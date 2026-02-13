लेना चाहते हैं खास पैटर्न वाला VIP मोबाइल नंबर? Jio, Airtel और Vi दे रहे मौका
Jio, Airtel और Vi से VIP या फैंसी मोबाइल नंबर ऑनलाइन या स्टोर के जरिए आसानी से लिया जा सकता है। पसंदीदा पैटर्न के हिसाब से एक्सट्रा फीस देकर KYC पूरा करने के बाद नंबर एक्टिव हो जाता है।
मोबाइल नंबर आपकी पहचान से जुड़ जाता है, ऐसे में कई लोग VIP या यूनीक नंबर की चाहत रखते हैं। खास बात यह है कि अगर आप VIP या Fancy मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, (जैसे- 9999, 0000, 786, 1234 जैसे खास पैटर्न) तो Jio, Airtel और Vodafone Idea (Vi) तीनों ही यह विकल्प देते हैं। नीचे इसके लिए आसान स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताया है। आपको VIP नंबर के लिए अलग से भुगतान जरूर करना पड़ सकता है।
Jio से ऐसे ले सकते हैं VIP नंबर
- सबसे पहले नजदीकी Jio Store या Jio Digital Life Store जाएं।
- ‘Choice Number’ या VIP/Fancy Number की मांग करें।
- उपलब्ध नंबरों की लिस्ट में से अपना फेवरेट नंबर चुनें।
- आखिर में आधार कार्ड के जरिए KYC पूरा करें।
- चुने गए नंबर के लिए पैटर्न के आधार पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है।
बता दें, आप MyJio ऐप में जाकर या फिर Jio की वेबसाइट से भी मनपसंद नंबर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है।
Airtel से ऐसे ले सकते हैं VIP नंबर
- सबसे पहले Airtel Thanks ऐप डाउनलोड करें।
- नया कनेक्शन चुनते समय ‘Choose Your Number’ विकल्प देखें।
- अपना पसंदीदा पैटर्न सर्च करें (जैसे- 0000, 9999)।
- नंबर उपलब्ध होने पर बुक करें और KYC पूरा करें।
बता दें, आप नजदीकी Airtel स्टोर पर जाकर भी फैन्सी या VIP नंबर ले सकते हैं।
Vi (Vodafone Idea) से ऐसे ले सकते हैं VIP नंबर
- Vi की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Choose Your Number’ विकल्प चुनें।
- अपनी पसंद के अंकों वाला नंबर सर्च करें।
- नंबर चुनने के बाद ऑनलाइन बुकिंग और KYC पूरा करें।
आप नजदीकी वोडाफोन स्टोर में जाकर भी VIP नंबर की मांग कर सकते हैं। पसंद का नंबर चुनने के बाद आपको KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इतना महंगा हो सकता है VIP नंबर
सामान्य फैन्सी नंबर की कीमत आमतौर पर 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा खास पैटर्न (जैसे- 9999, 0000, 786, 1111) के लिए 2000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच या इससे भी ज्यादा हो सकती है। यह कीमत सर्कल और नंबर की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
ध्यान रहे, केवल आधिकारिक स्टोर या वेबसाइट से ही नंबर खरीदें। थर्ड-पार्टी एजेंट से नंबर लेने पर धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
