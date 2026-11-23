Instagram पर इन दिनों GTA 6 स्टाइल AI फोटो का ट्रेंड वायरल हो रहा है। इसमें लोग अपनी आम सेल्फी को गेम के कैरेक्टर और शानदार पोस्टर जैसी तस्वीर में बदल रहे हैं। यहां जानें ChatGPT और Gemini से GTA 6 स्टाइल फोटो बनाने का आसान तरीका, कॉपी-पेस्ट करने वाले खास Prompts:

GTA 6 के कैरेक्टर जैसे दिखना है? मोबाइल से ही AI की मदद से बनाएं अपनी शानदार फोटो

Instagram पर इन दिनों एक नया फोटो ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लोग अपनी नार्मल फोटो को GTA 6 गेम के कैरेक्टर जैसी तस्वीर में बदल रहे हैं। इन तस्वीरों में शानदार कारें, रंगीन शहर, समुद्र किनारे का नजारा और खूबसूरत सनसेट देखने को मिलता है। अगर आप भी ऐसी तस्वीर बनाना चाहते हैं, तो ChatGPT और Google Gemini की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फोटो एडिटिंग ऐप डाउनलोड करने या पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी फोटो अपलोड करनी होगी और एक खास Prompt डालना होगा।

क्या है GTA 6 AI फोटो ट्रेंड? GTA यानी Grand Theft Auto गेम की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। इस गेम में दिखने वाले शहर, शानदार गाड़ियां और कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आते हैं। अब इसी गेम के लुक से प्रेरित होकर सोशल मीडिया पर एक नया AI फोटो ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड में लोग अपनी नार्मल तस्वीरों को GTA 6 के पोस्टर जैसी तस्वीरों में बदल रहे हैं। इसमें फोटो के पीछे समुद्र किनारे का शहर, नारियल के पेड़, महंगी स्पोर्ट्स कारें, रंग-बिरंगी लाइट्स और शाम का खूबसूरत आसमान दिखाया जाता है। कुछ लोग अपनी तस्वीर को गेम के हीरो जैसा लुक दे रहे हैं, तो कुछ अपनी फोटो को गेम के पोस्टर की तरह तैयार कर रहे हैं।

ChatGPT से कैसे बनाएं GTA 6 जैसी फोटो Step 1: सबसे पहले ChatGPT ओपन करें।

Step 2: अब नई चैट शुरू करें और फोटो अपलोड करने वाले ऑप्शन पर जाएं।

Step 3: अपनी एक साफ और अच्छी रोशनी वाली फोटो अपलोड करें।

Step 4: अब नीचे दिया गया GTA 6 AI Prompt कॉपी करके चैट में पेस्ट कर दें। इसके बाद AI को फोटो बनाने के लिए कहें। कुछ समय इंतजार करें। आपकी फोटो का नया लुक तैयार हो जाएगा।

GTA 6 AI Prompt इस Prompt को अपनी फोटो के साथ कॉपी करके इस्तेमाल करें:

Prompt 1: "Transform my uploaded photograph into a stunning GTA 6-inspired video game character poster. Keep my original face, facial features, hairstyle, skin tone and identity exactly the same. Place me in a beautiful Vice City-inspired coastal city with luxury sports cars, palm trees, colourful buildings, neon lights and a dramatic pink and orange sunset. Give me a stylish outfit and a confident pose. Use vibrant colours, cinematic lighting, detailed digital artwork and premium open-world video game graphics. Make the image look like a professional gaming poster. Create a vertical 9:16 image for Instagram Story. Do not add any text, logo or watermark."

इस Prompt में आप अपनी पसंद के हिसाब से बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कार के साथ फोटो चाहिए, तो AI को स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा दिखाने के लिए कह सकते हैं।

Prompt 2: "Turn my uploaded photograph into a high-quality GTA 6-inspired character artwork. Preserve my real facial features, hairstyle, skin tone and original identity. Show me standing confidently on a beautiful Vice City-inspired street. Add luxury sports cars, palm trees, colourful buildings, a beautiful beachside view and a pink-orange sunset in the background. Use bold digital illustration, realistic video game graphics, cinematic lighting and vibrant colours. Make it look like an official open-world gaming poster. Use a vertical 4:5 composition suitable for Instagram. No text, no logos and no watermark."

इस Prompt की मदद से आप अपनी फोटो को एक अलग गेमिंग लुक दे सकते हैं। आप चाहें तो बैकग्राउंड में समुद्र की जगह रात का शहर, चमकती लाइट्स या शानदार कारें भी रख सकते हैं।

Google Gemini से कैसे बनाएं GTA 6 स्टाइल फोटो? Step 1: अपने फोन में Google Gemini ऐप खोलें या इसकी वेबसाइट पर जाएं। अपने Google अकाउंट से लॉगिन करें।

Step 2: नई चैट शुरू करें और फोटो अपलोड करने वाले ऑप्शन पर टैप करें।