आपका आधार किस बैंक अकाउंट से लिंक है? 2 मिनट में ऐसे करें पता, वरना अटक सकती है सब्सिडी!
अगर आपके कई बैंक अकाउंट हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपका आधार फिलहाल किस बैंक से लिंक है। घर बैठे ऑनलाइन या मोबाइल से कुछ मिनटों में Aadhaar Bank Seeding Status चेक किया जा सकता है।
अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं और आपको याद नहीं कि आपका आधार (Aadhaar) किस बैंक अकाउंट से लिंक है, तो अब इसकी जानकारी घर बैठे कुछ ही मिनटों में हासिल की जा सकती है। कई सरकारी योजनाओं की सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में ही भेजे जाते हैं। ऐसे में सही बैंक अकाउंट की जानकारी होना बेहद जरूरी है।
क्या आधार कई बैंक अकाउंट से लिंक हो सकता है?
बिल्कुल। आपका आधार नंबर KYC के लिए कई बैंक अकाउंट से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, DBT के लिए एक समय में केवल एक बैंक अकाउंट ही NPCI मैपर में एक्टिव रहता है। यानी सरकारी सब्सिडी और अन्य लाभ उसी अकाउंट में भेजे जाएंगे, जो वर्तमान में आधार मैपिंग के लिए एक्टिव है।
MyAadhaar पोर्टल से ऐसे करें चेक
अगर आप जानना चाहते हैं कि फिलहाल आपका आधार किस बैंक अकाउंट से मैप है, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- MyAadhaar पोर्टल पर जाएं।
- अपने 12 अंकों के आधार नंबर और कैप्चा की मदद से लॉगिन करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफाइ करें।
- लॉगिन के बाद Bank Seeding Status विकल्प पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर बैंक का नाम, सीडिंग स्टेटस (Active/Inactive) और अपडेट की तारीख दिखाई देगी।
मोबाइल से भी कर सकते हैं पता
अगर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से *99*99*1# डायल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद:
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर एंटर करें।
- दोबारा आधार नंबर को कन्फर्म करें।
- स्क्रीन पर उस बैंक का नाम दिखाई देगा, जो वर्तमान में आधार से मैप है।
अगर कई बैंक अकाउंट हैं तो ध्यान रखें
USSD और MyAadhaar पर आपको आमतौर पर वही बैंक दिखाई देता है, जो NPCI मैपर में एक्टिव है। यदि आपने अलग-अलग बैंकों में आधार लिंक कराया है और सभी की स्थिति जानना चाहते हैं, तो संबंधित बैंक से संपर्क करना होगा।
आधार लिंक होने से क्या कोई जोखिम है?
UIDAI के अनुसार, केवल आधार नंबर या आधार से जुड़े बैंक की जानकारी होने भर से कोई व्यक्ति आपके खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। आधार लिंकिंग का रिकॉर्ड संबंधित बैंक और अन्य ऑर्गनाइजेशंस के पास होता है, UIDAI आपके बैंक अकाउंट्स की पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं करता।
क्यों जरूरी है यह जानकारी?
अगर आप LPG सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, तो यह तय करना जरूरी है कि आपका सही बैंक अकाउंट आधार से एक्टिवली जुड़ा हो। गलत मैपिंग होने पर DBT का पैसा दूसरे अकाउंट में जा सकता है या भुगतान में देरी हो सकती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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