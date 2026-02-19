Hindustan Hindi News
पुराना फोन बेचकर कमा सकते हैं हजारों रुपये 'कैश', क्या आपको पता है ये ट्रिक?

Feb 19, 2026 09:47 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
पुराना स्मार्टफोन सही प्लेटफॉर्म और सही समय पर बेचकर आप आसानी से एक्सट्रा कैश कमा सकते हैं। हालांकि, बेचने से पहले डाटा सेफ करें और बेहतर कीमत के लिए फोन की कंडीशन सुधारना ना भूलें।

पुराना फोन बेचकर कमा सकते हैं हजारों रुपये 'कैश', क्या आपको पता है ये ट्रिक?

नया फोन खरीदने के बाद पुराना स्मार्टफोन अक्सर अलमारी में पड़ा-पड़ा धूल खाता रहता है, जबकि वही डिवाइस आपके लिए तुरंत कैश पाने का तरीका बन सकता है। टेक्नोलॉजी की तेजी से बढ़ती रफ्तार के बीच लोग हर साल नए मॉडल खरीदते हैं लेकिन पुराने फोन की वैल्यू पूरी तरह खत्म नहीं होती। ऐसे में अगर सही तरीके से पुराना फोन से बेचा जाए तो आप उससे अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं।

फोन की कंडीशन समझने की कोशिश करें

सबसे पहले अपने फोन की मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करें। स्क्रीन, बैटरी, कैमरा और बॉडी की हालत जितनी बेहतर होगी, कीमत उतनी ही ज्यादा मिलेगी। अगर मामूली खरोंच या बैटरी की दिक्कत है, तो कम खर्च में फोन रिपेयर करवाकर उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। साथ ही, ओरिजिनल बॉक्स, चार्जर और बिल होने से भी ग्राहक को भरोसा मिलता है और डील बेहतर हो सकती है।

इन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं पुराना फोन

भारत में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां आप आसानी से पुराना फोन बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए, Cashify, OLX और Amazon India जैसे प्लेटफॉर्म फोन की कंडीशन के आधार पर कीमत तय करते हैं। कुछ वेबसाइट्स डोरस्टेप पिकअप की सुविधा भी देती हैं, जिससे आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं, अगर आप बेहतर वैल्यू पाना चाहते हैं तो लोकल मार्केट या जान-पहचान के लोगों के जरिए फोन बेचकर थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं।

डाटा को सिक्योर करना भी बेहद जरूरी

फोन बेचने से पहले डाटा सुरक्षा का खास ध्यान रखें। अपनी सभी पर्सनल फाइल्स, फोटो और कॉन्टैक्ट्स का बैकअप रख लें और फिर फैक्ट्री रीसेट जरूर करें। गूगल या ऐपल ID से लॉगआउट करना ना भूलें, वरना अगला यूजर फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। डाटा प्राइवेसी के लिहाज से यह कदम उठाना बेहद जरूरी हो जाता है।

ले सकते हैं एक्सचेंज ऑफर का फायदा

एक और तरीका एक्सचेंज ऑफर का फायदा लेने का है। कई बार नई डिवाइस खरीदते समय कंपनियां पुराने फोन के बदले एक्सट्रा डिस्काउंट और एक्सचेंज वैल्यू देती हैं। इससे सीधे नकद पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन नए फोन की कीमत कम हो जाती है, जो फोन अपग्रेड करते हुए आपके लिए एक तरह से बड़ी बचत ही है।

यही नहीं, सही समय पर पुराना फोन बेचने की स्ट्रेटजी भी मायने रखती है। जैसे ही नया मॉडल लॉन्च हो, पुराने मॉडल की कीमत गिरने लगती है, इसलिए अपग्रेड का फैसला करते ही पुराने फोन को बेच देने में समझदारी है।

