हैक हो गया आपका फोन और आपको खबर तक नहीं, ऐसे पता करें और रहें सेफ How to Know If Your Phone Is Hacked Signs and Tips to Protect Yourself, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़How to Know If Your Phone Is Hacked Signs and Tips to Protect Yourself

हैक हो गया आपका फोन और आपको खबर तक नहीं, ऐसे पता करें और रहें सेफ

आपका फोन हैक हो गया है या नहीं, यह जानने के लिए बैटरी, डाटा और ऐप्स पर नजर रखें। अलर्ट रहकर और सही सिक्योरिटी टिप्स आजमाकर आप अपने मोबाइल और पर्सनल डेटा को हैकर्स से बचा सकते हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 03:41 PM
share Share
Follow Us on
हैक हो गया आपका फोन और आपको खबर तक नहीं, ऐसे पता करें और रहें सेफ

आज के वक्त में स्मार्टफोन्स में हमारी बैंकिंग डीटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, पर्सनल फोटोज और ऑफिस का डाटा सब मौजूद रहता है। ऐसे में अगर फोन हैक हो जाए तो यह आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अक्सर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनका फोन हैक हो गया है या नहीं। आइए बताएं कि फोन हैक होने का पता कैसे चलेगा और इससे कैसे बचा जा सकता है।

ये संकेत दिखें तो हैक हो गया है आपका फोन

अगर आपका फोन अचानक से बहुत स्लो हो गया है, तो यह सामान्य नहीं है। खासतौर पर तब, जब आपने कोई नया या हैवी ऐप इंस्टॉल नहीं किया हो। इसके अलावा फोन का इंटरनेट डाटा बिना वजह तेजी से खत्म होना भी हैकिंग की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि बैकग्राउंड में कोई मैलवेयर आपकी जानकारी चुरा रहा हो।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट लैपटॉप डील्स, लिस्ट में Acer और Lenovo भी शामिल

बैटरी जल्दी खत्म होना भी एक बड़ा संकेत है। अक्सर हैकिंग के दौरान कई प्रोसेस बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जिससे बैटरी बहुत तेजी से डिस्चार्ज होती है। अगर आपके नंबर से अनजान मेसेज या कॉल जा रहे हैं या आपको अजीब लिंक और मेसेज मिल रहे हैं तो यह भी खतरे की निशानी है। फोन का बार-बार हैंग होना, अचानक रीस्टार्ट होना या ऐप्स का अपने-आप खुलना-बंद होना भी साफ संकेत है कि फोन सेफ नहीं है।

वहीं अगर आपके फोन में ऐसे ऐप इंस्टॉल मिलें जिन्हें आपने खुद डाउनलोड नहीं किया, तो यह भी हैकिंग का नतीजा हो सकता है। सोशल मीडिया या ईमेल अकाउंट से बार-बार लॉगआउट होना और अजीब-सा एक्टिविटी नोटिफिकेशन आना भी फोन हैक होने का सबूत हो सकता है।

खुद को कैसे बचा सकते हैं आप?

सबसे पहले सिर्फ ऑफिशियल स्टोर जैसे Google Play Store या Apple App Store से ही ऐप डाउनलोड करें। किसी भी थर्ड पार्टी साइट से ऐप इंस्टॉल करने से बचें। हमेशा फोन का सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करते रहें। पुराने वर्ज़न हैकर्स के लिए आसान टारगेट होते हैं। डाटा का नियमित बैकअप लें ताकि किसी भी साइबर हमले की स्थिति में जरूरी जानकारी सुरक्षित रहे।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

सभी अकाउंट्स और फोन लॉक के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। साथ ही टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) जरूर ऑन करें। साथ ही पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल कम से कम करें। ओपन वाई-फाई हैकर्स के लिए सबसे आसान रास्ता होता है। अपने फोन में भरोसेमंद एंटीवायरस या सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल करें। ये खतरनाक ऐप्स और मैलवेयर को समय रहते ब्लॉक कर सकते हैं।

आप ईमेल, मैसेज या सोशल मीडिया पर आए किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। यही लिंक अक्सर हैकिंग का रास्ता बनते हैं। फोन हैकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सावधान रहना और सही डिजिटल आदतें अपनाना। अगर आपको ऊपर बताए गए संकेत अपने फोन में दिखें, तो तुरंत पासवर्ड बदलें और किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मदद लें। याद रखें, थोड़ी-सी सावधानी आपके फोन और पर्सनल डाटा को बड़े खतरे से बचा सकती है।

Mobile App Smartphones Smartphone अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.