WhatsApp से अब घर बैठे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, जानिए तरीका
अब Ayushman Card बनवाने और डाउनलोड करने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आइए बताते हैं, WhatsApp के जरिए घर बैठे नया आयुष्मान कार्ड बनाने का पूरा तरीका।
Ayushman Card बनवाने का काम अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने Ayushman Sarathi नाम का आधिकारिक WhatsApp चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसकी मदद से अब आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कई सेवाओं का फायदा सीधे WhatsApp पर लिया जा सकता है। यानी अब आपको छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Ayushman Sarathi को National Health Authority (NHA) ने तैयार किया है। इसका मकसद लोगों को 24x7 डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे वे घर बैठे ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) से जुड़ी जरूरी सुविधाओं का आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इस चैटबॉट के साथ नया आयुष्मान कार्ड बनाना, कार्ड डाउनलोड करना, एलिजिबिलिटी टेक करना, eKYC कराना और कई और भी काम आसानी से किए जा सकते हैं। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं।
WhatsApp से Ayushman Card कैसे बनाएं?
अगर आप WhatsApp की मदद से अपना Ayushman Card बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।
स्टेप 1: सबसे पहले अपने मोबाइल में आधिकारिक Ayushman Sarathi WhatsApp नंबर +91 72908 23838 सेव करें।
स्टेप 2: WhatsApp खोलें और इस नंबर पर "Hi" या "Hello" लिखकर भेजें।
स्टेप 3: चैटबॉट की ओर से दिए गए ऑप्शंस में से Create Ayushman Card या संबंधित ऑप्शन चुनें।
स्टेप 4: अपना मोबाइल नंबर, आधार या बाकी मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 5: OTP के जरिए अपनी पहचान वेरिफाइ करें।
स्टेप 6: अगर आप योजना के लिए एलिजिबल हैं, तो जरूरी eKYC प्रोसेस पूरा करें।
स्टेप 7: प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका Ayushman Card तैयार हो जाएगा, जिसे आप वहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
ध्यान रहे कि कुछ मामलों में कार्ड जारी होने से पहले सिस्टम की ओर से जानकारी का वेरिफिकेशन जरूर किया जा सकता है।
इन कामों में भी मदद करेगा नया चैटबॉट
नए चैटबॉट की मदद से यूजर्स अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, पहले से बने Ayushman Card को डाउनलोड कर सकते हैं, eKYC दोबारा कर सकते हैं, आधार लिंक कर सकते हैं, कार्ड को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, इलाज का रिकॉर्ड देख सकते हैं और अपने नजदीकी पैनल वाले हॉस्पिटल की जानकारी भी जुटा सकते हैं। इसके अलावा 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के नागरिक Ayushman Vaya Vandana Card से जुड़ी सेवाओं का भी फायदा उठा सकते हैं।
सरकार का मानना है कि WhatsApp जैसी लोकप्रिय ऐप के साथ ये सेवाएं उपलब्ध कराने से करोड़ों लोगों तक योजना की पहुंच और आसान होगी। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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