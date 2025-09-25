सैलरी से हर महीने कट जाता है PF, तो ये रहा PF बैलेंस चेक करने का तरीका

PF अकाउंट बैलेंस चेक करना अब बेहद आसान हो गया है। चाहे आप Umang App का इस्तेमाल करें या SMS और Missed Call सर्विस की मदद लें, कुछ ही सेकंड में बैलेंस पता चल जाएगा।

हर महीने आपकी सैलरी से PF कट जाता है लेकिन आपका PF बैलेंस कितना है, इसकी जानकारी नहीं तो परेशान क्यों होना। सरकार की Umang App (Unified Mobile Application for New-age Governance) की मदद से आप आसानी से अपना EPF (Employees’ Provident Fund) या PF अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं।। इस ऐप के साथ यूजर्स सरकारी स्कीम्स और सर्विसेज जैसे- शिकायत दर्ज करना, बोर्ड रिजल्ट देखना, दिल्ली मेट्रो और इंडियन रेलवे का टिकट बुक करना, जैसे काम भी कर सकते हैं।

Umang App से कैसे चेक करें PF बैलेंस - सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Google Play Store या Apple App Store से Umang App डाउनलोड और इंस्टॉल करें।

- अब ऐप खोलें और अपनी पसंद की भाषा चुनें। स्क्रीन के नीचे दिए गए Terms & Conditions पढ़कर आपको Agree बटन पर टैप करना होगा।

- अब अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और OTP से वेरिफाई करें।

- सफल रजिस्ट्रेशन होने के बाद नीचे दिए गए All Services ऑप्शन पर टैप करें।

- लिस्ट में से EPFO सर्विस चुनें।

- अब View Passbook विकल्प पर टैप करें।

- स्क्रीन पर अपना UAN नंबर (Universal Account Number) दर्ज करें और Get OTP पर क्लिक करें।

- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और Submit पर टैप करें।

इन स्टेप्स के बाद आपकी EPF Passbook और PF Account Balance स्क्रीन पर दिखाई देगा।