बिना PAN कार्ड के भी करें ढेरों जरूरी काम, जानें e-PAN डाउनलोड करने का तरीका

संक्षेप:

e-PAN कार्ड आपके फिजिकल PAN की डिजिटल कॉपी है, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यह पूरी तरह वैलिड है और टैक्स रिटर्न फाइलिंग जैसे कामों में यूज किया जा सकता है।

Jan 27, 2026 09:18 pm ISTPranesh Tiwari
बैंकिंग, निवेश, ITR फाइलिंग या किसी बड़े लेन-देन में PAN की जरूरत पड़ती ही है। पहले इसके लिए फिजिकल कार्ड संभालकर रखना पड़ता था, लेकिन अब Income Tax Department ने इस प्रोसेस को और आसान बना दिया है। अब आप e-PAN के जरिए बिना किसी फिजिकल कार्ड के भी सभी जरूरी काम कर सकते हैं। आइए बताएं कि इसे कैसे डाउनलोड किया जा सकता है।

क्या होता है e-PAN कार्ड?

e-PAN आपके PAN कार्ड का डिजिटल वर्जन होता है, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यह फिजिकल PAN कार्ड की तरह ही पूरी तरह वैलिड होता है और सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में एक्सेप्ट किया जाता है। e-PAN को आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या ईमेल में सेव करके रख सकते हैं, जिससे कार्ड खोने या खराब होने की चिंता खत्म हो जाती है।

e-PAN के फायदे क्यों हैं ज्यादा?

e-PAN का सबसे बड़ा फायदा इसका कंफर्ट है। इसे कहीं भी, कभी भी डाउनलोड किया जा सकता है और बार-बार कार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका फिजिकल PAN कार्ड खो गया है या तुरंत PAN की जरूरत है तो e-PAN एक बेहतर विकल्प बन जाता है। इसके अलावा, इसकी फीस भी बेहद कम होती है और यह पूरी तरह पेपरलेस प्रोसेस के तहत मिलता है।

डाउनलोड करने के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

अगर आपके नाम से पहले से PAN जारी हो चुका है या आपने PAN के लिए आवेदन किया है, तो आप e-PAN डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए PAN नंबर या आवेदन के समय मिला Acknowledgment Number काम आता है। ID वेरिफिकेशन के लिए Aadhaar नंबर जरूरी होता है, ताकि आपकी जानकारी को ठीक से वेरिफाई किया जा सके।

e-PAN डाउनलोड करने का ऑनलाइन प्रोसेस

e-PAN डाउनलोड करने के लिए आपको Protean Income Tax Information Portal पर जाना होता है। वहां मांगी गई बेसिक डीटेल्स जैसे PAN नंबर, जन्म से जुड़ी जानकारी और Aadhaar नंबर दर्ज करना होता है। इसके बाद OTP के जरिए वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन पूरा होने पर फीस का ऑनलाइन भुगतान किया होता है। पेमेंट होते ही e-PAN को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे आप ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

