पेंशनभोगियों घर बैठे बनाएं 'जीवन प्रमाण पत्र', फोन से होगा सारा काम; देखें स्टेप्स

Pensioners Life Certificate via Jeevan Pramaan App:अब जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत खत्म। आप घर बैठे केवल फोन से यह सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यहां हम आपको इसका सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं।

इसके लिए आपको फोन में दो ऐप Aadhaar Face RD ऐप और Jeevan Pramaan डाउनलोड करना होगा।

Create Pensioners Life Certificate via Jeevan Pramaan App: अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य EPFO से पेंशन लेते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। हर साल पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है और हर साल नवंबर आते ही लाखों पेंशनभोगियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है और वो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो पेंशन रुक जाती है। पहले इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, जिससे बुजुर्गों को परेशानी होती थी। लेकिन अब न आपको बैंक जाना पड़ेगा और न ही किसी लंबी लाइन में लगना होगा। अब आप अपने घर में सुकून से बैठकर आप अपने फोन से ही जीवन प्रणाण पत्र बनवा सकते हैं।

इसके लिए बस आपको अपने फोन में Aadhaar Face RD ऐप और Jeevan Pramaan ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप की मदद से आप फोन के कैमरे से अपना चेहरा स्कैन करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। न किसी बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत और न ही घर से बाहर जाने की जरूरत। यह सुविधा खासकर ऐसे बुजुर्गों के लिए वरदान है जिनकी उंगलियों के निशान घिस गए हैं या जो घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। क्या करना है, चलिए सबसे सिंपल तरीका बताते हैं...

जीवन प्रमाण पत्र जमा करना क्यों जरूरी है? दरअसल, पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। अगर समय पर यह जमा नहीं किया तो पेंशन रुक सकती है। दरअसल, जीवन प्रमाण पत्र ही इस बात की पुष्टि करता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और उसे पेंशन जारी रखी जानी चाहिए। इसके लिए अपने पिछले जीवन प्रमाण पत्र की तारीख का भी ध्यान रखना चाहिए। आम तौर पर प्रमाण पत्र जमा करने के एक साल के भीतर अगला प्रमाण पत्र देना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पिछले साल 15 सितंबर को जीवन प्रमाण पत्र जमा किया था, तो अगला प्रमाण पत्र 14 सितंबर तक जमा कर देना चाहिए। इसके बाद भी इसे जमा किया जा सकता है, लेकिन पेंशन मिलने में देरी हो सकती है। अगर आप पेंशन में देरी नहीं चाहते हैं तो इसे 30 नवंबर 2026 की डेडलाइन से पहले ही समय से जमा करें।

कौनसे डॉक्यूमेंट तैयार रखें? जीवन प्रमाण पत्र जमा करने से पहले आधार नंबर, चालू मोबाइल नंबर, पेंशन का प्रकार, पेंशन मंजूर करने वाले विभाग का नाम, पेंशन देने वाली एजेंसी का नाम, पीपीओ नंबर और पेंशन अकाउंट का नंबर तैयार रखें। ध्यान दें कि आधार नंबर पेंशन देने वाली एजेंसी के पास पहले से रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ में यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन हो, जिसमें कम से कम 5 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा हो और साथ में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी है।

यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस स्टेप 1: सबसे पहले अपने फोन में दोनों ऐप (AadhaarFaceRD और Jeevan Pramaan) इंस्टॉल करें। इन ऐप्स को Google Play Store या App Store से ही डाउनलोड करें। ध्यान रहें कि AadhaarFaceRD बैकग्राउंड में काम करता है, होम स्क्रीन पर इसका आइकन नहीं दिखता। आप इसे सीधे खोल नहीं सकते। यह बैकग्राउंड में काम करता है और अकेले कुछ नहीं करता। जब Jeevan Pramaan ऐप फेस स्कैन शुरू करेगा, तो AadhaarFaceRD खुद एक्टिवेट हो जाएगा।

स्टेप 2: अब Jeevan Pramaan ऐप खोलें और मांगी गईं परमिशन दें।

स्टेप 3: अब ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करें (यह प्रोसेस केवल एक बार करनी होगी।)

- कोई भी व्यक्ति (पेंशनभोगी खुद या परिवार का सदस्य) ऑपरेटर बन सकता है।

- ऑपरेटर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें।

- OTP वेरिफाई करें।

- नाम (आधार के अनुसार) डालें, सहमति दें और फेस स्कैन करें।

- अच्छी रोशनी में चेहरा सर्कल के अंदर रखें और पलक झपकाएं जब ऐप कहे।

स्टेप 4: पेंशनभोगी की पहचान (Pensioner Identification)

- यहां पेंशनभोगी का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।

- OTP वेरिफाई करें।

- पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी ध्यान से भरें (जैसे- PPO नंबर , पेंशन अकाउंट नंबर, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी (बैंक/पोस्ट ऑफिस आदि))

(नोट- यह जानकारी बिल्कुल पेंशन रिकॉर्ड के अनुसार होनी चाहिए, वरना सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है।)

स्टेप 5: फेस स्कैन और सबमिट करें

- यहां 'Face Scan' पर टैप करें। (नोट- सुनिश्चित करें कि कमरे में अच्छी रोशनी हो। चेहरा कैमरे के सामने सीधा रखें, सर्कल के अंदर रखें। ऐप के निर्देशानुसार पलक झपकाएं। सक्सेसफुल होने पर स्क्रीन पर Pramaan ID दिखेगा।)

स्टेप 6: सर्टिफिकेट प्राप्त करें

- मोबाइल पर SMS आएगा जिसमें Pramaan ID और डाउनलोड लिंक होगा।