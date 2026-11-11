अपनी फोटो में डालें जान! ChatGPT से बनाएं एनिमेटेड GIF; ये है तरीका
ChatGPT अब आपकी स्टिल फोटो को सीधे एनिमेटेड GIF में बदल सकता है। जानिए फोटो अपलोड करके लूपिंग GIF बनाने का आसान तरीका क्या है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।
अब अपने फोटो को GIF में बदलने के लिए किसी अलग ऐप या एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। ChatGPT में आया नया Images 2.6 फीचर आपकी स्टिल फोटो को कुछ ही सेकंड में एक एनिमेटेड GIF में बदल सकता है। इसमें आप सिर्फ फोटो अपलोड करके यह बता सकते हैं कि फोटो में कौन-सा हिस्सा और किस तरह मूव करना चाहिए। यह फीचर वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप पर ChatGPT में उपलब्ध है और OpenAI के मुताबिक इसे सभी ChatGPT टियर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है।
फोटो को GIF में कैसे बदलें?
- सबसे पहले ChatGPT खोलें और जिस फोटो को GIF में बदलना है, उसे चैट में अपलोड करें।
- यह आपकी सेल्फी, किसी पालतू जानवर की फोटो, प्रोडक्ट की फोटो या कोई दूसरी स्टिल इमेज हो सकती है।
- इसके बाद ChatGPT को बताएं कि आप फोटो में किस तरह का मूवमेंट चाहते हैं।
- उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं- ‘इस फोटो को एक लूपिंग GIF में बदलो। व्यक्ति को हल्का मुस्कुराते हुए और फिर आंख मारते हुए दिखाओ। कैमरा और बैकग्राउंड को स्थिर रखो और मूवमेंट को नैचुरल बनाओ।’
- आप चाहें तो और ज्यादा डिटेल भी दे सकते हैं। जैसे, ‘बालों को हवा में हल्का उड़ता हुआ दिखाओ’, ‘व्यक्ति को हाथ हिलाते हुए दिखाओ’ या ‘फोन की स्क्रीन पर हल्का एनिमेशन जोड़ो।’
- OpenAI के मुताबिक GIF बनाते समय यह बताना बेहतर है कि तस्वीर के किस हिस्से में मूवमेंट होना चाहिए और GIF किस तरह लूप होना चाहिए।
GIF बनने के बाद क्या कर सकते हैं?
GIF तैयार होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। अगर पहला रिजल्ट पसंद नहीं आया तो आप उसी चैट में दोबारा डायरेक्शंस देकर बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप GIF को ज्यादा स्लो या फास्ट करने, मूवमेंट को स्मूद बनाने या किसी खास हिस्से को बदलने के लिए कह सकते हैं। ChatGPT में बने GIF की playback speed भी एडजस्ट की जा सकती है। इसके अलावा GIF को सेव और शेयर करने का विकल्प भी मिलता है।
बेहतर रिजल्ट के लिए ये ट्रिक अपनाएं
बेहतर GIF के लिए साफ और अच्छी क्वॉलिटी वाली फोटो इस्तेमाल करें। Prompt में यह स्पष्ट लिखें कि कौन-सा हिस्सा हिलेगा और कौन-सा हिस्सा स्थिर रहना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया के लिए GIF बना रहे हैं तो ‘seamless looping animation’ लिखना भी काम का हो सकता है, ताकि GIF का आखिरी हिस्सा और शुरुआत एक-दूसरे से आसानी से जुड़ सकें।
ध्यान रखें कि यह पूरा वीडियो बनाने वाला फीचर नहीं है। इसका इस्तेमाल छोटी, लूपिंग एनिमेशन और GIF बनाने के लिए किया गया है। फिर भी सोशल मीडिया पोस्ट, मीम, रिएक्शन GIF, प्रोडक्ट डेमो और क्रिएटिव कंटेंट के लिए यह काफी मजेदार हो सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।