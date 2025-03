ChatGPT ने मचाई खलबली, जमकर वायरल हो रही Ghibli इमेज, जानें कैसे बनाएं FREE में

ChatGPT के जरिये सिर्फ ये लोग बना सकते हैं Ghibli इमेज

चैटजीपीटी के इस नए फीचर का इस्तेमाल केवल वे लोग कर सकते हैं जिनके पास ChatGPT Plus है जो GPT-4 टर्बो पर काम करता है और DALL-E के माध्यम से ऐसी इमेज बना सकता है। हालांकि अगर कोई नया यूजर इस AI इमेज जनरेटर को यूज करना चाहता है तो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उसे प्रति माह $20 (1,712 रुपये के लगभग) का भुगतान करना होगा। चैटजीपीटी में Studio Ghibli जैसी इमेज बनवाने के लिए आप 'Can you turn this into a Ghibli style photo?', 'Show me in Studio Ghibli style.', 'How would Ghibli sketch my features?' जैसे प्रॉम्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।