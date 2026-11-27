काम की बात: हर जगह नहीं देना पड़ेगा असली Aadhaar नंबर, 16 अंकों के VID से होगा सारा काम, घर बैठे ऐसे बनाएं
भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको हर जगह अपना असली Aadhaar नंबर बताने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह आप 16 अंकों का Virtual ID (VID) दे सकते हैं, जो ठीक वैसा ही काम करेगा, जैसा आधार नंबर करता है। इससे आपकी आधार नंबर सुरक्षित रहेगा और जरूरी काम भी हो जाएगा।
Aadhaar Card भारत के सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से एक है। हर छोटे-बड़े काम के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) की जरूरत पड़ती है, चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो, नया सिम कार्ड लेना हो, बैंक से लोन लेना हो या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, लगभग हर जगह आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। लेकिन हर जगह अपना 12 अंकों का असली आधार नंबर देना भी सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। इसी समस्या से बचाने के लिए UIDAI ने आधार नंबर का वर्चुअल आईडी (Virtual ID - VID) बनाने की सुविधा दी है। यह 16 अंकों का एक अस्थायी नंबर होता है, जो आपके असली आधार नंबर के विकल्प के रूप में काम करता है। इसके इस्तेमाल से आपका काम भी हो जाता है और आपका असली आधार नंबर भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है। आप इसे घर बैठे मिनटों में बना सकते हैं। यहां हम आपको इसका सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं...
इन चार तरीकों से बना सकते हैं आधार VID?
UIDAI ने वर्चुअल आईडी जनरेट करने और पुरानी आईडी को फिर से प्राप्त (Retrieve) करने के लिए चार आसान तरीके दिए हैं:
1. myAadhaar पोर्टल (ऑनलाइन वेबसाइट) के जरिए:
- इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।
- थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, यहां होमपेज पर ही 'VID Generator' का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें।
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज करें।
- 'Generate VID' ऑप्शन चुनें। आपका 16 अंकों का वर्चुअल आईडी जनरेट होकर स्क्रीन पर आ जाएगा और एसएमएस के जरिए मोबाइल पर भी मिल जाएगा।
2. mAadhaar ऐप के जरिए:
- स्मार्टफोन में mAadhaar ऐप खोलें और लॉग-इन करें।
- 'Services' सेक्शन में जाकर 'Generate Virtual ID' पर टैप करें।
- आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज कर सबमिट करें। तुरंत नया VID बन जाएगा।
3. SMS के जरिए (बिना इंटरनेट):
- अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर से मैसेज बॉक्स में टाइप करें: GVID <आधार नंबर के आखिरी 4 अंक> (उदाहरण: GVID 1234)। इस मैसेज को 1947 पर भेज दें।
- जवाब में UIDAI की तरफ से आपको 16 अंकों का VID एसएमएस के जरिए मिल जाएगा। (नोट: पहले से बने VID को दोबारा जानने के लिए RVID <आधार के आखिरी 4 अंक> लिखकर 1947 पर भेजें।)
4. आधार सेवा केंद्र (Enrolment Centre) जाकर:
- यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए भी अपना VID जनरेट करवा सकते हैं।
कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हैं VID?
आप उन सभी जगहों पर 16 अंकों के VID का उपयोग कर सकते हैं, जहां ई-केवाईसी (e-KYC) या आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है:
- नया बैंक खाता खुलवाने या बैंक केवाईसी अपडेट करने में।
- अगर आपने आधार लॉक किया है, तो उसे अनलॉक करने के लिए भी VID का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- नया मोबाइल सिम कार्ड लेते समय।
- पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं में।
- सरकारी सब्सिडी, पीएफ (EPF) और इंश्योरेंस क्लेम के वेरिफिकेशन में।
- डिजिलॉकर या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहचान वेरिफाई करने के लिए।
आधार वर्चुअल आईडी (VID) के फायदे
- प्राइवेसी की सुरक्षा: वेरिफिकेशन के दौरान सामने वाली एजेंसी या संस्थान को आपका 12 अंकों का असली आधार नंबर नहीं दिखता, जिससे डेटा लीक होने या उसके दुरुपयोग होने का खतरा खत्म हो जाता है।
- अस्थायी और बदलने योग्य: वर्चु्अल आईडी नंबर परमानेंट नहीं होता है। जरूरत पड़ने पर आप इसे कभी भी बदल सकते हैं और नया नंबर जनरेट कर सकते हैं।
- किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं: अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं होती, यह सीधे आपके मौजूदा आधार से लिंक होकर बनता है।
- पूरी तरह मान्य: कानूनी और तकनीकी रूप से इसकी मान्यता बिल्कुल असली आधार नंबर जितनी ही है। कोई भी संस्थान इसे लेने से मना नहीं कर सकता।
कितनी बार बना सकते हैं VID?
- कोई लिमिट नहीं (No Limit): आप अपनी वर्चुअल आईडी कितनी भी बार जनरेट कर सकते हैं। इसकी कोई अधिकतम लिमिट तय नहीं है।
- न्यूनतम वैधता 1 दिन: एक बार नया VID बनाने के बाद वह कम से कम 1 कैलेंडर दिन (रात 12 बजे तक) वैध रहता है। यानी आप एक ही दिन में दो बार नया VID नहीं बना सकते; नया नंबर जनरेट करने के लिए कम से कम 24 घंटे (अगले दिन) का इंतजार करना होगा।
- अधिकतम वैधता की कोई सीमा नहीं: एक बार बना हुआ VID तब तक काम करता रहता है, जब तक आप खुद नया VID जनरेट नहीं कर लेते। जैसे ही आप नया VID बनाते हैं, पुराना नंबर अपने आप डिएक्टिवेट हो जाता है।
UIDAI ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करके भी लोगों को VID बनाने के लिए जागरुक किया है और इसका महत्व समझाया है, नीचे देखें वीडियो
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें