How to Create Cute WhatsApp Stickers That Look Just Like You Using ChatGPT

ChatGPT का जादू! बनाओ खुद के जैसे दिखने वाले क्यूट WhatsApp स्टिकर्स, ये है ट्रिक

आप ChatGPT की मदद से कुछ ही मिनटों में अपने जैसे दिखने वाले क्यूट WhatsApp स्टिकर्स बना सकते हैं। बस अपनी फोटो तैयार करें, उसे कार्टून स्टाइल में बदलें और WhatsApp में ऐड करें। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 11:31 AM
ChatGPT का जादू! बनाओ खुद के जैसे दिखने वाले क्यूट WhatsApp स्टिकर्स, ये है ट्रिक

क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके WhatsApp चैट में आपके जैसे दिखने वाले प्यारे स्टिकर्स हों तो कितना मजा आएगा? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। AI टेक्नोलॉजी और ChatGPT जैसे टूल्स की मदद से आप कुछ ही मिनटों में अपनी पर्सनालिटी वाले क्यूट स्टिकर्स तैयार कर सकते हैं और उन्हें WhatsApp पर चैटिंग के दौरान यूज किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसका तरीका क्या है।

1. अपना फोटो क्लिक करें

सबसे पहले आपको अपनी एक क्लियर, हाई-क्वॉलिटी फोटो लेनी होगी। कोशिश करें कि बैकग्राउंड सिंपल हो, जिससे स्टिकर साफ और सुंदर बने। आपके फोन में पहले से क्लिक ऐसी फोटो है, तो उसकी मदद ली जा सकती है।

2. AI टूल का यूज करें

अब आपको ChatGPT ऐप या फिर वेबसाइट पर जाकर इमेज जनरेशन फीचर की मदद लेनी होगी। अपनी फोटो + (प्लस) आइकन पर क्लिक करके अपलोड करें और फिर लिखें, 'Convert the image into a set of 12 chibi sticker (4x4 grid) with outfit similar to this one, including expression of laughing being angry, crying, sulking, thinking, being sleepy, blowing a kiss, winking, being surprised etc.'

कुछ ही देर में अलग-अलग एक्सप्रेशंस जैसे हंसते हुए, आंख मारते हुए या गुस्से में आपके जैसे दिखने वाले स्टिकर्स मिल जाएंगे।

3. स्टिकर्स को क्रॉप करें

फोटो में दिख रहे अलग-अलग स्टिकर्स को क्रॉप करें, जिससे उनका बैकग्राउंड वाइट रह जाए। इस तरह क्रॉप करने के बाद आपके पास एक इमेज की मदद से 12 फोटोज बन जाएंगी। इसके बाद का काम तो वॉट्सऐप पर ही हो जाएगा।

5. WhatsApp स्टिकर पैक बनाएं

फोन में वॉट्सऐप चैट ओपेन करें और स्टिकर्स सेक्शन में जाने के बाद Create पर टैप करें। इसके बाद आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। एक-एक करके अपनी सभी 12 फोटोज अपलोड करें और वे स्टिकर की तरह सेव हो जाएंगी। आप एक स्टिकर पैक बनाकर सभी स्टिकर्स उसमें सेव कर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि स्टिकर पैक बाकियों के साथ शेयर भी किया जा सकता है।

बस काम खत्म! अब आपके WhatsApp चैट में आपके जैसे दिखने वाले क्यूट स्टिकर्स तैयार हैं। इन्हें दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भेजकर मस्ती करें, और अपनी पर्सनालिटी को मजेदार तरीके से चैट का हिस्सा बनाएं।

