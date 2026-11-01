अगर Gmail का इनबॉक्स फालतू ईमेल से भर है और किसी बेहद जरूरी Email का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बार-बार इनबॉक्स चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां हम ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, जिससे स्पेसिफिक मेल ID से ईमेल आते ही घंटी बजने लगेगी।

Gmail पर आप किसी स्पेसिफिक मेल से आने वाले ईमेल के लिए अलर्ट सेट कर सकते हैं।

Gmail पर रोजाना हमें हजारों Email आते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा तो विज्ञापन वाले मेल होते हैं, जो किसी काम नहीं होते और जबरन में स्टोरेज घेरते हैं। ऐसे में कई बार लोगों से जरूरी ईमेल छूट जाते हैं। जरूरी ईमेल मिस न हो जाए इसलिए इनबॉक्स पर लगातार नजर बनाए रखना भी संभव नहीं है। अगर आप भी किसी जरूरी ईमेल का इंतजार कर रहे हैं या किसी जरूरी मेल को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो यहां हम आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप किसी स्पेसिफिक मेल के लिए अलर्ट सेट कर सकते हैं। जरूरी मेल आते ही तुरंत घंटी (रिंगटोन) बजेगी और आपको पता चल जाएगा कि कोई जरूरी मेल आया है। यह ट्रिक आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। चलिए बताते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा...

एक उदाहरण से समझते हैं कि यह फीचर कैसे काम का है पिछले दिनों अर्पित के पैरेंट्स की हेल्थ पॉलिसी उनकी इंश्योरेंस कंपनी ने गलत तरीक से कैंसिल कर दी। अब अर्पित ने न्याय के लिए बीमा लोकपाल का रुख किया। वहां सारा काम ऑनलाइन और ईमेल के जरिए होता है। अर्पित ने सभी डॉक्टूमेंट्स को ईमेल के जरिए बीमालोकल की ऑफिशियल मेल आईडी पर भेज दिया।

अब उन्हें वहां से आने वाले हर ईमेल का इंतजार था, लेकिन हर एक ईमेल बेहद महत्वपूर्ण था। बीते दिनों ऑनलाइन सुनावाई हुई लेकिन फैसला आना बाकी था। फैसला भी कोर्ट मेल के जरिए ही भेजना वाली थी। ऐसे में अर्पित को बेसब्री से उस मेल के आने का इंतजार था। यहां उन्होंने रोज-रोज मेल चेक करने के बजाए एक जीमेल अलर्ट सेट कर दिया। यानी जैसे ही उन्हें बीमा लोकपाल की तरफ से कोई भी मेल आए, तुरंत रिंगटोन के जरिए अलर्ट मिल जाए। चलिए बताते हैं इसके लिए क्या करना है...

अगर आप भी किसी स्पेसिफिक मेल का अलर्ट चाहते हैं, तो नीचे बताएं प्रोसेस को फॉलो करें: लेबल बना लें सबसे पहले जीमेल पर एक लेबल क्रिएट कर लें। इसके प्रोसेस बेहद सिंपल है। जीमेल पर आपको Labels के सामने प्लस (+) का साइन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें और अपना पसंदीदा नाम देकर लेबल क्रिएट कर लें। अर्पित ने Bima lopkal नाम से लेबल बनाया।

- अब अपने कंप्यूटर पर Gmail ओपन करें।

- यहां सर्च बार के राइट साइड में Filter आइकन (स्लाइडर जैसा) दिखाई देगा उस पर पर क्लिक करें।

- यहां From वाले बॉक्स में उस खास ईमेल एड्रेस को लिखें (जैसे: example@gmail.com)।

- अब Create filter पर क्लिक करें।

- अब अगले पेज पर ये दो ऑप्शन पर चेक करें

* Apply the label, यहां आपने जो लेबल बनाया है उसका नाम दिखाई देगा, उसे सिलेक्ट करें, जैसे की 'Bima lopkal'

* Always mark it as important पर भी टिक कर दें।

- अब Create filter पर टैप कर दें।

इतना करना से जब भी आपके बताए स्पेसिफिक ईमेल से कोई मेल आएगा, तो वो इनबॉक्स के साथ-साथ आपके द्वारा बनाए गए लेबल में भी दिखाई देगा। अब अलर्ट सेट करने के लिए आगे का प्रोसेस नीचे देखें:

- कंप्यूटर पर सर्च बार के बगल में दिखाई दे रही Settings (गियर व्हील का साइन) पर क्लिक करें। यहां See all Settings पर क्लिक करें।

- यहां सबसे पहला ऑप्शन General दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

- नीचे स्कॉल करें, यहां आपको Desktop notifications का ऑप्शन दिखाई देगा।

- यहां दिखाई दे रहे Important mail notifications on पर क्लिक करें।

- यहां आपको Mail notification sounds का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इस लिस्ट में से आप पसंदीदा रिंगटोन चुन सकते हैं।