभी काम (जैसे ई-केवाईसी, डाउनलोडिंग आदि) आराम से कर सकते हैं।

इसे कितनी बार लॉक या अनलॉक कर सकते हैं? UIDAI ने इस सुविधा के इस्तेमाल पर कोई सीमा तय नहीं की है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे जितनी बार चाहें उतनी बार बायोमैट्रिक लॉक और अनलॉक कर सकते हैं।

- खास बात: जब आप अपना बायोमैट्रिक 'अनलॉक' करते हैं, तो यह केवल 10 मिनट के लिए ही खुलता है। इस तय समय के भीतर आप अपना जरूरी काम (जैसे बैंक ट्रांजैक्शन या सिम वेरिफिकेशन) निपटा सकते हैं, जिसके बाद सिस्टम सुरक्षा के लिहाज से इसे ऑटोमैटिक तरीके से वापस लॉक कर देता है। अगर आप इसे हमेशा के लिए अनलॉक रखना चाहते हैं, तो आपको 'Disable Biometric Lock' का विकल्प चुनना होता है।

बायोमैट्रिक लॉक और अनलॉक करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है। आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं:

पहला तरीका: myAadhaar पोर्टल (वेबसाइट) के जरिए लॉक करने के लिए: 1. आधिकारिक वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।

2. यहां 'Login' पर क्लिक करें। अपना 12 अंकों का आधार नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें।

3. अब 'Send OTP' पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को डालकर लॉग-इन करें।

4. अब डैशबोर्ड पर नीचे स्क्रॉल करें और 'Lock/Unlock Biometrics' के ऑप्शन पर क्लिक करें।

5. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें और 'Next' पर क्लिक करें।

6. अब "I understand that after locking my biometrics, I will not be able to perform biometric authentication until I unlock my biometrics" के बॉक्स पर टिक करें और 'Next' दबाएं।

7. आपका बायोमैट्रिक सफलतापूर्वक लॉक हो जाएगा और स्क्रीन पर इसका मैसेज आ जाएगा।

अनलॉक करने के लिए: 1. ऊपर दिए गए स्टेप्स को दोहराते हुए पोर्टल पर लॉग-इन करें और 'Lock/Unlock Biometrics' पर जाएं।

2. 'Next' पर क्लिक करें। यहां आपको दो विकल्प दिखेंगे:

- Unlock Biometrics Temporarily: यह कुछ मिनटों के लिए अनलॉक करेगा, फिर अपने आप लॉक हो जाएगा।

- Unlock Biometrics Permanently: यह बायोमैट्रिक लॉक को पूरी तरह से हटा देगा।

3. अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनें और 'Next' पर क्लिक करें। आपका बायोमैट्रिक अनलॉक हो जाएगा।

तरीका 2: mAadhaar मोबाइल ऐप के जरिए 1. अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल ऐप स्टोर से आधिकारिक mAadhaar ऐप डाउनलोड करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग-इन करें।

2. यहां मेन डैशबोर्ड पर 'My Aadhaar' टैब पर क्लिक करें और अपना 4 अंकों का पिन (PIN) डालें।

3. नीचे स्क्रॉल करने पर आपको 'Biometrics Lock' का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टैप करें।

4. अपना आधार नंबर (या वर्चुअल आईडी) और कैप्चा कोड डालकर 'Request OTP' पर क्लिक करें।

5. मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें और 'Verify' पर क्लिक करें।

6. आपकी स्क्रीन पर बायोमैट्रिक लॉक होने की पुष्टि हो जाएगी।