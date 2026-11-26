काम की बात: मोबाइल में नेटवर्क नहीं आने पर भी नहीं छूटेगी जरूरी कॉल, बस ऑन करें ये फीचर
मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने पर भी आप अपने स्मार्टफोन से आसानी से कॉल कर सकते हैं। iPhone और Android में मौजूद Wi-Fi Calling फीचर को एक्टिवेट करने के लिए बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
मोबाइल फोन में नेटवर्क कमजोर होने के कारण कई बार कॉल ड्रॉप होने या आवाज साफ नहीं आने की समस्या होती है। खासकर घर के अंदर, बेसमेंट या ऐसी बिल्डिंग में जहां मोबाइल नेटवर्क ठीक से नहीं पहुंचता, वहां कॉल करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, स्मार्टफोन में मौजूद एक खास फीचर इस समस्या को दूर कर सकता है। इसका नाम Wi-Fi Calling है। इस फीचर की मदद से यूजर्स मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने पर भी Wi-Fi के जरिए सामान्य फोन कॉल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी अलग ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती।
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भारत में एयरटेल और रिलायंस जियो जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर Wi-Fi Calling की सुविधा देते हैं। इसके लिए यूजर्स को सिर्फ अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाकर इस फीचर को एक्टिवेट करना होगा। आइए जानते हैं कि Wi-Fi Calling क्या है और इसे iPhone और Android स्मार्टफोन में कैसे चालू कर सकते हैं।
क्या है Wi-Fi Calling फीचर?
Wi-Fi Calling एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से यूजर्स मोबाइल नेटवर्क की जगह Wi-Fi इंटरनेट कनेक्शन के जरिए नॉर्मल वॉयस कॉल कर सकते हैं। इसमें यूजर का मौजूदा मोबाइल नंबर ही इस्तेमाल होता है। यानी कॉल करने के लिए ना तो किसी अलग ऐप की जरूरत होती है और ना ही किसी नए अकाउंट की।
सामान्य तौर पर फोन कॉल करने के लिए स्मार्टफोन नजदीकी मोबाइल टावर के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। लेकिन Wi-Fi Calling चालू होने पर फोन Wi-Fi नेटवर्क के जरिए टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क तक कॉल पहुंचाता है। इससे उन जगहों पर भी बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है, जहां मोबाइल सिग्नल कमजोर रहते हैं।
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iPhone में कैसे इनेबल करें Wi-Fi Calling?
अगर आप ऐपल iPhone इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं।
1. सबसे पहले अपने iPhone की Settings में जाएं।
2. यहां Cellular ऑप्शन पर टैप करें।
3. अगर फोन में दो SIM इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस मोबाइल नंबर को चुनें जिसके लिए Wi-Fi Calling ऑन करना चाहते हैं।
4. अब Wi-Fi Calling ऑप्शन पर टैप करें।
5. यहां Wi-Fi Calling on This iPhone का टॉगल ऑन कर दें।
6. अगर स्क्रीन पर Enable करने का विकल्प आए, तो उसे कन्फर्म कर दें।
7. इसके बाद फोन को किसी उपलब्ध Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट कर लें।
फीचर एक्टिवेट होने और उपलब्ध होने पर iPhone के Control Centre में नेटवर्क ऑपरेटर के नाम के साथ Wi-Fi भी दिखाई दे सकता है।
Android फोन में कैसे चालू करें Wi-Fi Calling?
Android स्मार्टफोन में भी Wi-Fi Calling को एक्टिवेट करना काफी आसान है। हालांकि, अलग-अलग कंपनियों के स्मार्टफोन में सेटिंग्स के नाम और उनका जगह थोड़ी अलग हो सकती है।
1. सबसे पहले अपने Android स्मार्टफोन की Settings खोलें।
2. अब Network & Internet ऑप्शन पर जाएं।
3. यहां SIMs या SIM Settings के विकल्प पर टैप करें।
4. उस SIM कार्ड को चुनें जिसके लिए Wi-Fi Calling इनेबल करना चाहते हैं।
5. अब Wi-Fi Calling के विकल्प पर टैप करें।
6. इसके बाद Wi-Fi Calling का टॉगल ऑन कर दें।
7. फोन को किसी स्थिर Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट कर लें।
सैमसंग Galaxy स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को यह विकल्प Settings में Connections के अंदर मिल सकता है। इसके लिए Settings में जाकर Connections और फिर Wi-Fi Calling पर टैप करना होगा। फीचर इनेबल होने के बाद यूजर्स फोन के सामान्य डायलर से ही कॉल कर सकते हैं। इसके लिए WhatsApp या किसी दूसरे इंटरनेट कॉलिंग ऐप की जरूरत नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।