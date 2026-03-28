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सस्ते के चक्कर में मत खरीद लेना नकली iPhone, देखें Real-Fake में पहचान करना का आसान तरीका

Mar 28, 2026 04:08 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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iPhone Real vs Fake: अगर आप भी सेकंड हैंड मार्केट से या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको असली-नकली में पहचान करना आना चाहिए, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। यहां देखं असली-नकली की पहचान करने का आसान तरीका…

सस्ते के चक्कर में मत खरीद लेना नकली iPhone, देखें Real-Fake में पहचान करना का आसान तरीका

iPhone Real vs Fake? Apple iPhone दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर फोन है। हर किसी का सपना है कि उसके पास आईफोन है, लेकिन महंगा होने के वजह से हर कोई इसे नहीं खरीद पाता। कुछ धोखेबाज इसी का फायदा उठाते हुए सस्ते आईफोन का लालच देखकर लोगों को नकली आईफोन थमा देते हैं। अगर आप भी सेकंड हैंड मार्केट से या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको असली-नकली में पहचान करना आना चाहिए, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं।

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ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल, नकली iPhone भी बाजार में बेचे जा रहे हैं, जो देखने में तो असली जैसे ही लगते हैं, लेकिन असली होते नहीं हैं। ऐसे आईफोन्स की परफॉर्मेंस खराब होती है, सिक्योरिटी कमजोर होती है, और उन्हें Apple की तरफ से कोई ऑफिशियल सपोर्ट भी नहीं मिलता। अगर आप अपना आईफोन ऑनलाइन या किसी दुकान से खरीदते हैं, तो आपको हमेशा उसकी असलियत की जांच करनी चाहिए। ऐसा करने से आप धोखाधड़ी का शिकार होने और अपने पैसे गंवाने से बच सकते हैं।

यह पता लगाने के कुछ आसान तरीके हैं कि आपका आईफोन असली है या नकली। आप IMEI नंबर वेरिफाई कर सकते हैं, सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं, और फोन के फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं। यहां हम कुछ आसान स्टेप्स बता रहे हैं, जिनसे आप यह पक्का कर पाएंगे कि आपका आईफोन असली है या नकली।

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IMEI नंबर चेक करें

यह पता लगाने के लिए कि आपका ऐप्पल आईफोन असली है या नहीं, आप उसका IMEI नंबर वेरिफाई कर सकते हैं। बस अपने आईफोन पर *#06# डायल करें, और स्क्रीन पर एक यूनिक IMEI नंबर दिखाई देगा। फिर, ऐप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए यह नंबर डालें। अगर IMEI नंबर पहचाना नहीं जाता है या गलत जानकारी दिखाता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि फोन नकली है।

सीरियल नंबर वेरिफाई करें

यह चेक करने के लिए कि आपका ऐप्पल आईफोन असली है या नहीं, Settings -> General -> About पर जाएं और अपने डिवाइस का सीरियल नंबर पता करें। सीरियल नंबर मिलने के बाद, ऐप्पल के ऑफिशियल “Check Coverage” पेज पर जाएं और जानकारी वेरिफाई करने के लिए सीरियल नंबर डालें। अगर वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं दिखती है या कोई एरर आता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आईफोन नकली है या ऐप्पल के साथ ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है।

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ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करें

एक असली ऐप्पल आईफोन हमेशा iOS पर चलता है, जो ऐप्पल का आधिकारिक सॉफ्टवेयर है। दूसरी ओर, नकली iPhone आमतौर पर Android पर चलते हैं, लेकिन उन्हें iOS जैसा दिखाने के लिए बनाया जाता है ताकि यूजर्स भ्रमित हो जाएं। इसे चेक करने के लिए, App Store खोलने की कोशिश करें। असली आईफोन में केवल ऐप्पल का App Store होगा, जबकि नकली डिवाइस में इसकी जगह Google Play Store दिखाई दे सकता है; इसका साफ मतलब है कि फोन असली नहीं है।

बिल्ड क्वालिटी देखें

एक असली ऐप्पल आईफोन में प्रीमियम मेटल और ग्लास फिनिश होती है, जो मजबूत और अच्छी तरह से बनी हुई लगती है। इसके बटन, ऐप्पल लोगो और कैमरा साफ-सुथरे ढंग से लगे होते हैं और एकदम सही जगह पर होते हैं, जो इसकी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी को दिखाते हैं। इसके उलट, नकली आईफोन्स अक्सर सस्ते लगते हैं, उनके बटन ढीले होते हैं, डिजाइन में असमानता होती है, या फिनिशिंग खराब होती है; ये सभी बातें साफ तौर पर बताती हैं कि वह डिवाइस असली नहीं है।

App Store चेक करें

यह पता लगाने के लिए कि आपका ऐप्पल आईफोन असली है या नहीं, अपने डिवाइस पर App Store खोलें। असली आईफोन्स में ऐप्स डाउनलोड करने के लिए सिर्फ Apple का App Store ही होता है। अगर आपको इसकी जगह Google Play Store या कोई और App Store दिखाई देता है, तो यह साफ संकेत है कि फोन नकली है और असली iPhone नहीं है।

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iTunes या Finder से कनेक्ट करें

अपने ऐप्पल आईफोन को वेरिफाई करने के लिए, उसे एक USB केबल का इस्तेमाल करके कंप्यूटर से कनेक्ट करें और iTunes या Finder खोलें। एक असली आईफोन तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा और बिना किसी समस्या के दिखाई देगा। अगर डिवाइस पहचाना नहीं जाता है या ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि फोन नकली है।

Siri, कीमत और पैकेजिंग चेक करें

ऐप्पल आईफोन को और चेक करने के लिए, Siri को एक्टिवेट करने के लिए पावर बटन को दबाकर रखें। अगर Siri जवाब नहीं देती है या मौजूद नहीं है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि डिवाइस नकली है। साथ ही, कीमत को लेकर भी सावधान रहें। अगर iPhone सामान्य से बहुत कम कीमत पर बेचा जा रहा है, तो यह संदिग्ध हो सकता है। हमेशा पैकेजिंग, ऐप्पल लोगो और एक्सेसरीज की सावधानी से जांच करें, क्योंकि असली आईफोन हाई-क्वालिटी वाले, प्रॉपर ब्रांडेड बॉक्स और एक्सेसरीज के साथ आते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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