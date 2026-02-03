99% लोग शादी के बाद भूल जाते हैं ये काम, बाद में लगते हैं कोर्ट–कचहरी के चक्कर

संक्षेप: शादी के बाद कई लोग एक गलती करते हैं कि वे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते। बाद में इसकी वजह से कई काम अटक सकते हैं और परेशान होना पड़ सकता है।

शादी की रस्में पूरी होते ही ज्यादातर लोग रिसेप्शन, रिश्तेदारों की विदाई और हनीमून में उलझ जाते हैं। इसी भागदौड़ में एक बेहद जरूरी काम अक्सर छूट जाता है और वह है Marriage Certificate बनवाना। कई लोगों को तब इसकी जरूरत समझ आती है, जब पासपोर्ट, वीजा या किसी सरकारी काम में यह डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। इसे समय पर बनवाना बेहद जरूरी होता है।

Marriage Certificate शादी का कानूनी सबूत होता है, जो यह साबित करता है कि पति-पत्नी का रिश्ता कानूनी तौर पर मान्य है। भारत में यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाता है और पूरे देश में मान्य होता है। शादी के बाद इसे बनवाना कोई विकल्प नहीं, बल्कि आज के समय की जरूरत बन चुका है।

बता दें, भारत में Marriage Certificate दो प्रमुख कानूनों के तहत जारी किया जाता है। अगर शादी धार्मिक रीति-रिवाजों से हुई है, तो रजिस्ट्रेशन Hindu Marriage Act, 1955 के तहत होता है। वहीं, अलग-अलग धर्मों के बीच शादी या कोर्ट मैरिज के लिए Special Marriage Act, 1954 लागू होता है।

आप ऐसे बनवा सकते हैं Marriage Certificate अब ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। चाहें तो नजदीकी Sub-Registrar Office में जाकर ऑफलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है।

Step 1: State Marriage Registration Portal पर जाएं सबसे पहले अपने राज्य सरकार के Marriage Registration या Civil Registration पोर्टल पर जाएं। हर राज्य का अलग पोर्टल होता है, इसलिए उसी राज्य की वेबसाइट चुनें जहां शादी हुई है या जहां पति-पत्नी रहते हैं।

Step 2: Marriage Act चुनें पोर्टल पर आवेदन करते समय आपको यह चुनना होता है कि शादी किस कानून के तहत हुई है।

अगर शादी हिंदू रीति-रिवाजों से हुई है, तो Hindu Marriage Act, 1955 चुनें।

अगर शादी इंटर-कास्ट, इंटर-रिलिजन या कोर्ट मैरिज है, तो Special Marriage Act, 1954 का विकल्प चुनना होगा। Step 3: Online Application Form भरें अब ऑनलाइन फॉर्म में पति और पत्नी की पूरी जानकारी भरनी होती है। इसमें नाम, जन्मतिथि, पता, शादी की तारीख और स्थान जैसी डीटेल्स मांगी जाती हैं। जानकारी बिल्कुल वैसी ही भरें, जैसी आपके डॉक्यूमेंट्ल में दर्ज है।

Step 4: जरूरी Documents Upload करें फॉर्म भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आमतौर पर इसमें शादी की फोटो, पति-पत्नी का पहचान पत्र, जन्मतिथि और एड्रेस प्रूफ, शादी का कार्ड (अगर हो) और गवाहों के पहचान पत्र शामिल होते हैं।

Step 5: Witness Details भरें ऑनलाइन आवेदन में 2 या 3 गवाहों की जानकारी भी देनी होती है। गवाहों का नाम, पता और पहचान पत्र की जानकारी भरना अनिवार्य होता है।

Step 6: Online Fee जमा करें सभी जानकारी भरने और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करनी होती है। फीस राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, जिसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे किया जा सकता है।

Step 7: Appointment Date चुनें फीस भुगतान के बाद आपको Appointment Date चुनने का ऑप्शन मिलता है। तय तारीख पर पति-पत्नी और गवाहों को Registrar Office में पहुंचना होता है।

Step 8: Verification और Marriage Certificate जारी Registrar सभी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी की जांच करता है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद कुछ ही दिनों में Marriage Certificate जारी कर दिया जाता है, जिसे कई राज्यों में ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है।

इसलिए जरूरी है Marriage Certificate शादी के बाद Marriage Certificate बनवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह कई कामों में अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ना हो, स्पाउस वीजा के लिए आवेदन करना हो या विदेश यात्रा से जुड़े डॉक्यूमेंट बनवाने हों, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बैंक में जॉइंट अकाउंट खोलने, इंश्योरेंस क्लेम, नॉमिनी बदलने और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए भी Marriage Certificate जरूरी होता है।