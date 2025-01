ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन को विंडोज 11 कंप्यूटर से कनेक्ट करने की जबर्दस्त ट्रिक, बहुत कम लोगों है पता

ऐसे ट्रांसफर करें दोनों डिवाइस के बीच डेटा

बिना फुल इंटीग्रेशन के फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी केबल का यूज करें। इसके लिए सबसे पहले अपने ऐंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करें। इसके बाद डिवाइस को पीसी से कनेक्ट करें। 'Select what happens with this device' नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। अब आपको 'Open device to view files' को चूज करना है। इस ऑप्शन से आप फाइल एक्सप्लोरर को ऐक्सेस कर सकते हैं या वन ड्राइव में मीडिया को डायरेक्ट्ली इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें, तो फाइल एक्सप्लोरर में 'This PC' में जा सकते हैं। यहां आपको कनेक्टेड ऐंड्रॉयड डिवाइस दिख जाएगा।