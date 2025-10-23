Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़How to Detect Hidden Cameras in Hotel Rooms 5 Minute Tricks Everyone Should Know
आपके होटल रूम में छुपे तो नहीं कोई सीक्रेट कैमरे, ये है पता लगाने की आसान ट्रिक

आपके होटल रूम में छुपे तो नहीं कोई सीक्रेट कैमरे, ये है पता लगाने की आसान ट्रिक

संक्षेप: होटल रूम में छिपे कैमरे आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकते हैं। कुछ आसान ट्रिक्स जैसे टॉर्च टेस्ट, मोबाइल कैमरा IR चेक और मिरर इंस्पेक्शन से मिनटों में आप इनका पता लगा सकते हैं।

Thu, 23 Oct 2025 12:32 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

होटल रूम में ठहरते समय हम सब यही मान लेते हैं कि हम पूरी तरह सेफ हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ने सीक्रेट कैमरा लगाकर लोगों की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाया है। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो ऐसे कैमरे बेहद छोटे आकार के चलते आसानी से छुपाए जा सकते हैं। हालांकि, अगर आप कुछ आसान ट्रिक्स जानते हैं, तो सिर्फ कुछ ही मिनटों में आप ऐसे कैमरों का पता लगा सकते हैं।

सबसे पहले करें कमरे का विजुअल स्कैन

कमरे में एंटर करते ही एक बार हर ओर (360 डिग्री) नजर दौड़ाएं। ध्यान दें कि कहीं कोई असामान्य ऑब्जेक्ट या नई फिटिंग तो नहीं दिख रही। जैसे- दीवार पर नया पिक्चर फ्रेम, अलार्म क्लॉक, स्मोक डिटेक्टर या एयर-कंडीशनर ग्रिल वगैरह। कैमरे अक्सर इन्हीं जगहों पर छिपाए जाते हैं क्योंकि यहां से पूरा कमरा साफ दिखता है।

ये भी पढ़ें:50 इंच साइज वाले स्मार्ट टीवी ₹30 हजार से कम में, ये रही टॉप मॉडल्स की लिस्ट

टॉर्च या मोबाइल फ्लैशलाइट से करें ग्लेयर टेस्ट

फोन की फ्लैशलाइट या टॉर्च को ऑन करें और कमरे के हर कोने में चमक डालें। कैमरा लेंस पर रोशनी पड़ने से एक छोटी-सी ‘ग्लिंट’ यानी चमक दिखाई देती है। यह तरीका खास तौर पर उन कैमरों पर काम करता है जो कांच या प्लास्टिक लेंस से ढके होते हैं। शक हो तो वहां पास जाकर ध्यान से देखें।

मोबाइल कैमरे से करें इंफ्रारेड चेक

कई हिडन कैमरे नाइट विजन के लिए इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन मोबाइल कैमरा इसे पकड़ सकता है। लाइट बंद करके मोबाइल कैमरे को शक वाली जगह की ओर करें। अगर स्क्रीन पर हल्की लाल या बैंगनी चमक दिखे, तो वहां IR लाइट हो सकती है। यह किसी कैमरे का संकेत हो सकता है।

शीशे की जांच करना ना भूलें

होटल रूम में लगे शीशे (mirrors) पर भी ध्यान दें। अगर आपको शक हो कि यह टू-वे मिरर है, तो अपनी उंगली शीशे पर लगाइए। अगर आपकी उंगली और उसका रिफ्लेक्शन एक-दूसरे से सटा हुआ दिखता है, तो अलर्ट हो जाइए। सामान्य मिरर में उंगली और उसके रिफ्लेक्शन के बीच थोड़ा गैप होता है।

ये भी पढ़ें:₹30 हजार से कम में साल 2025 का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, बेस्ट Samsung डील

WiFi नेटवर्क से पकड़िए छिपे कैमरे

अगर कैमरा वायरलेस है, तो वह किसी WiFi नेटवर्क से जुड़ा होगा। अपने फोन की WiFi सेटिंग में जाकर Available Networks की लिस्ट देखें। अगर वहां किसी अजीब नाम वाले डिवाइस जैसे ‘IPCAM’, ‘Cam123’, या ‘Device_xx’ जैसा कुछ दिखे, तो यह संदिग्ध हो सकता है। कई ऐप्स भी हैं जो नेटवर्क में जुड़े अनजान डिवाइस को पहचानने में मदद करते हैं।

ध्यान रहे, अगर आपको कोई संदिग्ध डिवाइस या कैमरा दिखे तो उसे छुएं नहीं। पहले उसकी फोटो क्लिक करें या वीडियो बनाएं और होटल मैनेजमेंट को जानकारी दें। अगर स्थिति गंभीर लगे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और सबूत अपने पास रखें। किसी भी हालत में अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही ना करें।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।