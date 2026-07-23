काम की बात: PM Kisan की अगली किस्त से पहले जरूर करें ये काम, 2 मिनट में फोन से ही पता चल जाएगा ₹2000 मिलेंगे या नहीं?
PM Kisan योजना की अगली किस्त आने से पहले किसान घर बैठे चेक कर सकते हैं कि उनके पास 2000 रुपए आने वाले हैं या नहीं। यहां जानिए PM Kisan की किस्त का Status चेक करने का आसान तरीका।
PM Kisan Status Check Online: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल 6000 रुपए दिए जाते हैं। यह पैसे तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंचती। इसकी वजह e-KYC पूरी न होना, आधार और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी से जुड़ी समस्या हो सकती है।
ऐसे में अगर आप भी PM Kisan योजना के लाभार्थी हैं तो अगली किस्त आने का इंतजार करने से पहले अपना Beneficiary Status जरूर चेक कर लें। इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं, e-KYC पूरी हुई है या नहीं और अगली किस्त मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मोबाइल की मदद से कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके घर बैठे अपना PM Kisan स्टेटस चेक किया जा सकता है।
अगली किस्त से पहले स्टेटस चेक करना क्यों जरूरी
कई किसानों की किस्त e-KYC पूरी नहीं होती, बैंक खाते में आधार लिंक नहीं होता या अप्लाई से जुड़ी कोई डिटेल अधूरी होती है। ऐसे में अगर आप पहले ही अपना स्टेटस देख लेते हैं तो समय रहते जरूरी सुधार कर सकते हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स और सरकारी पोर्टल भी किस्त जारी होने से पहले स्टेटस चेक करने की सलाह देते हैं।
घर बैठे ऐसे करें PM Kisan Status Check
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त मिलेगी या नहीं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:
Step 1: सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
Step 2: होमपेज पर Farmers Corner सेक्शन में जाएं।
Step 3: अब Know Your Status ऑप्शन पर क्लिक करें।
Step 4: अपना Registration Number दर्ज करें। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो "Know Your Registration Number" ऑप्शन से मोबाइल नंबर और आधार की मदद से इसे प्राप्त कर सकते हैं।
Step 5: कैप्चा भरने के बाद OTP दर्ज करें।
Step 6: इसके बाद स्क्रीन पर आपकी पूरी डिटेल दिखाई देगी: एप्लीकेशन का स्टेटस, Beneficiary Status, e-KYC Status, आधार वेरिफिकेशन, बैंक खाते की जानकारी, पिछली किस्तों का रिकॉर्ड, अगली किस्त का स्टेटस।
Beneficiary List में नाम ऐसे देखें
अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आपके गांव के किन किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है, तो यह भी ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसके लिए pmkisan.gov.in पर आपको Farmers Corner में जाकर Beneficiary List पर क्लिक करें। इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें। Get Report पर क्लिक करते ही पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी।
अगर स्टेटस में दिक्कत दिखे तो क्या करें?
अगर स्टेटस चेक करते समय कोई समस्या दिखाई देती है, तो सबसे पहले यह चेक करें कि: आपकी e-KYC पूरी हो, आधार नंबर सही हो, बैंक खाता आधार से लिंक हो, बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज हो, साथ ही आपकी लैंड का रिकॉर्ड अपडेट हो। इनमें से किसी भी जानकारी में गड़बड़ी होने पर किस्त रुक सकती है।
e-KYC है जरूरी
सरकार ने PM Kisan योजना के सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, तो अगली किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। e-KYC OTP के जरिए ऑनलाइन या फिर नजदीकी CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक तरीके से भी कराई जा सकती है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।